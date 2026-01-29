Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 29
www.bodycote.com
29 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
28 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
30,000
Highest price paid per share (pence per share):
764.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
753.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
758.05p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,820,590 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,489,814 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,635,582 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Edward Knight
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference
number
Venue
100
759.5
28/01/2026 08:05:10
00512404842TRLO1.1.1
XLON
14
759.5
28/01/2026 08:05:10
00512404843TRLO1.1.1
XLON
31
763
28/01/2026 08:28:28
00512410279TRLO1.1.1
CHIX
129
763
28/01/2026 08:28:28
00512410280TRLO1.1.1
XLON
14
763
28/01/2026 08:28:28
00512410281TRLO1.1.1
TRQX
88
762
28/01/2026 08:28:28
00512410282TRLO1.1.1
BATE
204
764
28/01/2026 08:30:23
00512410709TRLO1.1.1
XLON
12
764
28/01/2026 08:30:31
00512410739TRLO1.1.1
CHIX
8
764
28/01/2026 08:30:32
00512410742TRLO1.1.1
CHIX
7
764
28/01/2026 08:30:32
00512410743TRLO1.1.1
CHIX
50
763
28/01/2026 08:36:57
00512412322TRLO1.1.1
XLON
82
763
28/01/2026 08:36:57
00512412323TRLO1.1.1
XLON
12
762.5
28/01/2026 08:39:10
00512412768TRLO1.1.1
TRQX
32
763.5
28/01/2026 08:39:49
00512412892TRLO1.1.1
CHIX
84
763
28/01/2026 08:41:04
00512413118TRLO1.1.1
BATE
108
761
28/01/2026 08:43:05
00512413455TRLO1.1.1
XLON
20
761
28/01/2026 08:43:05
00512413457TRLO1.1.1
XLON
100
760
28/01/2026 08:48:01
00512414442TRLO1.1.1
XLON
58
761
28/01/2026 08:48:02
00512414447TRLO1.1.1
BATE
123
759
28/01/2026 08:59:28
00512416923TRLO1.1.1
XLON
101
757
28/01/2026 09:14:59
00512420114TRLO1.1.1
XLON
12
757
28/01/2026 09:14:59
00512420115TRLO1.1.1
XLON
31
756.5
28/01/2026 09:23:48
00512422137TRLO1.1.1
CHIX
13
756.5
28/01/2026 09:23:52
00512422154TRLO1.1.1
TRQX
128
756
28/01/2026 09:32:19
00512423990TRLO1.1.1
XLON
13
756
28/01/2026 09:34:41
00512424517TRLO1.1.1
AQXE
77
756
28/01/2026 09:35:01
00512424577TRLO1.1.1
BATE
33
756
28/01/2026 09:35:22
00512424695TRLO1.1.1
CHIX
68
756
28/01/2026 09:44:13
00512426735TRLO1.1.1
XLON
48
756
28/01/2026 09:44:13
00512426734TRLO1.1.1
XLON
129
755.5
28/01/2026 10:24:59
00512435941TRLO1.1.1
XLON
58
754.5
28/01/2026 10:40:07
00512438669TRLO1.1.1
XLON
64
754.5
28/01/2026 10:40:07
00512438670TRLO1.1.1
XLON
56
754.5
28/01/2026 10:46:15
00512440016TRLO1.1.1
XLON
52
754.5
28/01/2026 10:46:15
00512440017TRLO1.1.1
XLON
39
754
28/01/2026 10:46:41
00512440115TRLO1.1.1
CHIX
16
754.5
28/01/2026 10:46:46
00512440127TRLO1.1.1
AQXE
93
754.5
28/01/2026 10:47:23
00512440313TRLO1.1.1
BATE
116
753
28/01/2026 10:55:11
00512442170TRLO1.1.1
XLON
25
753.5
28/01/2026 11:11:57
00512445439TRLO1.1.1
XLON
107
753.5
28/01/2026 11:11:57
00512445438TRLO1.1.1
XLON
41
755
28/01/2026 11:20:58
00512447372TRLO1.1.1
CHIX
17
755
28/01/2026 11:20:58
00512447373TRLO1.1.1
TRQX
110
754.5
28/01/2026 11:20:58
00512447374TRLO1.1.1
XLON
95
757
28/01/2026 11:35:19
00512450481TRLO1.1.1
XLON
22
757
28/01/2026 11:35:19
00512450484TRLO1.1.1
XLON
50
757
28/01/2026 11:35:19
00512450482TRLO1.1.1
XLON
77
757
28/01/2026 11:35:19
00512450483TRLO1.1.1
XLON
78
756
28/01/2026 12:05:11
00512455536TRLO1.1.1
XLON
53
756
28/01/2026 12:05:11
00512455537TRLO1.1.1
XLON
21
756
28/01/2026 12:06:58
00512455811TRLO1.1.1
TRQX
91
756
28/01/2026 12:07:23
00512455867TRLO1.1.1
XLON
58
756
28/01/2026 12:08:03
00512455948TRLO1.1.1
CHIX
33
756
28/01/2026 12:11:05
00512456580TRLO1.1.1
XLON
39
756
28/01/2026 12:11:05
00512456578TRLO1.1.1
XLON
78
756
28/01/2026 12:11:05
00512456579TRLO1.1.1
XLON
19
755
28/01/2026 12:12:26
00512457028TRLO1.1.1
AQXE
118
755
28/01/2026 12:12:27
00512457161TRLO1.1.1
BATE
17
755
28/01/2026 12:13:25
00512457480TRLO1.1.1
TRQX
7
755
28/01/2026 12:13:34
00512457862TRLO1.1.1
XLON
177
755
28/01/2026 12:13:34
00512457863TRLO1.1.1
XLON
14
755
28/01/2026 12:16:04
00512458326TRLO1.1.1
XLON
55
755
28/01/2026 12:16:04
00512458327TRLO1.1.1
XLON
3
755
28/01/2026 12:16:04
00512458329TRLO1.1.1
XLON
2
755
28/01/2026 12:16:04
00512458330TRLO1.1.1
XLON
7
755
28/01/2026 12:16:04
00512458328TRLO1.1.1
XLON
10
755
28/01/2026 12:16:56
00512458442TRLO1.1.1
XLON
18
755
28/01/2026 12:16:56
00512458443TRLO1.1.1
XLON
6
754.5
28/01/2026 12:17:17
00512458478TRLO1.1.1
AQXE
52
754.5
28/01/2026 12:17:17
00512458477TRLO1.1.1
CHIX
5
754.5
28/01/2026 12:17:17
00512458479TRLO1.1.1
AQXE
11
754.5
28/01/2026 12:17:17
00512458480TRLO1.1.1
AQXE
134
754.5
28/01/2026 12:17:24
00512458516TRLO1.1.1
BATE
109
754.5
28/01/2026 12:18:59
00512458793TRLO1.1.1
XLON
19
754.5
28/01/2026 12:20:13
00512459042TRLO1.1.1
TRQX
96
754.5
28/01/2026 12:20:26
00512459070TRLO1.1.1
BATE
16
754.5
28/01/2026 12:22:08
00512459287TRLO1.1.1
AQXE
51
757
28/01/2026 12:25:27
00512459809TRLO1.1.1
XLON
106
757
28/01/2026 12:26:09
00512459932TRLO1.1.1
XLON
199
757.5
28/01/2026 12:28:38
00512460212TRLO1.1.1
XLON
57
757
28/01/2026 12:29:09
00512460265TRLO1.1.1
CHIX
117
757
28/01/2026 12:29:55
00512460361TRLO1.1.1
BATE
138
758
28/01/2026 12:39:14
00512462011TRLO1.1.1
XLON
61
759.5
28/01/2026 12:45:36
00512465209TRLO1.1.1
CHIX
216
759.5
28/01/2026 12:45:41
00512465253TRLO1.1.1
XLON
137
759.5
28/01/2026 12:46:00
00512465380TRLO1.1.1
BATE
25
759.5
28/01/2026 12:46:00
00512465381TRLO1.1.1
TRQX
22
760.5
28/01/2026 12:46:28
00512465509TRLO1.1.1
AQXE
114
760.5
28/01/2026 12:47:27
00512465639TRLO1.1.1
XLON
137
760
28/01/2026 12:50:54
00512468134TRLO1.1.1
XLON
103
760.5
28/01/2026 12:51:03
00512468259TRLO1.1.1
BATE
49
760.5
28/01/2026 12:52:29
00512469383TRLO1.1.1
CHIX
115
760.5
28/01/2026 12:55:53
00512470632TRLO1.1.1
XLON
23
760.5
28/01/2026 12:55:53
00512470633TRLO1.1.1
TRQX
|
23
760
28/01/2026 12:57:25
00512470861TRLO1.1.1
AQXE
162
760.5
28/01/2026 12:57:59
00512471948TRLO1.1.1
XLON
118
760.5
28/01/2026 13:00:57
00512472431TRLO1.1.1
XLON
90
760.5
28/01/2026 13:02:08
00512472662TRLO1.1.1
BATE
118
760
28/01/2026 13:15:42
00512474956TRLO1.1.1
XLON
23
760
28/01/2026 13:15:53
00512474995TRLO1.1.1
TRQX
131
760
28/01/2026 13:15:53
00512474994TRLO1.1.1
BATE
227
760.5
28/01/2026 13:17:29
00512475262TRLO1.1.1
XLON
64
760.5
28/01/2026 13:19:09
00512475538TRLO1.1.1
CHIX
127
760.5
28/01/2026 13:20:43
00512475834TRLO1.1.1
XLON
134
763.5
28/01/2026 13:32:02
00512477891TRLO1.1.1
XLON
198
763.5
28/01/2026 13:32:02
00512477892TRLO1.1.1
XLON
25
763
28/01/2026 13:32:06
00512477906TRLO1.1.1
AQXE
64
763
28/01/2026 13:32:28
00512478003TRLO1.1.1
CHIX
136
763
28/01/2026 13:32:36
00512478021TRLO1.1.1
BATE
124
763
28/01/2026 13:33:59
00512478284TRLO1.1.1
XLON
25
763
28/01/2026 13:34:14
00512478377TRLO1.1.1
AQXE
105
763
28/01/2026 13:34:53
00512478622TRLO1.1.1
BATE
19
763
28/01/2026 13:36:27
00512479007TRLO1.1.1
AQXE
52
762.5
28/01/2026 13:36:34
00512479027TRLO1.1.1
CHIX
160
763
28/01/2026 13:37:42
00512479415TRLO1.1.1
XLON
92
762.5
28/01/2026 13:42:21
00512480461TRLO1.1.1
XLON
88
762.5
28/01/2026 13:43:28
00512480658TRLO1.1.1
BATE
25
762
28/01/2026 13:44:15
00512481044TRLO1.1.1
TRQX
27
762
28/01/2026 13:44:15
00512481045TRLO1.1.1
TRQX
23
763
28/01/2026 13:48:43
00512482046TRLO1.1.1
AQXE
|
110
762.5
28/01/2026 13:49:27
00512482182TRLO1.1.1
XLON
48
762.5
28/01/2026 13:51:16
00512482600TRLO1.1.1
CHIX
126
762.5
28/01/2026 13:52:29
00512482872TRLO1.1.1
XLON
117
762.5
28/01/2026 13:54:26
00512483248TRLO1.1.1
BATE
57
763
28/01/2026 13:58:57
00512484705TRLO1.1.1
XLON
2
763
28/01/2026 13:58:57
00512484706TRLO1.1.1
XLON
124
763
28/01/2026 13:58:57
00512484707TRLO1.1.1
XLON
125
762
28/01/2026 14:11:42
00512488639TRLO1.1.1
XLON
125
762
28/01/2026 14:13:09
00512488997TRLO1.1.1
BATE
134
762
28/01/2026 14:13:09
00512488998TRLO1.1.1
XLON
33
762.5
28/01/2026 14:14:56
00512489618TRLO1.1.1
AQXE
70
762.5
28/01/2026 14:15:51
00512489879TRLO1.1.1
CHIX
229
762.5
28/01/2026 14:15:51
00512489880TRLO1.1.1
XLON
35
762.5
28/01/2026 14:15:51
00512489881TRLO1.1.1
TRQX
125
763
28/01/2026 14:19:49
00512490986TRLO1.1.1
XLON
58
763
28/01/2026 14:21:08
00512491415TRLO1.1.1
XLON
43
763
28/01/2026 14:21:08
00512491414TRLO1.1.1
XLON
137
763
28/01/2026 14:21:08
00512491413TRLO1.1.1
BATE
23
763
28/01/2026 14:23:29
00512492202TRLO1.1.1
TRQX
27
762.5
28/01/2026 14:23:47
00512492354TRLO1.1.1
AQXE
92
762.5
28/01/2026 14:24:19
00512492743TRLO1.1.1
BATE
218
763
28/01/2026 14:24:45
00512493064TRLO1.1.1
XLON
53
763
28/01/2026 14:26:57
00512493777TRLO1.1.1
CHIX
33
763
28/01/2026 14:26:57
00512493776TRLO1.1.1
CHIX
65
763
28/01/2026 14:27:10
00512493826TRLO1.1.1
XLON
13
763
28/01/2026 14:27:10
00512493828TRLO1.1.1
XLON
38
763
28/01/2026 14:27:10
00512493827TRLO1.1.1
XLON
82
762
28/01/2026 14:27:25
00512493886TRLO1.1.1
BATE
76
761
28/01/2026 14:30:05
00512495700TRLO1.1.1
XLON
45
760.5
28/01/2026 14:31:09
00512497480TRLO1.1.1
XLON
129
760.5
28/01/2026 14:31:09
00512497479TRLO1.1.1
XLON
30
761
28/01/2026 14:31:45
00512498283TRLO1.1.1
AQXE
78
760.5
28/01/2026 14:31:58
00512498556TRLO1.1.1
CHIX
118
760.5
28/01/2026 14:33:13
00512499867TRLO1.1.1
BATE
33
761
28/01/2026 14:33:40
00512500205TRLO1.1.1
TRQX
218
760.5
28/01/2026 14:33:45
00512500260TRLO1.1.1
XLON
111
760.5
28/01/2026 14:35:59
00512502258TRLO1.1.1
BATE
25
761.5
28/01/2026 14:36:03
00512502321TRLO1.1.1
TRQX
138
759.5
28/01/2026 14:36:11
00512502496TRLO1.1.1
XLON
30
758.5
28/01/2026 14:36:50
00512503239TRLO1.1.1
AQXE
132
758.5
28/01/2026 14:38:38
00512505054TRLO1.1.1
XLON
82
758.5
28/01/2026 14:40:39
00512506803TRLO1.1.1
CHIX
72
758.5
28/01/2026 14:40:44
00512506843TRLO1.1.1
XLON
94
758.5
28/01/2026 14:40:44
00512506844TRLO1.1.1
XLON
29
759
28/01/2026 14:41:43
00512507745TRLO1.1.1
TRQX
59
758.5
28/01/2026 14:43:22
00512509355TRLO1.1.1
CHIX
366
759
28/01/2026 14:46:18
00512512398TRLO1.1.1
XLON
41
760
28/01/2026 14:51:44
00512517582TRLO1.1.1
XLON
99
760
28/01/2026 14:51:44
00512517583TRLO1.1.1
XLON
517
760
28/01/2026 14:51:44
00512517585TRLO1.1.1
XLON
119
760
28/01/2026 14:51:44
00512517584TRLO1.1.1
XLON
50
759.5
28/01/2026 14:51:44
00512517586TRLO1.1.1
AQXE
87
760
28/01/2026 14:51:52
00512517653TRLO1.1.1
CHIX
70
760
28/01/2026 14:54:11
00512518949TRLO1.1.1
CHIX
84
760
28/01/2026 14:56:30
00512520209TRLO1.1.1
CHIX
31
760
28/01/2026 14:57:59
00512521380TRLO1.1.1
AQXE
656
760.5
28/01/2026 14:57:59
00512521385TRLO1.1.1
BATE
35
760.5
28/01/2026 14:57:59
00512521384TRLO1.1.1
BATE
17
760
28/01/2026 14:58:00
00512521393TRLO1.1.1
XLON
111
760
28/01/2026 14:58:00
00512521391TRLO1.1.1
XLON
81
760
28/01/2026 14:58:00
00512521392TRLO1.1.1
XLON
537
760
28/01/2026 14:58:00
00512521394TRLO1.1.1
XLON
36
759.5
28/01/2026 14:58:00
00512521401TRLO1.1.1
TRQX
26
759
28/01/2026 14:59:40
00512522526TRLO1.1.1
AQXE
9
759
28/01/2026 14:59:40
00512522527TRLO1.1.1
AQXE
26
758.5
|
28/01/2026 15:00:09
00512522972TRLO1.1.1
TRQX
57
758.5
28/01/2026 15:00:09
00512522973TRLO1.1.1
TRQX
134
758.5
28/01/2026 15:00:14
00512523016TRLO1.1.1
XLON
100
758.5
28/01/2026 15:00:31
00512523179TRLO1.1.1
BATE
8
759
28/01/2026 15:00:31
00512523180TRLO1.1.1
BATE
63
758
28/01/2026 15:01:05
00512523661TRLO1.1.1
BATE
35
758.5
28/01/2026 15:02:07
00512524334TRLO1.1.1
AQXE
120
759
28/01/2026 15:02:57
00512525015TRLO1.1.1
XLON
111
758.5
28/01/2026 15:03:09
00512525119TRLO1.1.1
BATE
70
758.5
28/01/2026 15:03:31
00512525331TRLO1.1.1
CHIX
34
758.5
28/01/2026 15:05:14
00512527285TRLO1.1.1
AQXE
117
758.5
28/01/2026 15:06:32
00512528553TRLO1.1.1
BATE
64
758.5
28/01/2026 15:06:33
00512528563TRLO1.1.1
CHIX
24
758.5
28/01/2026 15:06:54
00512528976TRLO1.1.1
TRQX
11
758.5
28/01/2026 15:06:54
00512528977TRLO1.1.1
TRQX
75
757.5
28/01/2026 15:07:11
00512529209TRLO1.1.1
XLON
115
757.5
28/01/2026 15:07:11
00512529208TRLO1.1.1
XLON
126
757.5
28/01/2026 15:07:11
00512529210TRLO1.1.1
XLON
31
757
28/01/2026 15:09:22
00512531616TRLO1.1.1
TRQX
162
756.5
28/01/2026 15:09:35
00512531818TRLO1.1.1
XLON
118
756.5
28/01/2026 15:10:17
00512532461TRLO1.1.1
BATE
31
756.5
28/01/2026 15:11:20
00512533534TRLO1.1.1
AQXE
89
756.5
28/01/2026 15:12:30
00512535290TRLO1.1.1
BATE
64
756.5
28/01/2026 15:12:40
00512535478TRLO1.1.1
CHIX
10
756.5
28/01/2026 15:14:07
00512536864TRLO1.1.1
TRQX
23
756.5
28/01/2026 15:14:07
00512536865TRLO1.1.1
TRQX
102
756.5
28/01/2026 15:15:05
00512537410TRLO1.1.1
BATE
107
756.5
28/01/2026 15:15:05
00512537412TRLO1.1.1
XLON
206
756.5
28/01/2026 15:15:05
00512537411TRLO1.1.1
XLON
245
756.5
28/01/2026 15:15:05
00512537413TRLO1.1.1
XLON
135
756.5
28/01/2026 15:15:05
00512537414TRLO1.1.1
XLON
124
756.5
28/01/2026 15:17:39
00512539079TRLO1.1.1
XLON
103
756.5
28/01/2026 15:17:39
00512539080TRLO1.1.1
XLON
10
756.5
28/01/2026 15:17:55
00512539208TRLO1.1.1
XLON
110
756.5
28/01/2026 15:20:01
00512540921TRLO1.1.1
XLON
104
756.5
28/01/2026 15:20:01
00512540923TRLO1.1.1
XLON
114
756.5
28/01/2026 15:20:01
00512540922TRLO1.1.1
XLON
73
757
28/01/2026 15:22:12
00512542748TRLO1.1.1
XLON
129
758
28/01/2026 15:22:39
00512543111TRLO1.1.1
BATE
34
758
28/01/2026 15:23:12
00512543518TRLO1.1.1
TRQX
125
758
28/01/2026 15:24:22
00512544747TRLO1.1.1
XLON
75
757.5
28/01/2026 15:25:02
00512545382TRLO1.1.1
CHIX
129
757.5
28/01/2026 15:25:02
00512545381TRLO1.1.1
BATE
86
757.5
28/01/2026 15:25:02
00512545384TRLO1.1.1
CHIX
87
757.5
28/01/2026 15:25:02
00512545386TRLO1.1.1
BATE
129
757.5
28/01/2026 15:25:02
00512545387TRLO1.1.1
XLON
22
757
28/01/2026 15:25:03
00512545420TRLO1.1.1
AQXE
54
757
28/01/2026 15:25:08
00512545511TRLO1.1.1
AQXE
14
757
28/01/2026 15:25:08
00512545510TRLO1.1.1
AQXE
113
757
28/01/2026 15:27:31
00512547247TRLO1.1.1
XLON
23
757.5
28/01/2026 15:27:50
00512547407TRLO1.1.1
TRQX
61
757.5
28/01/2026 15:28:55
00512548277TRLO1.1.1
CHIX
129
757
28/01/2026 15:30:25
00512549478TRLO1.1.1
XLON
111
757.5
28/01/2026 15:30:36
00512549561TRLO1.1.1
BATE
30
757.5
28/01/2026 15:30:47
00512549655TRLO1.1.1
TRQX
91
757
28/01/2026 15:32:15
00512550811TRLO1.1.1
XLON
118
757
28/01/2026 15:32:21
00512550903TRLO1.1.1
XLON
69
758
28/01/2026 15:32:26
00512550974TRLO1.1.1
CHIX
29
757
28/01/2026 15:33:03
00512551463TRLO1.1.1
AQXE
123
757
28/01/2026 15:35:24
00512553497TRLO1.1.1
XLON
111
756
28/01/2026 15:37:32
00512555072TRLO1.1.1
XLON
127
756
28/01/2026 15:39:54
00512557073TRLO1.1.1
XLON
38
756.5
28/01/2026 15:41:45
00512558422TRLO1.1.1
TRQX
86
755.5
28/01/2026 15:41:55
00512558517TRLO1.1.1
CHIX
126
755.5
28/01/2026 15:42:14
00512558712TRLO1.1.1
XLON
41
755.5
28/01/2026 15:42:52
00512559579TRLO1.1.1
AQXE
98
755.5
28/01/2026 15:45:11
00512561247TRLO1.1.1
XLON
132
755.5
28/01/2026 15:45:11
00512561246TRLO1.1.1
XLON
63
756
28/01/2026 15:47:37
00512562854TRLO1.1.1
XLON
69
756
28/01/2026 15:47:37
00512562856TRLO1.1.1
XLON
41
756.5
28/01/2026 15:49:16
00512563928TRLO1.1.1
CHIX
2
756.5
28/01/2026 15:49:20
00512563977TRLO1.1.1
BATE
1
756.5
28/01/2026 15:49:20
00512563978TRLO1.1.1
BATE
118
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567297TRLO1.1.1
BATE
233
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567296TRLO1.1.1
BATE
45
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567298TRLO1.1.1
CHIX
82
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567299TRLO1.1.1
BATE
36
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567301TRLO1.1.1
AQXE
31
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567302TRLO1.1.1
AQXE
118
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567300TRLO1.1.1
BATE
138
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567304TRLO1.1.1
XLON
117
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567303TRLO1.1.1
XLON
115
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567307TRLO1.1.1
XLON
120
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567305TRLO1.1.1
XLON
18
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567306TRLO1.1.1
XLON
183
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567308TRLO1.1.1
XLON
39
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567310TRLO1.1.1
TRQX
93
756.5
28/01/2026 15:55:04
00512567309TRLO1.1.1
XLON
26
756.5
28/01/2026 15:58:34
00512569815TRLO1.1.1
BATE
113
756.5
28/01/2026 15:58:34
00512569816TRLO1.1.1
BATE
109
756.5
28/01/2026 15:58:34
00512569819TRLO1.1.1
XLON
87
756.5
28/01/2026 15:58:34
00512569817TRLO1.1.1
CHIX
|
109
756.5
28/01/2026 15:58:34
00512569818TRLO1.1.1
XLON
34
756.5
28/01/2026 15:58:34
00512569820TRLO1.1.1
TRQX
91
756.5
28/01/2026 16:00:42
00512574201TRLO1.1.1
XLON
22
756.5
28/01/2026 16:00:42
00512574202TRLO1.1.1
XLON
123
756.5
28/01/2026 16:01:00
00512574790TRLO1.1.1
BATE
36
756.5
28/01/2026 16:01:21
00512575430TRLO1.1.1
AQXE
1
756.5
28/01/2026 16:02:09
00512576752TRLO1.1.1
TRQX
36
756.5
28/01/2026 16:02:09
00512576753TRLO1.1.1
TRQX
88
756.5
28/01/2026 16:02:09
00512576764TRLO1.1.1
CHIX
140
756.5
28/01/2026 16:02:44
00512577790TRLO1.1.1
XLON
18
756.5
28/01/2026 16:04:07
00512580002TRLO1.1.1
BATE
97
756.5
28/01/2026 16:04:07
00512580003TRLO1.1.1
BATE
118
756.5
28/01/2026 16:04:44
00512581094TRLO1.1.1
XLON
101
756.5
28/01/2026 16:06:42
00512584346TRLO1.1.1
BATE
37
756.5
28/01/2026 16:06:57
00512584783TRLO1.1.1
XLON
101
756.5
28/01/2026 16:06:57
00512584782TRLO1.1.1
XLON
13
756.5
28/01/2026 16:07:13
00512585229TRLO1.1.1
CHIX
75
756.5
28/01/2026 16:07:13
00512585231TRLO1.1.1
CHIX
2
756.5
28/01/2026 16:07:13
00512585230TRLO1.1.1
CHIX
40
756.5
28/01/2026 16:08:30
00512587232TRLO1.1.1
TRQX
115
756.5
28/01/2026 16:08:53
00512588183TRLO1.1.1
BATE
37
756
28/01/2026 16:09:23
00512589155TRLO1.1.1
AQXE
109
755.5
28/01/2026 16:10:48
00512591419TRLO1.1.1
XLON
28
756
28/01/2026 16:10:48
00512591418TRLO1.1.1
TRQX
131
755.5
28/01/2026 16:10:48
