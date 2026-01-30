Anzeige
Freitag, 30.01.2026
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99
Frankfurt
30.01.26 | 08:20
8,550 Euro
-3,93 % -0,350
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,6008,85009:30
PR Newswire
30.01.2026 08:06 Uhr
75 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 30

Bodycotewww.bodycote.com

30 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

29 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

30,000

Highest price paid per share (pence per share):

761.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

750.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

754.46p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,790,590 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,519,814 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,665,582 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference

number

Venue

167

761.5

29/01/2026 08:10:02

00512741493TRLO1.1.1

XLON

14

761

29/01/2026 08:10:16

00512741590TRLO1.1.1

AQXE

34

760

29/01/2026 08:10:17

00512741592TRLO1.1.1

CHIX

10

761

29/01/2026 08:16:10

00512742989TRLO1.1.1

AQXE

28

760

29/01/2026 08:16:48

00512743190TRLO1.1.1

CHIX

171

759.5

29/01/2026 08:16:48

00512743191TRLO1.1.1

XLON

12

761

29/01/2026 08:21:00

00512744341TRLO1.1.1

AQXE

25

760

29/01/2026 08:22:01

00512744575TRLO1.1.1

CHIX

3

761.5

29/01/2026 08:22:20

00512744645TRLO1.1.1

XLON

44

761.5

29/01/2026 08:22:20

00512744646TRLO1.1.1

XLON

135

761.5

29/01/2026 08:22:20

00512744647TRLO1.1.1

XLON

177

756.5

29/01/2026 08:41:36

00512748237TRLO1.1.1

XLON

12

757.5

29/01/2026 08:41:43

00512748245TRLO1.1.1

AQXE

32

756.5

29/01/2026 08:53:31

00512750192TRLO1.1.1

XLON

53

756.5

29/01/2026 08:53:31

00512750193TRLO1.1.1

XLON

7

756.5

29/01/2026 08:53:31

00512750195TRLO1.1.1

XLON

79

756.5

29/01/2026 08:53:31

00512750194TRLO1.1.1

XLON

29

756.5

29/01/2026 08:55:13

00512750627TRLO1.1.1

CHIX

10

757.5

29/01/2026 08:56:19

00512750849TRLO1.1.1

AQXE

4

757.5

29/01/2026 08:56:19

00512750850TRLO1.1.1

AQXE

110

756.5

29/01/2026 09:11:26

00512753658TRLO1.1.1

XLON

62

756.5

29/01/2026 09:11:26

00512753659TRLO1.1.1

XLON

75

757.5

29/01/2026 09:12:42

00512753892TRLO1.1.1

BATE

81

757

29/01/2026 09:28:01

00512756629TRLO1.1.1

XLON

9

757

29/01/2026 09:28:01

00512756631TRLO1.1.1

XLON

55

757

29/01/2026 09:28:01

00512756630TRLO1.1.1

XLON

5

757

29/01/2026 09:28:01

00512756633TRLO1.1.1

XLON

18

757

29/01/2026 09:28:01

00512756632TRLO1.1.1

XLON

10

756.5

29/01/2026 09:29:32

00512756913TRLO1.1.1

AQXE

3

756.5

29/01/2026 09:29:32

00512756914TRLO1.1.1

AQXE

199

758.5

29/01/2026 09:41:09

00512763669TRLO1.1.1

XLON

14

758.5

29/01/2026 09:41:19

00512763748TRLO1.1.1

AQXE

169

758

29/01/2026 09:51:54

00512771045TRLO1.1.1

XLON

72

756

29/01/2026 10:10:06

00512780221TRLO1.1.1

XLON

108

756

29/01/2026 10:10:06

00512780222TRLO1.1.1

XLON

1

757.5

29/01/2026 10:24:21

00512783153TRLO1.1.1

XLON

10

757.5

29/01/2026 10:24:21

00512783156TRLO1.1.1

XLON

15

757.5

29/01/2026 10:24:21

00512783155TRLO1.1.1

XLON

132

757.5

29/01/2026 10:24:21

00512783154TRLO1.1.1

XLON

1

757.5

29/01/2026 10:24:21

00512783157TRLO1.1.1

XLON

12

757.5

29/01/2026 10:24:21

00512783159TRLO1.1.1

XLON

174

759.5

29/01/2026 10:34:39

00512785141TRLO1.1.1

XLON

41

759.5

29/01/2026 10:38:59

00512785954TRLO1.1.1

CHIX

24

759.5

29/01/2026 10:42:02

00512786438TRLO1.1.1

CHIX

9

759.5

29/01/2026 10:42:02

00512786439TRLO1.1.1

CHIX

15

759

29/01/2026 10:42:04

00512786443TRLO1.1.1

AQXE

17

759

29/01/2026 10:42:04

00512786442TRLO1.1.1

AQXE

194

758.5

29/01/2026 10:54:29

00512788283TRLO1.1.1

XLON

17

758

29/01/2026 10:57:38

00512789057TRLO1.1.1

AQXE

39

758

29/01/2026 10:57:38

00512789058TRLO1.1.1

CHIX

13

758

29/01/2026 11:13:14

00512791631TRLO1.1.1

XLON

29

758

29/01/2026 11:13:14

00512791629TRLO1.1.1

XLON

67

758

29/01/2026 11:13:14

00512791630TRLO1.1.1

XLON

50

758

29/01/2026 11:13:14

00512791632TRLO1.1.1

XLON

50

758

29/01/2026 11:13:14

00512791633TRLO1.1.1

XLON

120

753.5

29/01/2026 11:26:18

00512793606TRLO1.1.1

XLON

10

753.5

29/01/2026 11:26:18

00512793607TRLO1.1.1

XLON

36

753.5

29/01/2026 11:26:18

00512793608TRLO1.1.1

XLON

111

754.5

29/01/2026 11:33:19

00512795309TRLO1.1.1

BATE

47

754.5

29/01/2026 11:33:39

00512795360TRLO1.1.1

CHIX

178

752.5

29/01/2026 11:45:02

00512797219TRLO1.1.1

XLON

190

752.5

29/01/2026 11:45:02

00512797218TRLO1.1.1

XLON

29

754.5

29/01/2026 11:45:03

00512797221TRLO1.1.1

BATE

78

754.5

29/01/2026 11:45:03

00512797222TRLO1.1.1

BATE

20

752.5

29/01/2026 11:45:05

00512797225TRLO1.1.1

TRQX

45

753

29/01/2026 11:47:22

00512797742TRLO1.1.1

CHIX

173

751

29/01/2026 12:02:01

00512800073TRLO1.1.1

XLON

10

751

29/01/2026 12:06:24

00512800695TRLO1.1.1

CHIX

12

751

29/01/2026 12:06:32

00512800723TRLO1.1.1

CHIX

24

751

29/01/2026 12:06:32

00512800722TRLO1.1.1

CHIX

207

751.5

29/01/2026 12:13:40

00512801862TRLO1.1.1

XLON

10

751.5

29/01/2026 12:16:19

00512802211TRLO1.1.1

CHIX

44

751.5

29/01/2026 12:16:19

00512802210TRLO1.1.1

CHIX

14

752

29/01/2026 12:16:26

00512802226TRLO1.1.1

AQXE

9

752.5

