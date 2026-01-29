Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 29

Bodycotewww.bodycote.com

29 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

28 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

30,000

Highest price paid per share (pence per share):

764.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

753.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

758.05p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,820,590 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,489,814 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,635,582 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference

number

Venue

100

759.5

28/01/2026 08:05:10

00512404842TRLO1.1.1

XLON

14

759.5

28/01/2026 08:05:10

00512404843TRLO1.1.1

XLON

31

763

28/01/2026 08:28:28

00512410279TRLO1.1.1

CHIX

129

763

28/01/2026 08:28:28

00512410280TRLO1.1.1

XLON

14

763

28/01/2026 08:28:28

00512410281TRLO1.1.1

TRQX

88

762

28/01/2026 08:28:28

00512410282TRLO1.1.1

BATE

204

764

28/01/2026 08:30:23

00512410709TRLO1.1.1

XLON

12

764

28/01/2026 08:30:31

00512410739TRLO1.1.1

CHIX

8

764

28/01/2026 08:30:32

00512410742TRLO1.1.1

CHIX

7

764

28/01/2026 08:30:32

00512410743TRLO1.1.1

CHIX

50

763

28/01/2026 08:36:57

00512412322TRLO1.1.1

XLON

82

763

28/01/2026 08:36:57

00512412323TRLO1.1.1

XLON

12

762.5

28/01/2026 08:39:10

00512412768TRLO1.1.1

TRQX

32

763.5

28/01/2026 08:39:49

00512412892TRLO1.1.1

CHIX

84

763

28/01/2026 08:41:04

00512413118TRLO1.1.1

BATE

108

761

28/01/2026 08:43:05

00512413455TRLO1.1.1

XLON

20

761

28/01/2026 08:43:05

00512413457TRLO1.1.1

XLON

100

760

28/01/2026 08:48:01

00512414442TRLO1.1.1

XLON

58

761

28/01/2026 08:48:02

00512414447TRLO1.1.1

BATE

123

759

28/01/2026 08:59:28

00512416923TRLO1.1.1

XLON

101

757

28/01/2026 09:14:59

00512420114TRLO1.1.1

XLON

12

757

28/01/2026 09:14:59

00512420115TRLO1.1.1

XLON

31

756.5

28/01/2026 09:23:48

00512422137TRLO1.1.1

CHIX

13

756.5

28/01/2026 09:23:52

00512422154TRLO1.1.1

TRQX

128

756

28/01/2026 09:32:19

00512423990TRLO1.1.1

XLON

13

756

28/01/2026 09:34:41

00512424517TRLO1.1.1

AQXE

77

756

28/01/2026 09:35:01

00512424577TRLO1.1.1

BATE

33

756

28/01/2026 09:35:22

00512424695TRLO1.1.1

CHIX

68

756

28/01/2026 09:44:13

00512426735TRLO1.1.1

XLON

48

756

28/01/2026 09:44:13

00512426734TRLO1.1.1

XLON

129

755.5

28/01/2026 10:24:59

00512435941TRLO1.1.1

XLON

58

754.5

28/01/2026 10:40:07

00512438669TRLO1.1.1

XLON

64

754.5

28/01/2026 10:40:07

00512438670TRLO1.1.1

XLON

56

754.5

28/01/2026 10:46:15

00512440016TRLO1.1.1

XLON

52

754.5

28/01/2026 10:46:15

00512440017TRLO1.1.1

