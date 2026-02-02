Zürich - Die Julius Bär-Gruppe weist 2025 wegen der im Jahresverlauf vorgenommenen hohen Kredit-Wertberichtigungen einen deutlich tieferen Gewinn aus als noch im Vorjahr. Die verwalteten Vermögen haben dank guter Aktienmärkte und weiterer Neugeldzuflüsse zugelegt. Der IFRS-Konzerngewinn lag noch bei 764 Millionen Franken nach 1,02 Milliarden Franken im Jahr davor, wie Julius Bär am Montag mitteilte. Belastet wurde das Ergebnis dabei vor allem von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab