Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 02

Bodycotewww.bodycote.com

02 February 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

30 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

28,000

Highest price paid per share (pence per share):

749.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

741.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

745.60p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,762,590 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme. This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

Completion of the fourth tranche of the Share Buyback programme

Following the above transaction, the Company confirms that it has now completed the £30 million Extended Programme, which commenced on 1 August 2025. This is the fourth tranche of the Share Buyback Programme (the Programme) that was first announced on 15 March 2024. Under the Programme, a total of 18,693,582 ordinary shares have been purchased for cancellation at a volume weighted average price of 641.93p per ordinary share for a total consideration of £120 million.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference

number

Venue

25

746.5

30/01/2026 08:07:54

00513011452TRLO1.1.1

CHIX

7

748.5

30/01/2026 08:08:01

00513011494TRLO1.1.1

AQXE

5

748.5

30/01/2026 08:08:39

00513011871TRLO1.1.1

AQXE

79

748.5

30/01/2026 08:08:43

00513011913TRLO1.1.1

XLON

110

748.5

30/01/2026 08:08:43

00513011914TRLO1.1.1

XLON

12

747

30/01/2026 08:09:09

00513012093TRLO1.1.1

TRQX

27

747.5

30/01/2026 08:18:30

00513016173TRLO1.1.1

CHIX

99

747

30/01/2026 08:18:43

00513016238TRLO1.1.1

XLON

68

747

30/01/2026 08:18:43

00513016239TRLO1.1.1

XLON

13

748.5

30/01/2026 08:18:58

00513016308TRLO1.1.1

AQXE

10

746.5

30/01/2026 08:53:15

00513023946TRLO1.1.1

TRQX

1

746.5

30/01/2026 08:53:15

00513023947TRLO1.1.1

TRQX

12

745.5

30/01/2026 08:55:04

00513024575TRLO1.1.1

AQXE

199

748

30/01/2026 09:11:38

00513028624TRLO1.1.1

XLON

10

747.5

30/01/2026 09:11:59

00513028712TRLO1.1.1

CHIX

21

747.5

30/01/2026 09:12:09

00513028761TRLO1.1.1

CHIX

14

748

30/01/2026 09:12:27

00513028900TRLO1.1.1

TRQX

10

748

30/01/2026 09:25:03

00513033114TRLO1.1.1

TRQX

229

748

30/01/2026 09:33:04

00513036062TRLO1.1.1

XLON

79

747.5

30/01/2026 09:33:04

00513036064TRLO1.1.1

BATE

50

747.5

30/01/2026 09:33:04

00513036065TRLO1.1.1

BATE

10

748

30/01/2026 09:33:09

00513036085TRLO1.1.1

CHIX

13

748

30/01/2026 09:33:09

00513036084TRLO1.1.1

CHIX

12

748

30/01/2026 09:35:50

00513037553TRLO1.1.1

TRQX

12

747.5

30/01/2026 09:36:09

00513037762TRLO1.1.1

AQXE

12

747.5

30/01/2026 09:36:09

00513037760TRLO1.1.1

AQXE

12

747.5

30/01/2026 09:36:09

00513037761TRLO1.1.1

AQXE

81

748

30/01/2026 09:47:19

00513043248TRLO1.1.1

BATE

30

746.5

30/01/2026 10:06:31

00513050221TRLO1.1.1

CHIX

207

746

30/01/2026 10:15:41

00513052824TRLO1.1.1

XLON

15

746.5

30/01/2026 10:16:18

00513053025TRLO1.1.1

AQXE

203

747

30/01/2026 10:35:41

00513057662TRLO1.1.1

XLON

37

746

30/01/2026 10:37:52

00513058145TRLO1.1.1

CHIX

79

746

30/01/2026 10:45:46

00513059810TRLO1.1.1

XLON

96

746

30/01/2026 10:45:46

00513059811TRLO1.1.1

XLON

132

746

30/01/2026 10:57:20

00513061975TRLO1.1.1

XLON

20

746

30/01/2026 10:57:20

00513061977TRLO1.1.1

XLON

9

746

30/01/2026 10:57:20

00513061976TRLO1.1.1

XLON

1

746

30/01/2026 10:57:20

00513061978TRLO1.1.1

XLON

38

745

30/01/2026 10:57:21

00513061981TRLO1.1.1

CHIX

4

745.5

30/01/2026 10:58:11

00513062161TRLO1.1.1

AQXE

4

745.5

30/01/2026 10:58:56

00513062325TRLO1.1.1

AQXE

8

745.5

30/01/2026 10:59:42

00513062459TRLO1.1.1

AQXE

7

745.5

30/01/2026 11:00:28

00513062694TRLO1.1.1

AQXE

1

745.5

30/01/2026 11:00:28

00513062693TRLO1.1.1

AQXE

38

746

30/01/2026 11:08:35

00513064271TRLO1.1.1

CHIX

183

746

30/01/2026 11:09:04

00513064341TRLO1.1.1

XLON

17

746

30/01/2026 11:10:10

00513064711TRLO1.1.1

AQXE

5

746

30/01/2026 11:14:36

00513065626TRLO1.1.1

AQXE

10

746

30/01/2026 11:14:36

00513065625TRLO1.1.1

AQXE

31

744.5

30/01/2026 11:21:36

00513066959TRLO1.1.1

CHIX

7

745.5

30/01/2026 11:23:46

00513067389TRLO1.1.1

XLON

5

745.5

30/01/2026 11:23:46

00513067391TRLO1.1.1

XLON

4

745.5

30/01/2026 11:23:46

00513067390TRLO1.1.1

XLON

165

745.5

30/01/2026 11:23:46

00513067392TRLO1.1.1

XLON

10

746

30/01/2026 11:28:40

00513068346TRLO1.1.1

AQXE

6

746

30/01/2026 11:28:40

00513068347TRLO1.1.1

AQXE

1

745.5

30/01/2026 11:30:21

00513068729TRLO1.1.1

XLON

6

745.5

30/01/2026 11:30:21

00513068731TRLO1.1.1

XLON

79

745.5

30/01/2026 11:30:21

00513068730TRLO1.1.1

XLON

98

745.5

30/01/2026 11:30:21

00513068732TRLO1.1.1

XLON

26

745.5

30/01/2026 11:32:46

00513069320TRLO1.1.1

CHIX

13

746

30/01/2026 11:37:09

00513070040TRLO1.1.1

AQXE

49

746

30/01/2026 11:41:52

00513071188TRLO1.1.1

XLON

13

746.5

30/01/2026 11:42:50

00513071437TRLO1.1.1

CHIX

1

746.5

30/01/2026 11:42:50

00513071439TRLO1.1.1

CHIX

20

746.5

30/01/2026 11:42:50

00513071438TRLO1.1.1

CHIX

106

746.5

30/01/2026 11:47:25

00513072411TRLO1.1.1

XLON

56

746.5

30/01/2026 11:47:25

00513072412TRLO1.1.1

XLON

9

746.5

30/01/2026 11:47:25

00513072413TRLO1.1.1

XLON

33

747

30/01/2026 11:56:20

00513074706TRLO1.1.1

XLON

75

747

30/01/2026 11:56:20

00513074705TRLO1.1.1

XLON

64

747

30/01/2026 11:56:20

00513074704TRLO1.1.1

XLON

88

748.5

30/01/2026 12:02:23

00513076230TRLO1.1.1

BATE

194

748.5

30/01/2026 12:02:23

00513076231TRLO1.1.1

BATE

334

748.5

30/01/2026 12:02:23

00513076232TRLO1.1.1

BATE

36

748.5

30/01/2026 12:07:32

00513077857TRLO1.1.1

CHIX

185

748.5

30/01/2026 12:07:32

00513077858TRLO1.1.1

XLON

72

748.5

30/01/2026 12:08:02

00513078052TRLO1.1.1

BATE

35

748.5

30/01/2026 12:11:37

00513078721TRLO1.1.1

CHIX

192

749

30/01/2026 12:12:15

00513078867TRLO1.1.1

XLON

35

749

30/01/2026 12:12:49

00513078955TRLO1.1.1

AQXE

15

749

30/01/2026 12:12:49

00513078956TRLO1.1.1

AQXE

186

749

30/01/2026 12:15:39

00513079508TRLO1.1.1

XLON

37

749.5

30/01/2026 12:18:50

00513080252TRLO1.1.1

CHIX

35

749.5

30/01/2026 12:27:50

00513082184TRLO1.1.1

CHIX

201

749.5

30/01/2026 12:27:50

00513082186TRLO1.1.1

XLON

179

749.5

30/01/2026 12:27:50

00513082185TRLO1.1.1

XLON

103

748.5

30/01/2026 12:29:47

00513082613TRLO1.1.1

BATE

104

748.5

30/01/2026 12:29:47

00513082614TRLO1.1.1

BATE

7

749

30/01/2026 12:29:47