XLON

39

754

28/01/2026 10:46:41

00512440115TRLO1.1.1

CHIX

16

754.5

28/01/2026 10:46:46

00512440127TRLO1.1.1

AQXE

93

754.5

28/01/2026 10:47:23

00512440313TRLO1.1.1

BATE

116

753

28/01/2026 10:55:11

00512442170TRLO1.1.1

XLON

25

753.5

28/01/2026 11:11:57

00512445439TRLO1.1.1

XLON

107

753.5

28/01/2026 11:11:57

00512445438TRLO1.1.1

XLON

41

755

28/01/2026 11:20:58

00512447372TRLO1.1.1

CHIX

17

755

28/01/2026 11:20:58

00512447373TRLO1.1.1

TRQX

110

754.5

28/01/2026 11:20:58

00512447374TRLO1.1.1

XLON

95

757

28/01/2026 11:35:19

00512450481TRLO1.1.1

XLON

22

757

28/01/2026 11:35:19

00512450484TRLO1.1.1

XLON

50

757

28/01/2026 11:35:19

00512450482TRLO1.1.1

XLON

77

757

28/01/2026 11:35:19

00512450483TRLO1.1.1

XLON

78

756

28/01/2026 12:05:11

00512455536TRLO1.1.1

XLON

53

756

28/01/2026 12:05:11

00512455537TRLO1.1.1

XLON

21

756

28/01/2026 12:06:58

00512455811TRLO1.1.1

TRQX

91

756

28/01/2026 12:07:23

00512455867TRLO1.1.1

XLON

58

756

28/01/2026 12:08:03

00512455948TRLO1.1.1

CHIX

33

756

28/01/2026 12:11:05

00512456580TRLO1.1.1

XLON

39

756

28/01/2026 12:11:05

00512456578TRLO1.1.1

XLON

78

756

28/01/2026 12:11:05

00512456579TRLO1.1.1

XLON

19

755

28/01/2026 12:12:26

00512457028TRLO1.1.1

AQXE

118

755

28/01/2026 12:12:27

00512457161TRLO1.1.1

BATE

17

755

28/01/2026 12:13:25

00512457480TRLO1.1.1

TRQX

7

755

28/01/2026 12:13:34

00512457862TRLO1.1.1

XLON

177

755

28/01/2026 12:13:34

00512457863TRLO1.1.1

XLON

14

755

28/01/2026 12:16:04

00512458326TRLO1.1.1

XLON

55

755

28/01/2026 12:16:04

00512458327TRLO1.1.1

XLON

3

755

28/01/2026 12:16:04

00512458329TRLO1.1.1

XLON

2

755

28/01/2026 12:16:04

00512458330TRLO1.1.1

XLON

7

755

28/01/2026 12:16:04

00512458328TRLO1.1.1

XLON

10

755

28/01/2026 12:16:56

00512458442TRLO1.1.1

XLON

18

755

28/01/2026 12:16:56

00512458443TRLO1.1.1

XLON

6

754.5

28/01/2026 12:17:17

00512458478TRLO1.1.1

AQXE

52

754.5

28/01/2026 12:17:17

00512458477TRLO1.1.1

CHIX

5

754.5

28/01/2026 12:17:17

00512458479TRLO1.1.1

AQXE

11

754.5

28/01/2026 12:17:17

00512458480TRLO1.1.1

AQXE

134

754.5

28/01/2026 12:17:24

00512458516TRLO1.1.1

BATE

109

754.5

28/01/2026 12:18:59

00512458793TRLO1.1.1

XLON

19

754.5

28/01/2026 12:20:13

00512459042TRLO1.1.1

TRQX

96

754.5

28/01/2026 12:20:26

00512459070TRLO1.1.1

BATE

16

754.5

28/01/2026 12:22:08

00512459287TRLO1.1.1

AQXE

51

757

28/01/2026 12:25:27

00512459809TRLO1.1.1

XLON

106

757

28/01/2026 12:26:09

00512459932TRLO1.1.1

XLON

199

757.5

28/01/2026 12:28:38

00512460212TRLO1.1.1

XLON

57

757

28/01/2026 12:29:09

00512460265TRLO1.1.1

CHIX

117

757

28/01/2026 12:29:55

00512460361TRLO1.1.1

BATE

138

758

28/01/2026 12:39:14