29/01/2026 12:16:26

00512802227TRLO1.1.1

AQXE

117

752

29/01/2026 12:16:35

00512802245TRLO1.1.1

BATE

40

752

29/01/2026 12:21:40

00512803137TRLO1.1.1

XLON

150

752

29/01/2026 12:21:40

00512803136TRLO1.1.1

XLON

13

752

29/01/2026 12:26:26

00512803846TRLO1.1.1

AQXE

7

752.5

29/01/2026 12:26:26

00512803847TRLO1.1.1

AQXE

32

752

29/01/2026 12:27:26

00512804153TRLO1.1.1

XLON

128

752

29/01/2026 12:27:26

00512804152TRLO1.1.1

XLON

9

752

29/01/2026 12:27:26

00512804155TRLO1.1.1

CHIX

10

752

29/01/2026 12:27:26

00512804156TRLO1.1.1

CHIX

7

752

29/01/2026 12:27:26

00512804157TRLO1.1.1

CHIX

29

752

29/01/2026 12:27:26

00512804158TRLO1.1.1

CHIX

213

750.5

29/01/2026 12:37:17

00512805952TRLO1.1.1

XLON

21

750.5

29/01/2026 12:41:11

00512807156TRLO1.1.1

AQXE

170

750.5

29/01/2026 12:48:50

00512808344TRLO1.1.1

XLON

53

750.5

29/01/2026 12:52:58

00512808810TRLO1.1.1

CHIX

174

750

29/01/2026 13:14:14

00512812145TRLO1.1.1

XLON

58

750

29/01/2026 13:20:07

00512813567TRLO1.1.1

CHIX

8

750

29/01/2026 13:20:08

00512813569TRLO1.1.1

XLON

34

750

29/01/2026 13:20:08

00512813570TRLO1.1.1

XLON

132

750

29/01/2026 13:20:08

00512813568TRLO1.1.1

XLON

182

750

29/01/2026 13:25:20

00512814331TRLO1.1.1

XLON

150

750

29/01/2026 13:29:09

00512814892TRLO1.1.1

XLON

179

750

29/01/2026 13:35:27

00512816070TRLO1.1.1

XLON

169

751.5

29/01/2026 13:42:33

00512817221TRLO1.1.1

XLON

212

751

29/01/2026 13:53:12

00512819346TRLO1.1.1

XLON

49

751

29/01/2026 13:59:26

00512820559TRLO1.1.1

XLON

41

751

29/01/2026 13:59:26

00512820561TRLO1.1.1

XLON

54

751

29/01/2026 13:59:26

00512820560TRLO1.1.1

XLON

1

751

29/01/2026 14:04:00

00512821611TRLO1.1.1

AQXE

31

751

29/01/2026 14:04:04

00512821622TRLO1.1.1

AQXE

194

751.5

29/01/2026 14:07:35

00512822588TRLO1.1.1

BATE

30

751.5

29/01/2026 14:07:35

00512822591TRLO1.1.1

TRQX

85

751.5

29/01/2026 14:07:35

00512822589TRLO1.1.1

CHIX

142

751.5

29/01/2026 14:07:35

00512822590TRLO1.1.1

XLON

196

751.5

29/01/2026 14:12:42

00512823757TRLO1.1.1

XLON

24

752

29/01/2026 14:13:55

00512824076TRLO1.1.1

BATE

62

752

29/01/2026 14:13:55

00512824077TRLO1.1.1

BATE

72

752

29/01/2026 14:13:55

00512824078TRLO1.1.1

BATE

178

753.5

29/01/2026 14:20:11

00512825604TRLO1.1.1

XLON

192

754.5

29/01/2026 14:22:33

00512825916TRLO1.1.1

XLON

198

755.5

29/01/2026 14:24:28

00512826319TRLO1.1.1

BATE

134

756.5

29/01/2026 14:24:28

00512826320TRLO1.1.1

XLON

37

755

29/01/2026 14:24:28

00512826321TRLO1.1.1

TRQX

40

756

29/01/2026 14:25:06

00512826442TRLO1.1.1

AQXE

97

754

29/01/2026 14:25:11

00512826453TRLO1.1.1