00513082617TRLO1.1.1

AQXE

15

749

30/01/2026 12:29:47

00513082616TRLO1.1.1

AQXE

8

749

30/01/2026 12:29:47

00513082615TRLO1.1.1

AQXE

21

748.5

30/01/2026 12:29:47

00513082619TRLO1.1.1

TRQX

24

748.5

30/01/2026 12:29:47

00513082620TRLO1.1.1

TRQX

105

748.5

30/01/2026 12:29:47

00513082618TRLO1.1.1

TRQX

15

748.5

30/01/2026 12:29:47

00513082621TRLO1.1.1

TRQX

33

749

30/01/2026 12:30:42

00513082869TRLO1.1.1

CHIX

84

749

30/01/2026 12:32:08

00513083099TRLO1.1.1

BATE

15

748.5

30/01/2026 12:35:47

00513084093TRLO1.1.1

TRQX

203

748.5

30/01/2026 12:35:47

00513084094TRLO1.1.1

XLON

77

749

30/01/2026 12:36:41

00513084299TRLO1.1.1

BATE

17

749

30/01/2026 12:37:50

00513084652TRLO1.1.1

AQXE

16

749

30/01/2026 12:41:47

00513085592TRLO1.1.1

AQXE

32

748.5

30/01/2026 12:42:40

00513085816TRLO1.1.1

CHIX

221

748.5

30/01/2026 12:42:40

00513085817TRLO1.1.1

XLON

72

749.5

30/01/2026 12:47:49

00513087213TRLO1.1.1

BATE

38

749

30/01/2026 12:47:49

00513087214TRLO1.1.1

CHIX

168

749

30/01/2026 12:47:49

00513087215TRLO1.1.1

XLON

18

749.5

30/01/2026 12:48:00

00513087281TRLO1.1.1

AQXE

185

749

30/01/2026 12:51:47

00513088335TRLO1.1.1

XLON

76

749

30/01/2026 12:52:30

00513088525TRLO1.1.1

BATE

12

749

30/01/2026 12:55:01

00513089298TRLO1.1.1

CHIX

19

749

30/01/2026 12:55:01

00513089297TRLO1.1.1

CHIX

18

749.5

30/01/2026 12:55:44

00513089484TRLO1.1.1

AQXE

86

749

30/01/2026 12:56:08

00513089648TRLO1.1.1

BATE

31

748.5

30/01/2026 12:56:40

00513089816TRLO1.1.1

CHIX

24

748.5

30/01/2026 12:56:50

00513089868TRLO1.1.1

TRQX

17

748.5

30/01/2026 12:56:50

00513089869TRLO1.1.1

TRQX

60

749

30/01/2026 12:57:18

00513090005TRLO1.1.1

XLON

92

749

30/01/2026 12:57:18

00513090004TRLO1.1.1

XLON

40

749

30/01/2026 12:57:18

00513090006TRLO1.1.1

XLON

16

748.5

30/01/2026 13:01:21

00513091180TRLO1.1.1

TRQX

82

749

30/01/2026 13:02:57

00513091812TRLO1.1.1

BATE

10

749.5

30/01/2026 13:03:59

00513092088TRLO1.1.1

AQXE

32

748.5

30/01/2026 13:05:34

00513092630TRLO1.1.1

CHIX

83

749

30/01/2026 13:14:44

00513094928TRLO1.1.1

BATE

17

748.5

30/01/2026 13:14:44

00513094929TRLO1.1.1

TRQX

32

748.5

30/01/2026 13:14:44

00513094930TRLO1.1.1

CHIX

18

749.5

30/01/2026 13:15:46

00513095168TRLO1.1.1

AQXE

154

748

30/01/2026 13:23:14

00513097105TRLO1.1.1

XLON

34

748.5

30/01/2026 13:23:14

00513097104TRLO1.1.1

CHIX

197

748

30/01/2026 13:23:14

00513097106TRLO1.1.1

XLON

216

748

30/01/2026 13:23:14

00513097107TRLO1.1.1

XLON

15

748.5

30/01/2026 13:23:15

00513097112TRLO1.1.1

TRQX

104

748

30/01/2026 13:23:30

00513097189TRLO1.1.1

BATE

13

749.5

30/01/2026 13:23:44

00513097247TRLO1.1.1

AQXE

4

749.5

30/01/2026 13:23:44

00513097248TRLO1.1.1

AQXE

201

748

30/01/2026 13:25:23

00513097813TRLO1.1.1

XLON

15

748.5

30/01/2026 13:26:04

00513098018TRLO1.1.1

TRQX

30

748

30/01/2026 13:27:59

00513098453TRLO1.1.1

CHIX

5

749.5

30/01/2026 13:28:59

00513098622TRLO1.1.1

AQXE

10

749.5

30/01/2026 13:28:59

00513098621TRLO1.1.1

AQXE

187

747.5

30/01/2026 13:30:57

00513099422TRLO1.1.1

XLON

105

747.5

30/01/2026 13:31:17

00513099507TRLO1.1.1

BATE

32

747

30/01/2026 13:34:37

00513100262TRLO1.1.1

CHIX

15

747.5

30/01/2026 13:34:37

00513100261TRLO1.1.1

TRQX

15

749.5

30/01/2026 13:36:23

00513100695TRLO1.1.1

AQXE

189

747

30/01/2026 13:37:37

00513101023TRLO1.1.1

XLON

84

747.5

30/01/2026 13:38:10

00513101159TRLO1.1.1

BATE

5

749.5

30/01/2026 13:40:52

00513101904TRLO1.1.1

AQXE

10

749.5

30/01/2026 13:40:52

00513101903TRLO1.1.1

AQXE

28

746.5

30/01/2026 13:43:17

00513102696TRLO1.1.1

CHIX

43

747

30/01/2026 13:46:05

00513103709TRLO1.1.1

XLON

129

747

30/01/2026 13:46:05

00513103708TRLO1.1.1

XLON

1

746

30/01/2026 13:54:55

00513106607TRLO1.1.1

CHIX

82

746

30/01/2026 13:55:38

00513106823TRLO1.1.1

BATE

16

746

30/01/2026 13:55:38

00513106825TRLO1.1.1

TRQX

15

746

30/01/2026 13:55:38

00513106824TRLO1.1.1

TRQX

32

746

30/01/2026 13:56:39

00513107169TRLO1.1.1

CHIX

198

746

30/01/2026 13:56:39

00513107170TRLO1.1.1

XLON

15

746

30/01/2026 13:56:42

00513107181TRLO1.1.1

AQXE

89

745.5

30/01/2026 13:58:56

00513107826TRLO1.1.1

BATE

13

746

30/01/2026 13:59:31

00513108038TRLO1.1.1

AQXE

35

745.5

30/01/2026 14:03:37

00513109354TRLO1.1.1

CHIX

15

746

30/01/2026 14:04:03

00513109504TRLO1.1.1

TRQX

200

746

30/01/2026 14:04:03

00513109503TRLO1.1.1

XLON

76

745.5

30/01/2026 14:10:57

00513111490TRLO1.1.1

BATE

15

746

30/01/2026 14:11:37

00513111729TRLO1.1.1

TRQX

16

746

30/01/2026 14:11:41

00513111743TRLO1.1.1

AQXE

183

745.5

30/01/2026 14:12:08

00513111982TRLO1.1.1

XLON

36

745.5

30/01/2026 14:14:01

00513112621TRLO1.1.1

CHIX

16

746

30/01/2026 14:14:09

00513112706TRLO1.1.1

AQXE

105

745.5

30/01/2026 14:15:06

00513113145TRLO1.1.1

BATE

35

745.5

30/01/2026 14:17:06

00513113787TRLO1.1.1

CHIX

207

745.5

30/01/2026 14:17:23

00513113877TRLO1.1.1

XLON

14

746

30/01/2026 14:18:48

00513114339TRLO1.1.1

TRQX

159

745

30/01/2026 14:20:28

00513114820TRLO1.1.1

XLON

85

745

30/01/2026 14:20:38

00513114862TRLO1.1.1

BATE

16

745.5

30/01/2026 14:20:53

00513114920TRLO1.1.1

AQXE

169

745

30/01/2026 14:23:06

00513115644TRLO1.1.1

XLON

10

746

30/01/2026 14:23:10

00513115659TRLO1.1.1

TRQX

7

746

30/01/2026 14:23:10

00513115660TRLO1.1.1

TRQX

16

745.5

30/01/2026 14:24:23

00513115990TRLO1.1.1

AQXE

92

745

30/01/2026 14:25:29

00513116317TRLO1.1.1

BATE

17

746

30/01/2026 14:26:21

00513116530TRLO1.1.1

TRQX

61

746

30/01/2026 14:31:06

00513119733TRLO1.1.1

CHIX

17

746

30/01/2026 14:31:06

00513119734TRLO1.1.1

TRQX

206

746

30/01/2026 14:31:10

00513119808TRLO1.1.1

XLON

5

745.5

30/01/2026 14:32:45

00513121177TRLO1.1.1

CHIX

82

746

30/01/2026 14:32:45

00513121178TRLO1.1.1

XLON

102

746.5

30/01/2026 14:33:07

00513121425TRLO1.1.1

BATE

38

746.5

30/01/2026 14:34:34

00513122868TRLO1.1.1

CHIX

96

746.5

30/01/2026 14:34:48

00513122996TRLO1.1.1

BATE

59

746

30/01/2026 14:35:04

00513123303TRLO1.1.1

XLON

207

746.5

30/01/2026 14:35:04

00513123302TRLO1.1.1

XLON

73

746.5

30/01/2026 14:37:29

00513125576TRLO1.1.1

BATE

16

746

30/01/2026 14:38:39

00513126628TRLO1.1.1

AQXE

32

746

30/01/2026 14:38:39

00513126627TRLO1.1.1

CHIX

16

746

30/01/2026 14:38:39

00513126629TRLO1.1.1

AQXE

18

746

30/01/2026 14:38:39

00513126630TRLO1.1.1

AQXE