00512462011TRLO1.1.1

XLON

61

759.5

28/01/2026 12:45:36

00512465209TRLO1.1.1

CHIX

216

759.5

28/01/2026 12:45:41

00512465253TRLO1.1.1

XLON

137

759.5

28/01/2026 12:46:00

00512465380TRLO1.1.1

BATE

25

759.5

28/01/2026 12:46:00

00512465381TRLO1.1.1

TRQX

22

760.5

28/01/2026 12:46:28

00512465509TRLO1.1.1

AQXE

114

760.5

28/01/2026 12:47:27

00512465639TRLO1.1.1

XLON

137

760

28/01/2026 12:50:54

00512468134TRLO1.1.1

XLON

103

760.5

28/01/2026 12:51:03

00512468259TRLO1.1.1

BATE

49

760.5

28/01/2026 12:52:29

00512469383TRLO1.1.1

CHIX

115

760.5

28/01/2026 12:55:53

00512470632TRLO1.1.1

XLON

23

760.5

28/01/2026 12:55:53

00512470633TRLO1.1.1

TRQX

23

760

28/01/2026 12:57:25

00512470861TRLO1.1.1

AQXE

162

760.5

28/01/2026 12:57:59

00512471948TRLO1.1.1

XLON

118

760.5

28/01/2026 13:00:57

00512472431TRLO1.1.1

XLON

90

760.5

28/01/2026 13:02:08

00512472662TRLO1.1.1

BATE

118

760

28/01/2026 13:15:42

00512474956TRLO1.1.1

XLON

23

760

28/01/2026 13:15:53

00512474995TRLO1.1.1

TRQX

131

760

28/01/2026 13:15:53

00512474994TRLO1.1.1

BATE

227

760.5

28/01/2026 13:17:29

00512475262TRLO1.1.1

XLON

64

760.5

28/01/2026 13:19:09

00512475538TRLO1.1.1

CHIX

127

760.5

28/01/2026 13:20:43

00512475834TRLO1.1.1

XLON

134

763.5

28/01/2026 13:32:02

00512477891TRLO1.1.1

XLON

198

763.5

28/01/2026 13:32:02

00512477892TRLO1.1.1

XLON

25

763

28/01/2026 13:32:06

00512477906TRLO1.1.1

AQXE

64

763

28/01/2026 13:32:28

00512478003TRLO1.1.1

CHIX

136

763

28/01/2026 13:32:36

00512478021TRLO1.1.1

BATE

124

763

28/01/2026 13:33:59

00512478284TRLO1.1.1

XLON

25

763

28/01/2026 13:34:14

00512478377TRLO1.1.1

AQXE

105

763

28/01/2026 13:34:53

00512478622TRLO1.1.1

BATE

19

763

28/01/2026 13:36:27

00512479007TRLO1.1.1

AQXE

52

762.5

28/01/2026 13:36:34

00512479027TRLO1.1.1

CHIX

160

763

28/01/2026 13:37:42

00512479415TRLO1.1.1

XLON

92

762.5

28/01/2026 13:42:21

00512480461TRLO1.1.1

XLON

88

762.5

28/01/2026 13:43:28

00512480658TRLO1.1.1

BATE

25

762

28/01/2026 13:44:15

00512481044TRLO1.1.1

TRQX

27

762

28/01/2026 13:44:15

00512481045TRLO1.1.1

TRQX

23

763

28/01/2026 13:48:43

00512482046TRLO1.1.1

AQXE

110

762.5

28/01/2026 13:49:27

00512482182TRLO1.1.1

XLON

48

762.5

28/01/2026 13:51:16

00512482600TRLO1.1.1

CHIX

126

762.5

28/01/2026 13:52:29

00512482872TRLO1.1.1

XLON

117

762.5

28/01/2026 13:54:26

00512483248TRLO1.1.1

BATE

57

763

28/01/2026 13:58:57

00512484705TRLO1.1.1

XLON

2

763

28/01/2026 13:58:57

00512484706TRLO1.1.1

XLON

124

763

28/01/2026 13:58:57

00512484707TRLO1.1.1

XLON

125

762

28/01/2026 14:11:42

00512488639TRLO1.1.1

XLON

125

762

28/01/2026 14:13:09

00512488997TRLO1.1.1

BATE

134

762