CHIX

22

753.5

29/01/2026 14:29:38

00512827574TRLO1.1.1

XLON

150

753.5

29/01/2026 14:29:38

00512827575TRLO1.1.1

XLON

186

759.5

29/01/2026 14:31:50

00512830260TRLO1.1.1

XLON

31

758.5

29/01/2026 14:32:48

00512831415TRLO1.1.1

TRQX

188

759

29/01/2026 14:32:48

00512831414TRLO1.1.1

XLON

99

758.5

29/01/2026 14:34:00

00512832819TRLO1.1.1

CHIX

32

758.5

29/01/2026 14:34:45

00512834262TRLO1.1.1

AQXE

154

758.5

29/01/2026 14:34:46

00512834273TRLO1.1.1

BATE

10

758.5

29/01/2026 14:34:50

00512834394TRLO1.1.1

XLON

202

758.5

29/01/2026 14:34:50

00512834395TRLO1.1.1

XLON

156

758.5

29/01/2026 14:36:47

00512837109TRLO1.1.1

BATE

28

758.5

29/01/2026 14:36:47

00512837110TRLO1.1.1

BATE

10

758.5

29/01/2026 14:37:54

00512837831TRLO1.1.1

AQXE

20

758.5

29/01/2026 14:37:54

00512837832TRLO1.1.1

AQXE

43

758

29/01/2026 14:39:52

00512839525TRLO1.1.1

XLON

156

758

29/01/2026 14:39:54

00512839573TRLO1.1.1

XLON

80

759.5

29/01/2026 14:41:26

00512840459TRLO1.1.1

CHIX

198

759.5

29/01/2026 14:42:13

00512840869TRLO1.1.1

XLON

13

759.5

29/01/2026 14:42:13

00512840871TRLO1.1.1

TRQX

30

759.5

29/01/2026 14:42:13

00512840870TRLO1.1.1

TRQX

176

759

29/01/2026 14:42:15

00512840890TRLO1.1.1

BATE

202

759.5

29/01/2026 14:44:11

00512843826TRLO1.1.1

XLON

12

759

29/01/2026 14:45:28

00512844673TRLO1.1.1

TRQX

27

759

29/01/2026 14:45:28

00512844674TRLO1.1.1

TRQX

84

759

29/01/2026 14:46:00

00512845017TRLO1.1.1

CHIX

25

759.5

29/01/2026 14:46:36

00512845548TRLO1.1.1

XLON

54

759.5

29/01/2026 14:46:36

00512845547TRLO1.1.1

XLON

90

759.5

29/01/2026 14:46:36

00512845549TRLO1.1.1

XLON

188

759

29/01/2026 14:47:11

00512845986TRLO1.1.1

BATE

36

758.5

29/01/2026 14:47:46

00512846384TRLO1.1.1

AQXE

159

758

29/01/2026 14:48:41

00512847111TRLO1.1.1

XLON

191

758

29/01/2026 14:48:41

00512847112TRLO1.1.1

XLON

7

759

29/01/2026 14:50:09

00512848302TRLO1.1.1

TRQX

23

759

29/01/2026 14:50:09

00512848301TRLO1.1.1

TRQX

174

758

29/01/2026 14:50:47

00512848609TRLO1.1.1

XLON

187

758

29/01/2026 14:50:58

00512848706TRLO1.1.1

BATE

38

757.5

29/01/2026 14:52:10

00512849332TRLO1.1.1

AQXE

30

757.5

29/01/2026 14:52:10

00512849335TRLO1.1.1

TRQX

79

757.5

29/01/2026 14:52:10

00512849333TRLO1.1.1

CHIX

230

757.5

29/01/2026 14:52:10

00512849334TRLO1.1.1

XLON

167

758

29/01/2026 14:53:16

00512850379TRLO1.1.1

BATE

11

758

29/01/2026 14:54:06

00512851006TRLO1.1.1

XLON

60

758

29/01/2026 14:54:06

00512851008TRLO1.1.1

XLON

97

758

29/01/2026 14:54:06

00512851007TRLO1.1.1

XLON

34

757.5

29/01/2026 14:55:08

00512851850TRLO1.1.1

AQXE

14

757.5