16

746

30/01/2026 14:38:39

00513126631TRLO1.1.1

TRQX

58

746

30/01/2026 14:39:17

00513127475TRLO1.1.1

XLON

56

746

30/01/2026 14:39:17

00513127474TRLO1.1.1

XLON

78

746

30/01/2026 14:39:17

00513127476TRLO1.1.1

XLON

40

745.5

30/01/2026 14:41:06

00513128979TRLO1.1.1

CHIX

5

746

30/01/2026 14:41:10

00513129041TRLO1.1.1

AQXE

9

746

30/01/2026 14:41:10

00513129042TRLO1.1.1

AQXE

16

746

30/01/2026 14:41:12

00513129085TRLO1.1.1

TRQX

206

745.5

30/01/2026 14:41:19

00513129160TRLO1.1.1

XLON

13

746

30/01/2026 14:42:57

00513130286TRLO1.1.1

AQXE

178

745

30/01/2026 14:43:00

00513130319TRLO1.1.1

XLON

104

745.5

30/01/2026 14:43:00

00513130318TRLO1.1.1

BATE

17

745

30/01/2026 14:43:00

00513130320TRLO1.1.1

TRQX

8

746

30/01/2026 14:46:55

00513134093TRLO1.1.1

AQXE

87

745

30/01/2026 14:47:01

00513134223TRLO1.1.1

BATE

83

745

30/01/2026 14:47:01

00513134222TRLO1.1.1

BATE

33

745

30/01/2026 14:47:01

00513134224TRLO1.1.1

CHIX

41

745

30/01/2026 14:47:01

00513134225TRLO1.1.1

CHIX

189

745

30/01/2026 14:47:01

00513134226TRLO1.1.1

XLON

9

746

30/01/2026 14:47:51

00513135436TRLO1.1.1

AQXE

31

746

30/01/2026 14:49:00

00513137236TRLO1.1.1

CHIX

16

745.5

30/01/2026 14:49:11

00513137943TRLO1.1.1

TRQX

22

745.5

30/01/2026 14:49:11

00513137944TRLO1.1.1

TRQX

76

746

30/01/2026 14:49:28

00513138619TRLO1.1.1

XLON

54

746

30/01/2026 14:49:28

00513138620TRLO1.1.1

XLON

70

746

30/01/2026 14:49:28

00513138621TRLO1.1.1

XLON

15

746

30/01/2026 14:49:59

00513139508TRLO1.1.1

AQXE

39

745.5

30/01/2026 14:51:17

00513141632TRLO1.1.1

CHIX

68

745.5

30/01/2026 14:51:21

00513141819TRLO1.1.1

BATE

15

747.5

30/01/2026 14:52:16

00513142908TRLO1.1.1

TRQX

71

747.5

30/01/2026 14:52:16

00513142907TRLO1.1.1

XLON

145

747.5

30/01/2026 14:52:16

00513142906TRLO1.1.1

XLON

217

747.5

30/01/2026 14:52:16

00513142905TRLO1.1.1

XLON

88

747.5

30/01/2026 14:53:28

00513143963TRLO1.1.1

BATE

102

747.5

30/01/2026 14:53:28

00513143964TRLO1.1.1

BATE

13

747.5

30/01/2026 14:53:31

00513144031TRLO1.1.1

TRQX

31

747.5

30/01/2026 14:53:31

00513144030TRLO1.1.1

CHIX

17

747.5

30/01/2026 14:53:35

00513144097TRLO1.1.1

AQXE

19

747.5

30/01/2026 14:53:35

00513144096TRLO1.1.1

AQXE

68

747.5

30/01/2026 14:54:33

00513145000TRLO1.1.1

XLON

69

747.5

30/01/2026 14:54:33

00513145001TRLO1.1.1

XLON

66

747.5

30/01/2026 14:54:33

00513145002TRLO1.1.1

XLON

82

747.5

30/01/2026 14:55:28

00513145636TRLO1.1.1

BATE

15

747.5

30/01/2026 14:55:33

00513145694TRLO1.1.1

AQXE

12

747.5

30/01/2026 14:56:41

00513146534TRLO1.1.1

XLON

68

747.5

30/01/2026 14:56:41

00513146532TRLO1.1.1

XLON

121

747.5

30/01/2026 14:56:41

00513146533TRLO1.1.1

XLON

15

747.5

30/01/2026 14:56:41

00513146535TRLO1.1.1

TRQX

38

747

30/01/2026 14:56:41

00513146536TRLO1.1.1

CHIX

16

747.5

30/01/2026 14:57:51

00513147201TRLO1.1.1

AQXE

16

746.5

30/01/2026 14:58:36

00513147722TRLO1.1.1

TRQX

32

745.5

30/01/2026 14:58:59

00513147976TRLO1.1.1

CHIX

207

745.5

30/01/2026 14:59:08

00513148179TRLO1.1.1

XLON

102

745.5

30/01/2026 14:59:28

00513148479TRLO1.1.1

BATE

35

745

30/01/2026 14:59:46

00513148673TRLO1.1.1

CHIX

17

745.5