28/01/2026 14:13:09

00512488998TRLO1.1.1

XLON

33

762.5

28/01/2026 14:14:56

00512489618TRLO1.1.1

AQXE

70

762.5

28/01/2026 14:15:51

00512489879TRLO1.1.1

CHIX

229

762.5

28/01/2026 14:15:51

00512489880TRLO1.1.1

XLON

35

762.5

28/01/2026 14:15:51

00512489881TRLO1.1.1

TRQX

125

763

28/01/2026 14:19:49

00512490986TRLO1.1.1

XLON

58

763

28/01/2026 14:21:08

00512491415TRLO1.1.1

XLON

43

763

28/01/2026 14:21:08

00512491414TRLO1.1.1

XLON

137

763

28/01/2026 14:21:08

00512491413TRLO1.1.1

BATE

23

763

28/01/2026 14:23:29

00512492202TRLO1.1.1

TRQX

27

762.5

28/01/2026 14:23:47

00512492354TRLO1.1.1

AQXE

92

762.5

28/01/2026 14:24:19

00512492743TRLO1.1.1

BATE

218

763

28/01/2026 14:24:45

00512493064TRLO1.1.1

XLON

53

763

28/01/2026 14:26:57

00512493777TRLO1.1.1

CHIX

33

763

28/01/2026 14:26:57

00512493776TRLO1.1.1

CHIX

65

763

28/01/2026 14:27:10

00512493826TRLO1.1.1

XLON

13

763

28/01/2026 14:27:10

00512493828TRLO1.1.1

XLON

38

763

28/01/2026 14:27:10

00512493827TRLO1.1.1

XLON

82

762

28/01/2026 14:27:25

00512493886TRLO1.1.1

BATE

76

761

28/01/2026 14:30:05

00512495700TRLO1.1.1

XLON

45

760.5

28/01/2026 14:31:09

00512497480TRLO1.1.1

XLON

129

760.5

28/01/2026 14:31:09

00512497479TRLO1.1.1

XLON

30

761

28/01/2026 14:31:45

00512498283TRLO1.1.1

AQXE

78

760.5

28/01/2026 14:31:58

00512498556TRLO1.1.1

CHIX

118

760.5

28/01/2026 14:33:13

00512499867TRLO1.1.1

BATE

33

761

28/01/2026 14:33:40

00512500205TRLO1.1.1

TRQX

218

760.5

28/01/2026 14:33:45

00512500260TRLO1.1.1

XLON

111

760.5

28/01/2026 14:35:59

00512502258TRLO1.1.1

BATE

25

761.5

28/01/2026 14:36:03

00512502321TRLO1.1.1

TRQX

138

759.5

28/01/2026 14:36:11

00512502496TRLO1.1.1

XLON

30

758.5

28/01/2026 14:36:50

00512503239TRLO1.1.1

AQXE

132

758.5

28/01/2026 14:38:38

00512505054TRLO1.1.1

XLON

82

758.5

28/01/2026 14:40:39

00512506803TRLO1.1.1

CHIX

72

758.5

28/01/2026 14:40:44

00512506843TRLO1.1.1

XLON

94

758.5

28/01/2026 14:40:44

00512506844TRLO1.1.1

XLON

29

759

28/01/2026 14:41:43

00512507745TRLO1.1.1

TRQX

59

758.5

28/01/2026 14:43:22

00512509355TRLO1.1.1

CHIX

366

759

28/01/2026 14:46:18

00512512398TRLO1.1.1

XLON

41

760

28/01/2026 14:51:44

00512517582TRLO1.1.1

XLON

99

760

28/01/2026 14:51:44

00512517583TRLO1.1.1

XLON

517

760

28/01/2026 14:51:44

00512517585TRLO1.1.1

XLON

119

760

28/01/2026 14:51:44

00512517584TRLO1.1.1

XLON

50

759.5

28/01/2026 14:51:44

00512517586TRLO1.1.1

AQXE

87

760

28/01/2026 14:51:52

00512517653TRLO1.1.1

CHIX

70

760

28/01/2026 14:54:11

00512518949TRLO1.1.1

CHIX

84

760

28/01/2026 14:56:30

00512520209TRLO1.1.1

CHIX

31

760

28/01/2026 14:57:59

00512521380TRLO1.1.1

AQXE

656

760.5

28/01/2026 14:57:59