29/01/2026 14:55:08

00512851851TRLO1.1.1

AQXE

80

757.5

29/01/2026 14:55:08

00512851852TRLO1.1.1

CHIX

240

757.5

29/01/2026 14:55:08

00512851853TRLO1.1.1

XLON

168

757.5

29/01/2026 14:55:08

00512851854TRLO1.1.1

XLON

1

757.5

29/01/2026 14:55:09

00512851856TRLO1.1.1

AQXE

26

757.5

29/01/2026 14:56:19

00512852994TRLO1.1.1

TRQX

19

757.5

29/01/2026 14:56:19

00512852996TRLO1.1.1

AQXE

16

757.5

29/01/2026 14:56:19

00512852997TRLO1.1.1

TRQX

26

757

29/01/2026 14:57:17

00512853744TRLO1.1.1

XLON

62

757

29/01/2026 14:57:17

00512853745TRLO1.1.1

XLON

98

757

29/01/2026 14:57:17

00512853743TRLO1.1.1

XLON

8

757

29/01/2026 14:57:17

00512853746TRLO1.1.1

XLON

130

757

29/01/2026 14:57:47

00512854417TRLO1.1.1

BATE

83

757

29/01/2026 14:57:55

00512854587TRLO1.1.1

CHIX

8

757

29/01/2026 14:59:07

00512855575TRLO1.1.1

XLON

40

757

29/01/2026 14:59:07

00512855576TRLO1.1.1

XLON

94

757

29/01/2026 14:59:07

00512855577TRLO1.1.1

XLON

36

756

29/01/2026 15:01:29

00512859082TRLO1.1.1

AQXE

199

756

29/01/2026 15:01:29

00512859081TRLO1.1.1

BATE

10

756

29/01/2026 15:03:06

00512861116TRLO1.1.1

TRQX

26

756

29/01/2026 15:03:06

00512861117TRLO1.1.1

TRQX

189

755.5

29/01/2026 15:03:16

00512861686TRLO1.1.1

XLON

273

755.5

29/01/2026 15:03:16

00512861685TRLO1.1.1

XLON

67

755.5

29/01/2026 15:05:47

00512864209TRLO1.1.1

CHIX

10

755.5

29/01/2026 15:05:47

00512864210TRLO1.1.1

CHIX

154

755.5

29/01/2026 15:05:47

00512864211TRLO1.1.1

XLON

9

755.5

29/01/2026 15:06:32

00512864854TRLO1.1.1

TRQX

51

755.5

29/01/2026 15:09:26

00512866933TRLO1.1.1

XLON

150

755.5

29/01/2026 15:09:26

00512866934TRLO1.1.1

XLON

181

756

29/01/2026 15:11:36

00512868770TRLO1.1.1

BATE

86

756

29/01/2026 15:11:38

00512868806TRLO1.1.1

CHIX

206

756

29/01/2026 15:11:42

00512868862TRLO1.1.1

XLON

23

755.5

29/01/2026 15:12:03

00512869104TRLO1.1.1

TRQX

206

755.5

29/01/2026 15:12:21

00512869476TRLO1.1.1

XLON

170

756

29/01/2026 15:13:56

00512870875TRLO1.1.1

BATE

13

755.5

29/01/2026 15:14:06

00512871312TRLO1.1.1

CHIX

72

755.5

29/01/2026 15:14:06

00512871311TRLO1.1.1

CHIX

40

755.5

29/01/2026 15:14:06

00512871313TRLO1.1.1

TRQX

208

755.5

29/01/2026 15:14:51

00512872270TRLO1.1.1

XLON

177

756

29/01/2026 15:16:08

00512873567TRLO1.1.1

BATE

187

755.5

29/01/2026 15:17:26

00512874795TRLO1.1.1

XLON

44

755

29/01/2026 15:18:18

00512875522TRLO1.1.1

AQXE

18

755

29/01/2026 15:18:24

00512875597TRLO1.1.1

AQXE

145

756

29/01/2026 15:18:28

00512875648TRLO1.1.1

BATE

8

755

29/01/2026 15:18:31

00512875687TRLO1.1.1

AQXE

35

755

29/01/2026 15:18:31

