Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, January 30
30 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
29 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
30,000
Highest price paid per share (pence per share):
761.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
750.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
754.46p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,790,590 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,519,814 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,665,582 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Edward Knight
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference
number
Venue
167
761.5
29/01/2026 08:10:02
00512741493TRLO1.1.1
XLON
14
761
29/01/2026 08:10:16
00512741590TRLO1.1.1
AQXE
34
760
29/01/2026 08:10:17
00512741592TRLO1.1.1
CHIX
10
761
29/01/2026 08:16:10
00512742989TRLO1.1.1
AQXE
28
760
29/01/2026 08:16:48
00512743190TRLO1.1.1
CHIX
171
759.5
29/01/2026 08:16:48
00512743191TRLO1.1.1
XLON
12
761
29/01/2026 08:21:00
00512744341TRLO1.1.1
AQXE
25
760
29/01/2026 08:22:01
00512744575TRLO1.1.1
CHIX
3
761.5
29/01/2026 08:22:20
00512744645TRLO1.1.1
XLON
44
761.5
29/01/2026 08:22:20
00512744646TRLO1.1.1
XLON
135
761.5
29/01/2026 08:22:20
00512744647TRLO1.1.1
XLON
177
756.5
29/01/2026 08:41:36
00512748237TRLO1.1.1
XLON
12
757.5
29/01/2026 08:41:43
00512748245TRLO1.1.1
AQXE
32
756.5
29/01/2026 08:53:31
00512750192TRLO1.1.1
XLON
53
756.5
29/01/2026 08:53:31
00512750193TRLO1.1.1
XLON
7
756.5
29/01/2026 08:53:31
00512750195TRLO1.1.1
XLON
79
756.5
29/01/2026 08:53:31
00512750194TRLO1.1.1
XLON
29
756.5
29/01/2026 08:55:13
00512750627TRLO1.1.1
CHIX
10
757.5
29/01/2026 08:56:19
00512750849TRLO1.1.1
AQXE
4
757.5
29/01/2026 08:56:19
00512750850TRLO1.1.1
AQXE
110
756.5
29/01/2026 09:11:26
00512753658TRLO1.1.1
XLON
62
756.5
29/01/2026 09:11:26
00512753659TRLO1.1.1
XLON
75
757.5
29/01/2026 09:12:42
00512753892TRLO1.1.1
BATE
81
757
29/01/2026 09:28:01
00512756629TRLO1.1.1
XLON
9
757
29/01/2026 09:28:01
00512756631TRLO1.1.1
XLON
55
757
29/01/2026 09:28:01
00512756630TRLO1.1.1
XLON
5
757
29/01/2026 09:28:01
00512756633TRLO1.1.1
XLON
18
757
29/01/2026 09:28:01
00512756632TRLO1.1.1
XLON
10
756.5
29/01/2026 09:29:32
00512756913TRLO1.1.1
AQXE
3
756.5
29/01/2026 09:29:32
00512756914TRLO1.1.1
AQXE
199
758.5
29/01/2026 09:41:09
00512763669TRLO1.1.1
XLON
14
758.5
29/01/2026 09:41:19
00512763748TRLO1.1.1
AQXE
169
758
29/01/2026 09:51:54
00512771045TRLO1.1.1
XLON
72
756
29/01/2026 10:10:06
00512780221TRLO1.1.1
XLON
108
756
29/01/2026 10:10:06
00512780222TRLO1.1.1
XLON
1
757.5
29/01/2026 10:24:21
00512783153TRLO1.1.1
XLON
10
757.5
29/01/2026 10:24:21
00512783156TRLO1.1.1
XLON
15
757.5
29/01/2026 10:24:21
00512783155TRLO1.1.1
XLON
132
757.5
29/01/2026 10:24:21
00512783154TRLO1.1.1
XLON
1
757.5
29/01/2026 10:24:21
00512783157TRLO1.1.1
XLON
12
757.5
29/01/2026 10:24:21
00512783159TRLO1.1.1
XLON
174
759.5
29/01/2026 10:34:39
00512785141TRLO1.1.1
XLON
41
759.5
29/01/2026 10:38:59
00512785954TRLO1.1.1
CHIX
24
759.5
29/01/2026 10:42:02
00512786438TRLO1.1.1
CHIX
9
759.5
29/01/2026 10:42:02
00512786439TRLO1.1.1
CHIX
15
759
29/01/2026 10:42:04
00512786443TRLO1.1.1
AQXE
17
759
29/01/2026 10:42:04
00512786442TRLO1.1.1
AQXE
194
758.5
29/01/2026 10:54:29
00512788283TRLO1.1.1
XLON
17
758
29/01/2026 10:57:38
00512789057TRLO1.1.1
AQXE
39
758
29/01/2026 10:57:38
00512789058TRLO1.1.1
CHIX
13
758
29/01/2026 11:13:14
00512791631TRLO1.1.1
XLON
29
758
29/01/2026 11:13:14
00512791629TRLO1.1.1
XLON
67
758
29/01/2026 11:13:14
00512791630TRLO1.1.1
XLON
50
758
29/01/2026 11:13:14
00512791632TRLO1.1.1
XLON
50
758
29/01/2026 11:13:14
00512791633TRLO1.1.1
XLON
120
753.5
29/01/2026 11:26:18
00512793606TRLO1.1.1
XLON
10
753.5
29/01/2026 11:26:18
00512793607TRLO1.1.1
XLON
36
753.5
29/01/2026 11:26:18
00512793608TRLO1.1.1
XLON
111
754.5
29/01/2026 11:33:19
00512795309TRLO1.1.1
BATE
47
754.5
29/01/2026 11:33:39
00512795360TRLO1.1.1
CHIX
178
752.5
29/01/2026 11:45:02
00512797219TRLO1.1.1
XLON
190
752.5
29/01/2026 11:45:02
00512797218TRLO1.1.1
XLON
29
754.5
29/01/2026 11:45:03
00512797221TRLO1.1.1
BATE
78
754.5
29/01/2026 11:45:03
00512797222TRLO1.1.1
BATE
20
752.5
29/01/2026 11:45:05
00512797225TRLO1.1.1
TRQX
45
753
29/01/2026 11:47:22
00512797742TRLO1.1.1
CHIX
173
751
29/01/2026 12:02:01
00512800073TRLO1.1.1
XLON
10
751
29/01/2026 12:06:24
00512800695TRLO1.1.1
CHIX
12
751
29/01/2026 12:06:32
00512800723TRLO1.1.1
CHIX
24
751
29/01/2026 12:06:32
00512800722TRLO1.1.1
CHIX
207
751.5
29/01/2026 12:13:40
00512801862TRLO1.1.1
XLON
10
751.5
29/01/2026 12:16:19
00512802211TRLO1.1.1
CHIX
44
751.5
29/01/2026 12:16:19
00512802210TRLO1.1.1
CHIX
14
752
29/01/2026 12:16:26
00512802226TRLO1.1.1
AQXE
9
752.5
29/01/2026 12:16:26
00512802227TRLO1.1.1
AQXE
117
752
29/01/2026 12:16:35
00512802245TRLO1.1.1
BATE
40
752
29/01/2026 12:21:40
00512803137TRLO1.1.1
XLON
150
752
29/01/2026 12:21:40
00512803136TRLO1.1.1
XLON
13
752
29/01/2026 12:26:26
00512803846TRLO1.1.1
AQXE
7
752.5
29/01/2026 12:26:26
00512803847TRLO1.1.1
AQXE
32
752
29/01/2026 12:27:26
00512804153TRLO1.1.1
XLON
128
752
29/01/2026 12:27:26
00512804152TRLO1.1.1
XLON
9
752
29/01/2026 12:27:26
00512804155TRLO1.1.1
CHIX
10
752
29/01/2026 12:27:26
00512804156TRLO1.1.1
CHIX
7
752
29/01/2026 12:27:26
00512804157TRLO1.1.1
CHIX
29
752
29/01/2026 12:27:26
00512804158TRLO1.1.1
CHIX
213
750.5
29/01/2026 12:37:17
00512805952TRLO1.1.1
XLON
21
750.5
29/01/2026 12:41:11
00512807156TRLO1.1.1
AQXE
170
750.5
29/01/2026 12:48:50
00512808344TRLO1.1.1
XLON
53
750.5
29/01/2026 12:52:58
00512808810TRLO1.1.1
CHIX
174
750
29/01/2026 13:14:14
00512812145TRLO1.1.1
XLON
58
750
29/01/2026 13:20:07
00512813567TRLO1.1.1
CHIX
8
750
29/01/2026 13:20:08
00512813569TRLO1.1.1
XLON
34
750
29/01/2026 13:20:08
00512813570TRLO1.1.1
XLON
132
750
29/01/2026 13:20:08
00512813568TRLO1.1.1
XLON
182
750
29/01/2026 13:25:20
00512814331TRLO1.1.1
XLON
150
750
29/01/2026 13:29:09
00512814892TRLO1.1.1
XLON
179
750
29/01/2026 13:35:27
00512816070TRLO1.1.1
XLON
169
751.5
29/01/2026 13:42:33
00512817221TRLO1.1.1
XLON
212
751
29/01/2026 13:53:12
00512819346TRLO1.1.1
XLON
49
751
29/01/2026 13:59:26
00512820559TRLO1.1.1
XLON
41
751
29/01/2026 13:59:26
00512820561TRLO1.1.1
XLON
54
751
29/01/2026 13:59:26
00512820560TRLO1.1.1
XLON
1
751
29/01/2026 14:04:00
00512821611TRLO1.1.1
AQXE
31
751
29/01/2026 14:04:04
00512821622TRLO1.1.1
AQXE
194
751.5
29/01/2026 14:07:35
00512822588TRLO1.1.1
BATE
30
751.5
29/01/2026 14:07:35
00512822591TRLO1.1.1
TRQX
85
751.5
29/01/2026 14:07:35
00512822589TRLO1.1.1
CHIX
142
751.5
29/01/2026 14:07:35
00512822590TRLO1.1.1
XLON
196
751.5
29/01/2026 14:12:42
00512823757TRLO1.1.1
XLON
24
752
29/01/2026 14:13:55
00512824076TRLO1.1.1
BATE
62
752
29/01/2026 14:13:55
00512824077TRLO1.1.1
BATE
72
752
29/01/2026 14:13:55
00512824078TRLO1.1.1
BATE
178
753.5
29/01/2026 14:20:11
00512825604TRLO1.1.1
XLON
192
754.5
29/01/2026 14:22:33
00512825916TRLO1.1.1
XLON
198
755.5
29/01/2026 14:24:28
00512826319TRLO1.1.1
BATE
134
756.5
29/01/2026 14:24:28
00512826320TRLO1.1.1
XLON
37
755
29/01/2026 14:24:28
00512826321TRLO1.1.1
TRQX
40
756
29/01/2026 14:25:06
00512826442TRLO1.1.1
AQXE
97
754
29/01/2026 14:25:11
00512826453TRLO1.1.1
CHIX
22
753.5
29/01/2026 14:29:38
00512827574TRLO1.1.1
XLON
150
753.5
29/01/2026 14:29:38
00512827575TRLO1.1.1
XLON
186
759.5
29/01/2026 14:31:50