00512591420TRLO1.1.1
XLON
127
755.5
28/01/2026 16:10:48
00512591422TRLO1.1.1
XLON
111
755.5
28/01/2026 16:10:48
00512591421TRLO1.1.1
XLON
200
755.5
28/01/2026 16:10:48
00512591423TRLO1.1.1
XLON
139
755.5
28/01/2026 16:10:48
00512591424TRLO1.1.1
XLON
93
755.5
28/01/2026 16:11:18
00512592292TRLO1.1.1
CHIX
116
755.5
28/01/2026 16:11:35
00512592777TRLO1.1.1
BATE
20
755
28/01/2026 16:12:13
00512593699TRLO1.1.1
XLON
38
756
28/01/2026 16:12:24
00512594009TRLO1.1.1
AQXE
137
755.5
28/01/2026 16:14:19
00512596013TRLO1.1.1
BATE
28
755.5
28/01/2026 16:14:27
00512596144TRLO1.1.1
XLON
57
755.5
28/01/2026 16:14:27
00512596145TRLO1.1.1
XLON
1
755.5
28/01/2026 16:14:27
00512596146TRLO1.1.1
XLON
3
755.5
28/01/2026 16:14:27
00512596148TRLO1.1.1
XLON
34
755.5
28/01/2026 16:14:27
00512596147TRLO1.1.1
XLON
27
755.5
28/01/2026 16:15:03
00512596815TRLO1.1.1
CHIX
100
756
28/01/2026 16:15:05
00512596845TRLO1.1.1
TRQX
99
756
28/01/2026 16:16:41
00512598650TRLO1.1.1
XLON
16
756
28/01/2026 16:16:41
00512598649TRLO1.1.1
XLON
270
756
28/01/2026 16:16:41
00512598651TRLO1.1.1
XLON
132
756
28/01/2026 16:16:41
00512598654TRLO1.1.1
XLON
121
756
28/01/2026 16:16:41
00512598653TRLO1.1.1
XLON
90
756
28/01/2026 16:16:41
00512598652TRLO1.1.1
XLON
381
755.5
28/01/2026 16:16:42
00512598706TRLO1.1.1
BATE
117
755.5
28/01/2026 16:16:51
00512598936TRLO1.1.1
AQXE
254
755.5
28/01/2026 16:17:31
00512599743TRLO1.1.1
CHIX
113
755
28/01/2026 16:17:31
00512599746TRLO1.1.1
XLON
252
755
28/01/2026 16:17:31
00512599745TRLO1.1.1
XLON
63
|
756
28/01/2026 16:18:46
00512601272TRLO1.1.1
BATE
74
756
28/01/2026 16:18:46
00512601271TRLO1.1.1
BATE
48
755.5
28/01/2026 16:19:07
00512601608TRLO1.1.1
TRQX
31
755.5
28/01/2026 16:19:26
00512602148TRLO1.1.1
AQXE
85
755.5
28/01/2026 16:20:38
00512603697TRLO1.1.1
CHIX
579
755.5
28/01/2026 16:20:38
00512603698TRLO1.1.1
XLON
17
755.5
28/01/2026 16:20:38
00512603699TRLO1.1.1
AQXE
294
755.5
28/01/2026 16:22:31
00512605675TRLO1.1.1
BATE
36
755.5
28/01/2026 16:26:49
00512609805TRLO1.1.1
BATE
72
755.5
28/01/2026 16:26:49
00512609806TRLO1.1.1
CHIX
547
755.5
28/01/2026 16:26:49
00512609807TRLO1.1.1
XLON
38
755.5
28/01/2026 16:26:49
00512609810TRLO1.1.1
XLON
131
755.5
28/01/2026 16:26:49
00512609808TRLO1.1.1
XLON
41
755.5
28/01/2026 16:26:49
00512609809TRLO1.1.1
TRQX
141
755.5
28/01/2026 16:26:49
00512609811TRLO1.1.1
XLON
21
755.5
28/01/2026 16:26:49
00512609812TRLO1.1.1
AQXE
11
755.5
28/01/2026 16:27:06
00512610132TRLO1.1.1
BATE
29
755.5
28/01/2026 16:27:06
00512610133TRLO1.1.1
BATE