30/01/2026 15:01:53

00513150421TRLO1.1.1

AQXE

17

745.5

30/01/2026 15:04:55

00513152218TRLO1.1.1

AQXE

31

744.5

30/01/2026 15:05:23

00513152767TRLO1.1.1

CHIX

369

745

30/01/2026 15:05:23

00513152766TRLO1.1.1

XLON

21

744.5

30/01/2026 15:05:23

00513152768TRLO1.1.1

TRQX

85

745.5

30/01/2026 15:05:23

00513152770TRLO1.1.1

BATE

188

745

30/01/2026 15:07:17

00513154300TRLO1.1.1

XLON

100

745.5

30/01/2026 15:07:30

00513154405TRLO1.1.1

BATE

15

745.5

30/01/2026 15:08:24

00513154943TRLO1.1.1

TRQX

35

745.5

30/01/2026 15:09:34

00513155651TRLO1.1.1

CHIX

39

745.5

30/01/2026 15:09:34

00513155652TRLO1.1.1

CHIX

15

745

30/01/2026 15:10:01

00513155899TRLO1.1.1

AQXE

16

744

30/01/2026 15:10:08

00513155957TRLO1.1.1

TRQX

205

744.5

30/01/2026 15:10:23

00513156178TRLO1.1.1

XLON

102

744

30/01/2026 15:10:52

00513156448TRLO1.1.1

BATE

64

744.5

30/01/2026 15:12:00

00513157076TRLO1.1.1

XLON

99

744.5

30/01/2026 15:12:00

00513157077TRLO1.1.1

XLON

61

744.5

30/01/2026 15:12:00

00513157078TRLO1.1.1

XLON

15

745

30/01/2026 15:12:10

00513157210TRLO1.1.1

AQXE

39

744

30/01/2026 15:13:42

00513158139TRLO1.1.1

CHIX

94

744

30/01/2026 15:13:47

00513158203TRLO1.1.1

BATE

14

744

30/01/2026 15:13:47

00513158204TRLO1.1.1

TRQX

16

744.5

30/01/2026 15:14:15

00513158487TRLO1.1.1

AQXE

218

744

30/01/2026 15:14:41

00513158694TRLO1.1.1

XLON

85

744.5

30/01/2026 15:15:52

00513159612TRLO1.1.1

BATE

16

744.5

30/01/2026 15:16:11

00513159871TRLO1.1.1

AQXE

161

744

30/01/2026 15:17:18

00513160668TRLO1.1.1

XLON

104

744.5

30/01/2026 15:18:00

00513161120TRLO1.1.1

BATE

14

744.5

30/01/2026 15:18:24

00513161394TRLO1.1.1

AQXE

184

745.5

30/01/2026 15:21:06

00513163091TRLO1.1.1

XLON

39

745

30/01/2026 15:21:06

00513163092TRLO1.1.1

CHIX

4

745

30/01/2026 15:22:11

00513163810TRLO1.1.1

CHIX

39

745

30/01/2026 15:22:11

00513163811TRLO1.1.1

CHIX

39

745

30/01/2026 15:22:11

00513163812TRLO1.1.1

CHIX

184

745

30/01/2026 15:22:11

00513163813TRLO1.1.1

XLON

226

745

30/01/2026 15:24:28

00513165278TRLO1.1.1

XLON

100

746

30/01/2026 15:26:44

00513167267TRLO1.1.1

BATE

207

746

30/01/2026 15:27:56

00513168459TRLO1.1.1

XLON

40

746

30/01/2026 15:28:57

00513169515TRLO1.1.1

CHIX

84

746

30/01/2026 15:29:00

00513169554TRLO1.1.1

BATE

18

745.5

30/01/2026 15:29:27

00513170159TRLO1.1.1

AQXE

15

745.5

30/01/2026 15:29:27

00513170161TRLO1.1.1

AQXE

18

745.5

30/01/2026 15:29:27

00513170160TRLO1.1.1

AQXE

178

745.5

30/01/2026 15:30:55

00513171539TRLO1.1.1

XLON

90

746

30/01/2026 15:31:06

00513171755TRLO1.1.1

BATE

40

745.5

30/01/2026 15:33:07

00513173085TRLO1.1.1

CHIX

12

745.5

30/01/2026 15:33:09

00513173093TRLO1.1.1

AQXE

6

746.5

30/01/2026 15:33:13

00513173139TRLO1.1.1

BATE

78

746.5

30/01/2026 15:33:13

00513173140TRLO1.1.1

BATE

193

746

30/01/2026 15:34:41

00513173885TRLO1.1.1

XLON

17

745.5

30/01/2026 15:34:56

00513174002TRLO1.1.1

TRQX

17

745.5

30/01/2026 15:34:56

00513174003TRLO1.1.1

TRQX

77

745.5

30/01/2026 15:34:56

00513174004TRLO1.1.1

TRQX

26

745.5

30/01/2026 15:35:05

00513174127TRLO1.1.1

CHIX

85

745.5

30/01/2026 15:36:25

00513175145TRLO1.1.1

BATE

15

