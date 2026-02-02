Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, February 02
02 February 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
30 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
28,000
Highest price paid per share (pence per share):
749.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
741.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
745.60p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,762,590 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme. This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
Completion of the fourth tranche of the Share Buyback programme
Following the above transaction, the Company confirms that it has now completed the £30 million Extended Programme, which commenced on 1 August 2025. This is the fourth tranche of the Share Buyback Programme (the Programme) that was first announced on 15 March 2024. Under the Programme, a total of 18,693,582 ordinary shares have been purchased for cancellation at a volume weighted average price of 641.93p per ordinary share for a total consideration of £120 million.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Edward Knight
Tel: +44 203 727 1340