00512875688TRLO1.1.1

AQXE

173

755.5

29/01/2026 15:19:29

00512876568TRLO1.1.1

XLON

216

755

29/01/2026 15:19:42

00512876807TRLO1.1.1

XLON

12

755.5

29/01/2026 15:20:43

00512877603TRLO1.1.1

CHIX

68

755.5

29/01/2026 15:20:43

00512877604TRLO1.1.1

CHIX

35

755.5

29/01/2026 15:22:09

00512878593TRLO1.1.1

AQXE

139

755.5

29/01/2026 15:22:09

00512878594TRLO1.1.1

XLON

168

755.5

29/01/2026 15:22:09

00512878595TRLO1.1.1

XLON

38

755.5

29/01/2026 15:22:09

00512878596TRLO1.1.1

TRQX

57

755.5

29/01/2026 15:24:22

00512880023TRLO1.1.1

XLON

20

755.5

29/01/2026 15:24:22

00512880025TRLO1.1.1

XLON

97

755.5

29/01/2026 15:24:22

00512880024TRLO1.1.1

XLON

29

755.5

29/01/2026 15:25:24

00512880898TRLO1.1.1

TRQX

8

755.5

29/01/2026 15:25:24

00512880899TRLO1.1.1

TRQX

71

755.5

29/01/2026 15:25:47

00512881127TRLO1.1.1

CHIX

11

755.5

29/01/2026 15:26:39

00512881838TRLO1.1.1

XLON

8

755.5

29/01/2026 15:26:39

00512881840TRLO1.1.1

XLON

88

755.5

29/01/2026 15:26:39

00512881841TRLO1.1.1

XLON

100

755.5

29/01/2026 15:26:39

00512881839TRLO1.1.1

XLON

91

755.5

29/01/2026 15:27:22

00512882522TRLO1.1.1

BATE

101

755.5

29/01/2026 15:27:22

00512882521TRLO1.1.1

BATE

35

755.5

29/01/2026 15:27:43

00512882925TRLO1.1.1

AQXE

65

755.5

29/01/2026 15:28:40

00512883696TRLO1.1.1

CHIX

60

754.5

29/01/2026 15:29:53

00512884760TRLO1.1.1

XLON

7

754.5

29/01/2026 15:29:53

00512884762TRLO1.1.1

XLON

30

754.5

29/01/2026 15:29:53

00512884763TRLO1.1.1

XLON

97

754.5

29/01/2026 15:29:53

00512884761TRLO1.1.1

XLON

189

754

29/01/2026 15:31:02

00512885740TRLO1.1.1

BATE

37

754

29/01/2026 15:31:40

00512886203TRLO1.1.1

TRQX

70

753.5

29/01/2026 15:32:20

00512886709TRLO1.1.1

XLON

46

753.5

29/01/2026 15:32:20

00512886711TRLO1.1.1

XLON

98

753.5

29/01/2026 15:32:20

00512886710TRLO1.1.1

XLON

56

753

29/01/2026 15:34:17

00512888242TRLO1.1.1

XLON

128

753

29/01/2026 15:34:17

00512888243TRLO1.1.1

XLON

37

753

29/01/2026 15:34:36

00512888450TRLO1.1.1

AQXE

32

752.5

29/01/2026 15:35:50

00512889466TRLO1.1.1

TRQX

58

753

29/01/2026 15:36:49

00512890308TRLO1.1.1

XLON

70

753

29/01/2026 15:36:49

00512890307TRLO1.1.1

XLON

62

753

29/01/2026 15:36:49

00512890309TRLO1.1.1

XLON

11

752

29/01/2026 15:37:51

00512891066TRLO1.1.1

CHIX

162

753

29/01/2026 15:39:09

00512892208TRLO1.1.1

BATE

16

753.5

29/01/2026 15:39:09

00512892209TRLO1.1.1

BATE

85

752

29/01/2026 15:39:48

00512892774TRLO1.1.1

CHIX

51

753

29/01/2026 15:39:58

00512892918TRLO1.1.1

XLON

100

753

29/01/2026 15:39:58

00512892919TRLO1.1.1

XLON

36

753

29/01/2026 15:39:58

00512892920TRLO1.1.1

XLON