00512830260TRLO1.1.1
XLON
31
758.5
29/01/2026 14:32:48
00512831415TRLO1.1.1
TRQX
188
759
29/01/2026 14:32:48
00512831414TRLO1.1.1
XLON
99
758.5
29/01/2026 14:34:00
00512832819TRLO1.1.1
CHIX
32
758.5
29/01/2026 14:34:45
00512834262TRLO1.1.1
AQXE
154
758.5
29/01/2026 14:34:46
00512834273TRLO1.1.1
BATE
10
758.5
29/01/2026 14:34:50
00512834394TRLO1.1.1
XLON
202
758.5
29/01/2026 14:34:50
00512834395TRLO1.1.1
XLON
156
758.5
29/01/2026 14:36:47
00512837109TRLO1.1.1
BATE
28
758.5
29/01/2026 14:36:47
00512837110TRLO1.1.1
BATE
10
758.5
29/01/2026 14:37:54
00512837831TRLO1.1.1
AQXE
20
758.5
29/01/2026 14:37:54
00512837832TRLO1.1.1
AQXE
43
758
29/01/2026 14:39:52
00512839525TRLO1.1.1
XLON
156
758
29/01/2026 14:39:54
00512839573TRLO1.1.1
XLON
80
759.5
29/01/2026 14:41:26
00512840459TRLO1.1.1
CHIX
198
759.5
29/01/2026 14:42:13
00512840869TRLO1.1.1
XLON
13
759.5
29/01/2026 14:42:13
00512840871TRLO1.1.1
TRQX
30
759.5
29/01/2026 14:42:13
00512840870TRLO1.1.1
TRQX
176
759
29/01/2026 14:42:15
00512840890TRLO1.1.1
BATE
202
759.5
29/01/2026 14:44:11
00512843826TRLO1.1.1
XLON
12
759
29/01/2026 14:45:28
00512844673TRLO1.1.1
TRQX
27
759
29/01/2026 14:45:28
00512844674TRLO1.1.1
TRQX
84
759
29/01/2026 14:46:00
00512845017TRLO1.1.1
CHIX
25
759.5
29/01/2026 14:46:36
00512845548TRLO1.1.1
XLON
54
759.5
29/01/2026 14:46:36
00512845547TRLO1.1.1
XLON
90
759.5
29/01/2026 14:46:36
00512845549TRLO1.1.1
XLON
188
759
29/01/2026 14:47:11
00512845986TRLO1.1.1
BATE
36
758.5
29/01/2026 14:47:46
00512846384TRLO1.1.1
AQXE
159
758
29/01/2026 14:48:41
00512847111TRLO1.1.1
XLON
191
758
29/01/2026 14:48:41
00512847112TRLO1.1.1
XLON
7
759
29/01/2026 14:50:09
00512848302TRLO1.1.1
TRQX
23
759
29/01/2026 14:50:09
00512848301TRLO1.1.1
TRQX
174
758
29/01/2026 14:50:47
00512848609TRLO1.1.1
XLON
187
758
29/01/2026 14:50:58
00512848706TRLO1.1.1
BATE
38
757.5
29/01/2026 14:52:10
00512849332TRLO1.1.1
AQXE
30
757.5
29/01/2026 14:52:10
00512849335TRLO1.1.1
TRQX
79
757.5
29/01/2026 14:52:10
00512849333TRLO1.1.1
CHIX
230
757.5
29/01/2026 14:52:10
00512849334TRLO1.1.1
XLON
167
758
29/01/2026 14:53:16
00512850379TRLO1.1.1
BATE
11
758
29/01/2026 14:54:06
00512851006TRLO1.1.1
XLON
60
758
29/01/2026 14:54:06
00512851008TRLO1.1.1
XLON
97
758
29/01/2026 14:54:06
00512851007TRLO1.1.1
XLON
34
757.5
29/01/2026 14:55:08
00512851850TRLO1.1.1
AQXE
14
757.5
29/01/2026 14:55:08
00512851851TRLO1.1.1
AQXE
80
757.5
29/01/2026 14:55:08
00512851852TRLO1.1.1
CHIX
240
757.5