745.5

30/01/2026 15:36:49

00513175368TRLO1.1.1

AQXE

26

745.5

30/01/2026 15:37:33

00513175870TRLO1.1.1

CHIX

215

744.5

30/01/2026 15:38:12

00513176125TRLO1.1.1

XLON

16

745

30/01/2026 15:38:48

00513176426TRLO1.1.1

TRQX

15

744.5

30/01/2026 15:39:50

00513177065TRLO1.1.1

AQXE

91

744.5

30/01/2026 15:42:07

00513178504TRLO1.1.1

BATE

17

744.5

30/01/2026 15:43:17

00513179403TRLO1.1.1

TRQX

32

743.5

30/01/2026 15:44:13

00513179954TRLO1.1.1

CHIX

15

744.5

30/01/2026 15:44:13

00513179953TRLO1.1.1

AQXE

229

743.5

30/01/2026 15:44:13

00513179955TRLO1.1.1

XLON

87

744.5

30/01/2026 15:45:10

00513180650TRLO1.1.1

BATE

17

744.5

30/01/2026 15:47:15

00513182184TRLO1.1.1

TRQX

1

744.5

30/01/2026 15:48:34

00513183176TRLO1.1.1

BATE

1

744.5

30/01/2026 15:48:34

00513183175TRLO1.1.1

BATE

81

744.5

30/01/2026 15:48:34

00513183177TRLO1.1.1

BATE

187

744

30/01/2026 15:48:47

00513183279TRLO1.1.1

XLON

226

744

30/01/2026 15:48:47

00513183280TRLO1.1.1

XLON

36

744

30/01/2026 15:48:47

00513183282TRLO1.1.1

CHIX

18

744

30/01/2026 15:48:47

00513183281TRLO1.1.1

AQXE

12

744.5

30/01/2026 15:49:09

00513183503TRLO1.1.1

TRQX

15

744

30/01/2026 15:50:49

00513184989TRLO1.1.1

CHIX

20

744

30/01/2026 15:50:49

00513184988TRLO1.1.1

CHIX

82

744

30/01/2026 15:51:03

00513185184TRLO1.1.1

BATE

16

744

30/01/2026 15:51:17

00513185294TRLO1.1.1

AQXE

38

743.5

30/01/2026 15:51:37

00513185510TRLO1.1.1

CHIX

183

744

30/01/2026 15:51:57

00513185708TRLO1.1.1

XLON

16

743.5

30/01/2026 15:54:25

00513187491TRLO1.1.1

TRQX

84

743.5

30/01/2026 15:54:25

00513187490TRLO1.1.1

BATE

15

743.5

30/01/2026 15:55:10

00513187953TRLO1.1.1

CHIX

220

743.5

30/01/2026 15:55:28

00513188103TRLO1.1.1

XLON

24

743.5

30/01/2026 15:55:29

00513188109TRLO1.1.1

CHIX

1

744

30/01/2026 15:55:48

00513188284TRLO1.1.1

AQXE

14

744

30/01/2026 15:55:48

00513188285TRLO1.1.1

AQXE

90

743.5

30/01/2026 15:56:51

00513189111TRLO1.1.1

BATE

16

743.5

30/01/2026 15:56:56

00513189176TRLO1.1.1

TRQX

176

743.5

30/01/2026 15:57:36

00513189881TRLO1.1.1

XLON

1

743.5

30/01/2026 15:58:18

00513190692TRLO1.1.1

CHIX

20

743.5

30/01/2026 15:58:18

00513190693TRLO1.1.1

CHIX

11

743.5

30/01/2026 15:58:18

00513190695TRLO1.1.1

CHIX

9

744

30/01/2026 15:58:33

00513190951TRLO1.1.1

AQXE

6

744

30/01/2026 15:58:33

00513190950TRLO1.1.1

AQXE

13

743.5

30/01/2026 15:58:52

00513191227TRLO1.1.1

TRQX

206

743

30/01/2026 15:58:52

00513191228TRLO1.1.1

XLON

82

743

30/01/2026 15:59:50

00513192229TRLO1.1.1

BATE

16

743.5

30/01/2026 16:00:46

00513193046TRLO1.1.1

AQXE

13

743.5

30/01/2026 16:00:57

00513193183TRLO1.1.1

TRQX

33

743.5

30/01/2026 16:01:55

00513193769TRLO1.1.1

CHIX

213

743.5

30/01/2026 16:03:09

00513194624TRLO1.1.1

XLON

39

743.5

30/01/2026 16:05:55

00513196628TRLO1.1.1

CHIX

187

743.5

30/01/2026 16:05:55

00513196629TRLO1.1.1

XLON

1

743.5

30/01/2026 16:06:06

00513196730TRLO1.1.1

AQXE

120

743.5

30/01/2026 16:07:03

00513197300TRLO1.1.1

XLON

15

743.5

30/01/2026 16:07:31

00513197608TRLO1.1.1

TRQX

17

743.5

30/01/2026 16:07:31

00513197609TRLO1.1.1

TRQX

37

743.5

30/01/2026 16:08:46

00513198605TRLO1.1.1

CHIX