81

751

29/01/2026 15:42:41

00512895269TRLO1.1.1

XLON

101

751

29/01/2026 15:42:44

00512895288TRLO1.1.1

XLON

38

751.5

29/01/2026 15:43:28

00512896000TRLO1.1.1

AQXE

19

753

29/01/2026 15:45:04

00512897372TRLO1.1.1

BATE

157

753

29/01/2026 15:45:04

00512897373TRLO1.1.1

BATE

147

752.5

29/01/2026 15:45:04

00512897374TRLO1.1.1

XLON

84

752.5

29/01/2026 15:45:10

00512897468TRLO1.1.1

CHIX

214

753

29/01/2026 15:48:52

00512900413TRLO1.1.1

XLON

4

753

29/01/2026 15:48:52

00512900416TRLO1.1.1

AQXE

5

753

29/01/2026 15:48:52

00512900414TRLO1.1.1

AQXE

21

753

29/01/2026 15:48:52

00512900417TRLO1.1.1

AQXE

35

753

29/01/2026 15:48:52

00512900418TRLO1.1.1

TRQX

45

752.5

29/01/2026 15:50:24

00512902348TRLO1.1.1

BATE

74

754

29/01/2026 15:51:43

00512903461TRLO1.1.1

CHIX

299

753.5

29/01/2026 15:51:58

00512903649TRLO1.1.1

XLON

71

753.5

29/01/2026 15:51:58

00512903650TRLO1.1.1

XLON

100

753.5

29/01/2026 15:51:58

00512903651TRLO1.1.1

XLON

201

754.5

29/01/2026 15:55:02

00512907470TRLO1.1.1

XLON

45

755.5

29/01/2026 15:57:33

00512910352TRLO1.1.1

XLON

28

755.5

29/01/2026 15:57:33

00512910354TRLO1.1.1

XLON

74

755.5

29/01/2026 15:57:33

00512910353TRLO1.1.1

XLON

174

754

29/01/2026 15:57:57

00512910661TRLO1.1.1

XLON

206

754.5

29/01/2026 15:58:05

00512910759TRLO1.1.1

BATE

92

754.5

29/01/2026 15:58:21

00512910907TRLO1.1.1

CHIX

70

754.5

29/01/2026 16:00:14

00512912645TRLO1.1.1

XLON

100

754.5

29/01/2026 16:00:14

00512912646TRLO1.1.1

XLON

9

754.5

29/01/2026 16:00:14

00512912648TRLO1.1.1

XLON

10

754.5

29/01/2026 16:00:14

00512912647TRLO1.1.1

XLON

41

753.5

29/01/2026 16:02:28

00512914745TRLO1.1.1

AQXE

164

754

29/01/2026 16:05:15

00512917230TRLO1.1.1

XLON

40

754

29/01/2026 16:05:16

00512917245TRLO1.1.1

TRQX

213

754

29/01/2026 16:05:17

00512917251TRLO1.1.1

BATE

98

754

29/01/2026 16:05:17

00512917252TRLO1.1.1

CHIX

42

754

29/01/2026 16:07:24

00512919595TRLO1.1.1

TRQX

209

754

29/01/2026 16:07:29

00512919650TRLO1.1.1

XLON

379

754

29/01/2026 16:07:29

00512919651TRLO1.1.1

XLON

169

754

29/01/2026 16:07:48

00512919908TRLO1.1.1

BATE

33

754

29/01/2026 16:07:51

00512919979TRLO1.1.1

AQXE

8

753.5

29/01/2026 16:09:03

00512920848TRLO1.1.1

CHIX

41

754

29/01/2026 16:09:14

00512920966TRLO1.1.1

TRQX

70

754

29/01/2026 16:09:15

00512920968TRLO1.1.1

XLON

99

754

29/01/2026 16:09:15

00512920970TRLO1.1.1

XLON

29

754

29/01/2026 16:09:15

00512920971TRLO1.1.1

XLON

60

753.5

29/01/2026 16:09:21

00512921050TRLO1.1.1

CHIX

4

754

29/01/2026 16:10:03

00512921624TRLO1.1.1

AQXE

30

754

29/01/2026 16:10:03