29/01/2026 14:55:08
00512851853TRLO1.1.1
XLON
168
757.5
29/01/2026 14:55:08
00512851854TRLO1.1.1
XLON
1
757.5
29/01/2026 14:55:09
00512851856TRLO1.1.1
AQXE
26
757.5
29/01/2026 14:56:19
00512852994TRLO1.1.1
TRQX
19
757.5
29/01/2026 14:56:19
00512852996TRLO1.1.1
AQXE
16
757.5
29/01/2026 14:56:19
00512852997TRLO1.1.1
TRQX
26
757
29/01/2026 14:57:17
00512853744TRLO1.1.1
XLON
62
757
29/01/2026 14:57:17
00512853745TRLO1.1.1
XLON
98
757
29/01/2026 14:57:17
00512853743TRLO1.1.1
XLON
8
757
29/01/2026 14:57:17
00512853746TRLO1.1.1
XLON
130
757
29/01/2026 14:57:47
00512854417TRLO1.1.1
BATE
83
757
29/01/2026 14:57:55
00512854587TRLO1.1.1
CHIX
8
757
29/01/2026 14:59:07
00512855575TRLO1.1.1
XLON
40
757
29/01/2026 14:59:07
00512855576TRLO1.1.1
XLON
94
757
29/01/2026 14:59:07
00512855577TRLO1.1.1
XLON
36
756
29/01/2026 15:01:29
00512859082TRLO1.1.1
AQXE
199
756
29/01/2026 15:01:29
00512859081TRLO1.1.1
BATE
10
756
29/01/2026 15:03:06
00512861116TRLO1.1.1
TRQX
26
756
29/01/2026 15:03:06
00512861117TRLO1.1.1
TRQX
189
755.5
29/01/2026 15:03:16
00512861686TRLO1.1.1
XLON
273
755.5
29/01/2026 15:03:16
00512861685TRLO1.1.1
XLON
67
755.5
29/01/2026 15:05:47
00512864209TRLO1.1.1
CHIX
10
755.5
29/01/2026 15:05:47
00512864210TRLO1.1.1
CHIX
154
755.5
29/01/2026 15:05:47
00512864211TRLO1.1.1
XLON
9
755.5
29/01/2026 15:06:32
00512864854TRLO1.1.1
TRQX
51
755.5
29/01/2026 15:09:26
00512866933TRLO1.1.1
XLON
150
755.5
29/01/2026 15:09:26
00512866934TRLO1.1.1
XLON
181
756
29/01/2026 15:11:36
00512868770TRLO1.1.1
BATE
86
756
29/01/2026 15:11:38
00512868806TRLO1.1.1
CHIX
206
756
29/01/2026 15:11:42
00512868862TRLO1.1.1
XLON
23
755.5
29/01/2026 15:12:03
00512869104TRLO1.1.1
TRQX
206
755.5
29/01/2026 15:12:21
00512869476TRLO1.1.1
XLON
170
756
29/01/2026 15:13:56
00512870875TRLO1.1.1
BATE
13
755.5
29/01/2026 15:14:06
00512871312TRLO1.1.1
CHIX
72
755.5
29/01/2026 15:14:06
00512871311TRLO1.1.1
CHIX
40
755.5
29/01/2026 15:14:06
00512871313TRLO1.1.1
TRQX
208
755.5
29/01/2026 15:14:51
00512872270TRLO1.1.1
XLON
177
756
29/01/2026 15:16:08
00512873567TRLO1.1.1
BATE
187
755.5
29/01/2026 15:17:26
00512874795TRLO1.1.1
XLON
44
755
29/01/2026 15:18:18
00512875522TRLO1.1.1
AQXE
18
755
29/01/2026 15:18:24
00512875597TRLO1.1.1
AQXE
145
756
29/01/2026 15:18:28
00512875648TRLO1.1.1
BATE
8
755
29/01/2026 15:18:31
00512875687TRLO1.1.1
AQXE
35
755
29/01/2026 15:18:31
00512875688TRLO1.1.1
AQXE
173
755.5
29/01/2026 15:19:29
00512876568TRLO1.1.1
XLON
216
755