9

743.5

30/01/2026 16:08:55

00513198728TRLO1.1.1

AQXE

18

743.5

30/01/2026 16:09:02

00513198853TRLO1.1.1

AQXE

17

743.5

30/01/2026 16:09:02

00513198854TRLO1.1.1

AQXE

209

743.5

30/01/2026 16:09:19

00513199025TRLO1.1.1

XLON

17

743.5

30/01/2026 16:09:52

00513199427TRLO1.1.1

TRQX

39

743.5

30/01/2026 16:10:52

00513200340TRLO1.1.1

CHIX

160

743.5

30/01/2026 16:11:14

00513200605TRLO1.1.1

XLON

17

743.5

30/01/2026 16:12:07

00513201635TRLO1.1.1

AQXE

14

743.5

30/01/2026 16:12:38

00513202052TRLO1.1.1

TRQX

26

743

30/01/2026 16:12:45

00513202127TRLO1.1.1

BATE

104

743

30/01/2026 16:12:45

00513202126TRLO1.1.1

BATE

229

743.5

30/01/2026 16:13:43

00513202751TRLO1.1.1

XLON

18

744

30/01/2026 16:14:23

00513203181TRLO1.1.1

AQXE

34

743.5

30/01/2026 16:14:35

00513203290TRLO1.1.1

CHIX

17

743.5

30/01/2026 16:14:59

00513203517TRLO1.1.1

TRQX

66

743

30/01/2026 16:15:24

00513204018TRLO1.1.1

BATE

57

743

30/01/2026 16:15:24

00513204017TRLO1.1.1

BATE

10

743

30/01/2026 16:15:24

00513204019TRLO1.1.1

BATE

74

743

30/01/2026 16:16:04

00513204675TRLO1.1.1

BATE

114

743

30/01/2026 16:16:04

00513204674TRLO1.1.1

BATE

675

743.5

30/01/2026 16:16:04

00513204673TRLO1.1.1

XLON

119

743

30/01/2026 16:16:04

00513204676TRLO1.1.1

CHIX

26

743

30/01/2026 16:16:04

00513204677TRLO1.1.1

CHIX

262

743

30/01/2026 16:16:04

00513204678TRLO1.1.1

BATE

45

743

30/01/2026 16:16:04

00513204680TRLO1.1.1

TRQX

228

743

30/01/2026 16:16:04

00513204679TRLO1.1.1

XLON

42

742

30/01/2026 16:16:25

00513204975TRLO1.1.1

AQXE

74

742

30/01/2026 16:16:46

00513205322TRLO1.1.1

BATE

22

743

30/01/2026 16:18:07

00513206409TRLO1.1.1

TRQX

31

743

30/01/2026 16:18:12

00513206510TRLO1.1.1

AQXE

41

743

30/01/2026 16:18:12

00513206512TRLO1.1.1

CHIX

115

743

30/01/2026 16:18:26

00513206718TRLO1.1.1

BATE

82

743.5

30/01/2026 16:18:35

00513207126TRLO1.1.1

XLON

221

743.5

30/01/2026 16:18:35

00513207128TRLO1.1.1

XLON

72

743.5

30/01/2026 16:18:35

00513207129TRLO1.1.1

XLON

28

743

30/01/2026 16:20:00

00513208086TRLO1.1.1

AQXE

22

743

30/01/2026 16:20:07

00513208247TRLO1.1.1

TRQX

120

743

30/01/2026 16:20:18

00513208334TRLO1.1.1

BATE

25

742.5

30/01/2026 16:20:24

00513208424TRLO1.1.1

CHIX

265

742.5

30/01/2026 16:20:27

00513208451TRLO1.1.1

XLON

71

742.5

30/01/2026 16:21:48

00513209959TRLO1.1.1

BATE

13

742.5

30/01/2026 16:21:48

00513209960TRLO1.1.1

TRQX

180

742.5

30/01/2026 16:21:48

00513209961TRLO1.1.1

XLON

12

742.5

30/01/2026 16:22:30

00513210533TRLO1.1.1

CHIX

26

742.5

30/01/2026 16:22:30

00513210534TRLO1.1.1

AQXE

64

742.5

30/01/2026 16:22:30

00513210532TRLO1.1.1

CHIX

110

742.5

30/01/2026 16:23:41

00513211780TRLO1.1.1

BATE

11

742

30/01/2026 16:23:42

00513211782TRLO1.1.1

CHIX

192

742

30/01/2026 16:23:42

00513211783TRLO1.1.1

XLON

22

743

30/01/2026 16:25:45

00513214086TRLO1.1.1

BATE

22

742.5

30/01/2026 16:26:22

00513214877TRLO1.1.1

CHIX

218

742.5

30/01/2026 16:26:22

00513214878TRLO1.1.1

XLON

17

742.5

30/01/2026 16:26:29

00513214995TRLO1.1.1

AQXE

16

741.5

30/01/2026 16:27:03

00513215733TRLO1.1.1

TRQX

12

741.5

30/01/2026 16:27:03

00513215732TRLO1.1.1

TRQX