00512921623TRLO1.1.1

AQXE

160

753

29/01/2026 16:10:19

00512921891TRLO1.1.1

BATE

10

754

29/01/2026 16:12:31

00512924843TRLO1.1.1

AQXE

12

754

29/01/2026 16:12:31

00512924844TRLO1.1.1

AQXE

10

754

29/01/2026 16:12:31

00512924846TRLO1.1.1

AQXE

539

754.5

29/01/2026 16:13:57

00512925960TRLO1.1.1

XLON

41

754.5

29/01/2026 16:14:11

00512926103TRLO1.1.1

TRQX

102

754.5

29/01/2026 16:14:46

00512926471TRLO1.1.1

CHIX

565

754.5

29/01/2026 16:15:02

00512926682TRLO1.1.1

BATE

99

754.5

29/01/2026 16:15:06

00512926736TRLO1.1.1

AQXE

218

755

29/01/2026 16:16:16

00512927703TRLO1.1.1

XLON

82

755

29/01/2026 16:17:18

00512928488TRLO1.1.1

CHIX

32

755

29/01/2026 16:17:18

00512928489TRLO1.1.1

CHIX

145

755

29/01/2026 16:17:18

00512928490TRLO1.1.1

CHIX

34

755

29/01/2026 16:17:19

00512928525TRLO1.1.1

AQXE

199

755

29/01/2026 16:17:23

00512928555TRLO1.1.1

BATE

273

754.5

29/01/2026 16:18:16

00512929361TRLO1.1.1

XLON

885

754.5

29/01/2026 16:18:16

00512929362TRLO1.1.1

XLON

120

754.5

29/01/2026 16:18:20

00512929403TRLO1.1.1

TRQX

67

754.5

29/01/2026 16:19:12

00512930190TRLO1.1.1

CHIX

155

754.5

29/01/2026 16:19:24

00512930365TRLO1.1.1

BATE

28

755

29/01/2026 16:19:43

00512930577TRLO1.1.1

AQXE

9

754.5

29/01/2026 16:20:22

00512931220TRLO1.1.1

XLON

26

754.5

29/01/2026 16:20:22

00512931219TRLO1.1.1

XLON

30

754.5

29/01/2026 16:20:22

00512931221TRLO1.1.1

XLON

40

754.5

29/01/2026 16:20:22

00512931218TRLO1.1.1

XLON

233

754.5

29/01/2026 16:20:22

00512931222TRLO1.1.1

XLON

203

754.5

29/01/2026 16:20:22

00512931223TRLO1.1.1

XLON

144

754.5

29/01/2026 16:21:09

00512931998TRLO1.1.1

XLON

40

755

29/01/2026 16:21:58

00512932764TRLO1.1.1

AQXE

18

754.5

29/01/2026 16:22:23

00512933018TRLO1.1.1

CHIX

17

754.5

29/01/2026 16:22:23

00512933020TRLO1.1.1

TRQX

39

754.5

29/01/2026 16:22:23

00512933019TRLO1.1.1

TRQX

260

754.5

29/01/2026 16:22:30

00512933126TRLO1.1.1

BATE

464

754.5

29/01/2026 16:22:58

00512933548TRLO1.1.1

XLON

13

755

29/01/2026 16:23:59

00512934226TRLO1.1.1

AQXE

24

754

29/01/2026 16:24:09

00512934377TRLO1.1.1

BATE

30

754

29/01/2026 16:24:09

00512934379TRLO1.1.1

CHIX

83

754

29/01/2026 16:24:09

00512934378TRLO1.1.1

CHIX

18

754

29/01/2026 16:24:49

00512934883TRLO1.1.1

TRQX

4

753.5

29/01/2026 16:25:13

00512935188TRLO1.1.1

CHIX

39

753.5

29/01/2026 16:25:32

00512935382TRLO1.1.1

BATE

71

754

29/01/2026 16:25:32

00512935390TRLO1.1.1

XLON

82

754

29/01/2026 16:25:32

00512935391TRLO1.1.1

XLON

89

754

29/01/2026 16:25:32

00512935392TRLO1.1.1

XLON

85

753.5

29/01/2026 16:27:10

00512937098TRLO1.1.1

XLON