29/01/2026 15:19:42
00512876807TRLO1.1.1
XLON
12
755.5
29/01/2026 15:20:43
00512877603TRLO1.1.1
CHIX
68
755.5
29/01/2026 15:20:43
00512877604TRLO1.1.1
CHIX
35
755.5
29/01/2026 15:22:09
00512878593TRLO1.1.1
AQXE
139
755.5
29/01/2026 15:22:09
00512878594TRLO1.1.1
XLON
168
755.5
29/01/2026 15:22:09
00512878595TRLO1.1.1
XLON
38
755.5
29/01/2026 15:22:09
00512878596TRLO1.1.1
TRQX
57
755.5
29/01/2026 15:24:22
00512880023TRLO1.1.1
XLON
20
755.5
29/01/2026 15:24:22
00512880025TRLO1.1.1
XLON
97
755.5
29/01/2026 15:24:22
00512880024TRLO1.1.1
XLON
29
755.5
29/01/2026 15:25:24
00512880898TRLO1.1.1
TRQX
8
755.5
29/01/2026 15:25:24
00512880899TRLO1.1.1
TRQX
71
755.5
29/01/2026 15:25:47
00512881127TRLO1.1.1
CHIX
11
755.5
29/01/2026 15:26:39
00512881838TRLO1.1.1
XLON
8
755.5
29/01/2026 15:26:39
00512881840TRLO1.1.1
XLON
88
755.5
29/01/2026 15:26:39
00512881841TRLO1.1.1
XLON
100
755.5
29/01/2026 15:26:39
00512881839TRLO1.1.1
XLON
91
755.5
29/01/2026 15:27:22
00512882522TRLO1.1.1
BATE
101
755.5
29/01/2026 15:27:22
00512882521TRLO1.1.1
BATE
35
755.5
29/01/2026 15:27:43
00512882925TRLO1.1.1
AQXE
65
755.5
29/01/2026 15:28:40
00512883696TRLO1.1.1
CHIX
60
754.5
29/01/2026 15:29:53
00512884760TRLO1.1.1
XLON
7
754.5
29/01/2026 15:29:53
00512884762TRLO1.1.1
XLON
30
754.5
29/01/2026 15:29:53
00512884763TRLO1.1.1
XLON
97
754.5
29/01/2026 15:29:53
00512884761TRLO1.1.1
XLON
189
754
29/01/2026 15:31:02
00512885740TRLO1.1.1
BATE
37
754
29/01/2026 15:31:40
00512886203TRLO1.1.1
TRQX
70
753.5
29/01/2026 15:32:20
00512886709TRLO1.1.1
XLON
46
753.5
29/01/2026 15:32:20
00512886711TRLO1.1.1
XLON
98
753.5
29/01/2026 15:32:20
00512886710TRLO1.1.1
XLON
56
753
29/01/2026 15:34:17
00512888242TRLO1.1.1
XLON
128
753
29/01/2026 15:34:17
00512888243TRLO1.1.1
XLON
37
753
29/01/2026 15:34:36
00512888450TRLO1.1.1
AQXE
32
752.5
29/01/2026 15:35:50
00512889466TRLO1.1.1
TRQX
58
753
29/01/2026 15:36:49
00512890308TRLO1.1.1
XLON
70
753
29/01/2026 15:36:49
00512890307TRLO1.1.1
XLON
62
753
29/01/2026 15:36:49
00512890309TRLO1.1.1
XLON
11
752
29/01/2026 15:37:51
00512891066TRLO1.1.1
CHIX
162
753
29/01/2026 15:39:09
00512892208TRLO1.1.1
BATE
16
753.5
29/01/2026 15:39:09
00512892209TRLO1.1.1
BATE
85
752
29/01/2026 15:39:48
00512892774TRLO1.1.1
CHIX
51
753
29/01/2026 15:39:58
00512892918TRLO1.1.1
XLON
100
753
29/01/2026 15:39:58
00512892919TRLO1.1.1
XLON
36
753
29/01/2026 15:39:58
00512892920TRLO1.1.1
XLON
81
751
29/01/2026 15:42:41
00512895269TRLO1.1.1
XLON
101
751
29/01/2026 15:42:44
00512895288TRLO1.1.1
XLON
38
751.5
29/01/2026 15:43:28
00512896000TRLO1.1.1
AQXE
19
753
29/01/2026 15:45:04
00512897372TRLO1.1.1
BATE
157
753
29/01/2026 15:45:04
00512897373TRLO1.1.1
BATE
147
752.5
29/01/2026 15:45:04
00512897374TRLO1.1.1
XLON
84
752.5
29/01/2026 15:45:10
00512897468TRLO1.1.1
CHIX
214
753
29/01/2026 15:48:52
00512900413TRLO1.1.1
XLON
4
753
29/01/2026 15:48:52
00512900416TRLO1.1.1
AQXE
5
753
29/01/2026 15:48:52
00512900414TRLO1.1.1
AQXE
21
753
29/01/2026 15:48:52
00512900417TRLO1.1.1
AQXE
35
753
29/01/2026 15:48:52
00512900418TRLO1.1.1
TRQX
45
752.5
29/01/2026 15:50:24
00512902348TRLO1.1.1
BATE
74
754
29/01/2026 15:51:43
00512903461TRLO1.1.1
CHIX
299
753.5
29/01/2026 15:51:58
00512903649TRLO1.1.1
XLON
71
753.5
29/01/2026 15:51:58
00512903650TRLO1.1.1
XLON
100
753.5
29/01/2026 15:51:58
00512903651TRLO1.1.1
XLON
201
754.5
29/01/2026 15:55:02
00512907470TRLO1.1.1
XLON
45
755.5
29/01/2026 15:57:33
00512910352TRLO1.1.1
XLON
28
755.5
29/01/2026 15:57:33
00512910354TRLO1.1.1
XLON
74
755.5
29/01/2026 15:57:33
00512910353TRLO1.1.1
XLON
174
754
29/01/2026 15:57:57
00512910661TRLO1.1.1
XLON
206
754.5
29/01/2026 15:58:05
00512910759TRLO1.1.1
BATE
92
754.5
29/01/2026 15:58:21
00512910907TRLO1.1.1
CHIX
70
754.5
29/01/2026 16:00:14
00512912645TRLO1.1.1
XLON
100
754.5
29/01/2026 16:00:14
00512912646TRLO1.1.1
XLON
9
754.5
29/01/2026 16:00:14
00512912648TRLO1.1.1
XLON
10
754.5
29/01/2026 16:00:14
00512912647TRLO1.1.1
XLON
41
753.5
29/01/2026 16:02:28
00512914745TRLO1.1.1
AQXE
164
754
29/01/2026 16:05:15
00512917230TRLO1.1.1
XLON
40
754
29/01/2026 16:05:16
00512917245TRLO1.1.1
TRQX
213
754
29/01/2026 16:05:17
00512917251TRLO1.1.1
BATE
98
754
29/01/2026 16:05:17
00512917252TRLO1.1.1
CHIX
42
754
29/01/2026 16:07:24
00512919595TRLO1.1.1
TRQX
209
754
29/01/2026 16:07:29
00512919650TRLO1.1.1
XLON
379
754
29/01/2026 16:07:29
00512919651TRLO1.1.1
XLON
169
754
29/01/2026 16:07:48
00512919908TRLO1.1.1
BATE
33
754
29/01/2026 16:07:51
00512919979TRLO1.1.1
AQXE
8
753.5
29/01/2026 16:09:03
00512920848TRLO1.1.1
CHIX
41
754
29/01/2026 16:09:14
00512920966TRLO1.1.1
TRQX
70
754
29/01/2026 16:09:15
00512920968TRLO1.1.1
XLON
99
754
29/01/2026 16:09:15
00512920970TRLO1.1.1
XLON
29
754
29/01/2026 16:09:15
00512920971TRLO1.1.1
XLON
60
753.5
29/01/2026 16:09:21
00512921050TRLO1.1.1
CHIX
4
754
29/01/2026 16:10:03
00512921624TRLO1.1.1
AQXE
30
754
29/01/2026 16:10:03
00512921623TRLO1.1.1
AQXE
160
753
29/01/2026 16:10:19
00512921891TRLO1.1.1
BATE
10
754
29/01/2026 16:12:31
00512924843TRLO1.1.1
AQXE
12
754
29/01/2026 16:12:31
00512924844TRLO1.1.1
AQXE
10
754
29/01/2026 16:12:31
00512924846TRLO1.1.1
AQXE
539
754.5
29/01/2026 16:13:57
00512925960TRLO1.1.1
XLON
41
754.5
29/01/2026 16:14:11
00512926103TRLO1.1.1
TRQX
102
754.5
29/01/2026 16:14:46
00512926471TRLO1.1.1
CHIX
565
754.5
29/01/2026 16:15:02
00512926682TRLO1.1.1
BATE
99
754.5
29/01/2026 16:15:06
00512926736TRLO1.1.1
AQXE
218
755
29/01/2026 16:16:16
00512927703TRLO1.1.1
XLON
82
755
29/01/2026 16:17:18
00512928488TRLO1.1.1
CHIX
32
755
29/01/2026 16:17:18
00512928489TRLO1.1.1
CHIX
145
755
29/01/2026 16:17:18
00512928490TRLO1.1.1
CHIX
34
755
29/01/2026 16:17:19
00512928525TRLO1.1.1
AQXE
199
755
29/01/2026 16:17:23
00512928555TRLO1.1.1
BATE
273
754.5
29/01/2026 16:18:16
00512929361TRLO1.1.1
XLON
885
754.5
29/01/2026 16:18:16
00512929362TRLO1.1.1
XLON
120
754.5
29/01/2026 16:18:20
00512929403TRLO1.1.1
TRQX
67
754.5
29/01/2026 16:19:12
00512930190TRLO1.1.1
CHIX
155
754.5
29/01/2026 16:19:24
00512930365TRLO1.1.1
BATE
28
755
29/01/2026 16:19:43
00512930577TRLO1.1.1
AQXE
9
754.5
29/01/2026 16:20:22
00512931220TRLO1.1.1
XLON
26
754.5
29/01/2026 16:20:22
00512931219TRLO1.1.1
XLON
30
754.5
29/01/2026 16:20:22
00512931221TRLO1.1.1
XLON
40
754.5
29/01/2026 16:20:22
00512931218TRLO1.1.1
XLON
233
754.5
29/01/2026 16:20:22
00512931222TRLO1.1.1
XLON
203
754.5
29/01/2026 16:20:22
00512931223TRLO1.1.1
XLON
144
754.5
29/01/2026 16:21:09
00512931998TRLO1.1.1
XLON
40
755
29/01/2026 16:21:58
00512932764TRLO1.1.1
AQXE
18
754.5
29/01/2026 16:22:23
00512933018TRLO1.1.1
CHIX
17
754.5
29/01/2026 16:22:23
00512933020TRLO1.1.1
TRQX
39
754.5
29/01/2026 16:22:23
00512933019TRLO1.1.1
TRQX
260
754.5
29/01/2026 16:22:30
00512933126TRLO1.1.1
BATE
464
754.5
29/01/2026 16:22:58
00512933548TRLO1.1.1
XLON
13
755
29/01/2026 16:23:59
00512934226TRLO1.1.1
AQXE
24
754
29/01/2026 16:24:09
00512934377TRLO1.1.1
BATE
30
754
29/01/2026 16:24:09
00512934379TRLO1.1.1
CHIX
83
754
29/01/2026 16:24:09
00512934378TRLO1.1.1
CHIX
18
754
29/01/2026 16:24:49
00512934883TRLO1.1.1
TRQX
4
753.5
29/01/2026 16:25:13
00512935188TRLO1.1.1
CHIX
39
753.5
29/01/2026 16:25:32
00512935382TRLO1.1.1
BATE
71
754
29/01/2026 16:25:32
00512935390TRLO1.1.1
XLON
82
754
29/01/2026 16:25:32
00512935391TRLO1.1.1
XLON
89
754
29/01/2026 16:25:32
00512935392TRLO1.1.1
XLON
85
753.5
29/01/2026 16:27:10
00512937098TRLO1.1.1
XLON