00512521385TRLO1.1.1

BATE

35

760.5

28/01/2026 14:57:59

00512521384TRLO1.1.1

BATE

17

760

28/01/2026 14:58:00

00512521393TRLO1.1.1

XLON

111

760

28/01/2026 14:58:00

00512521391TRLO1.1.1

XLON

81

760

28/01/2026 14:58:00

00512521392TRLO1.1.1

XLON

537

760

28/01/2026 14:58:00

00512521394TRLO1.1.1

XLON

36

759.5

28/01/2026 14:58:00

00512521401TRLO1.1.1

TRQX

26

759

28/01/2026 14:59:40

00512522526TRLO1.1.1

AQXE

9

759

28/01/2026 14:59:40

00512522527TRLO1.1.1

AQXE

26

758.5

28/01/2026 15:00:09

00512522972TRLO1.1.1

TRQX

57

758.5

28/01/2026 15:00:09

00512522973TRLO1.1.1

TRQX

134

758.5

28/01/2026 15:00:14

00512523016TRLO1.1.1

XLON

100

758.5

28/01/2026 15:00:31

00512523179TRLO1.1.1

BATE

8

759

28/01/2026 15:00:31

00512523180TRLO1.1.1

BATE

63

758

28/01/2026 15:01:05

00512523661TRLO1.1.1

BATE

35

758.5

28/01/2026 15:02:07

00512524334TRLO1.1.1

AQXE

120

759

28/01/2026 15:02:57

00512525015TRLO1.1.1

XLON

111

758.5

28/01/2026 15:03:09

00512525119TRLO1.1.1

BATE

70

758.5

28/01/2026 15:03:31

00512525331TRLO1.1.1

CHIX

34

758.5

28/01/2026 15:05:14

00512527285TRLO1.1.1

AQXE

117

758.5

28/01/2026 15:06:32

00512528553TRLO1.1.1

BATE

64

758.5

28/01/2026 15:06:33

00512528563TRLO1.1.1

CHIX

24

758.5

28/01/2026 15:06:54

00512528976TRLO1.1.1

TRQX

11

758.5

28/01/2026 15:06:54

00512528977TRLO1.1.1

TRQX

75

757.5

28/01/2026 15:07:11

00512529209TRLO1.1.1

XLON

115

757.5

28/01/2026 15:07:11

00512529208TRLO1.1.1

XLON

126

757.5

28/01/2026 15:07:11

00512529210TRLO1.1.1

XLON

31

757

28/01/2026 15:09:22

00512531616TRLO1.1.1

TRQX

162

756.5

28/01/2026 15:09:35

00512531818TRLO1.1.1

XLON

118

756.5

28/01/2026 15:10:17

00512532461TRLO1.1.1

BATE

31

756.5

28/01/2026 15:11:20

00512533534TRLO1.1.1

AQXE

89

756.5

28/01/2026 15:12:30

00512535290TRLO1.1.1

BATE

64

756.5

28/01/2026 15:12:40

00512535478TRLO1.1.1

CHIX

10

756.5

28/01/2026 15:14:07

00512536864TRLO1.1.1

TRQX

23

756.5

28/01/2026 15:14:07

00512536865TRLO1.1.1

TRQX

102

756.5

28/01/2026 15:15:05

00512537410TRLO1.1.1

BATE

107

756.5

28/01/2026 15:15:05

00512537412TRLO1.1.1

XLON

206

756.5

28/01/2026 15:15:05

00512537411TRLO1.1.1

XLON

245

756.5

28/01/2026 15:15:05

00512537413TRLO1.1.1

XLON

135

756.5

28/01/2026 15:15:05

00512537414TRLO1.1.1

XLON

124

756.5

28/01/2026 15:17:39

00512539079TRLO1.1.1

XLON

103

756.5

28/01/2026 15:17:39

00512539080TRLO1.1.1

XLON

10

756.5

28/01/2026 15:17:55

00512539208TRLO1.1.1

XLON

110

756.5

28/01/2026 15:20:01

00512540921TRLO1.1.1

XLON

104

756.5

28/01/2026 15:20:01

00512540923TRLO1.1.1

XLON

114

756.5

28/01/2026 15:20:01

00512540922TRLO1.1.1

XLON

73

757

28/01/2026 15:22:12

00512542748TRLO1.1.1

XLON

129

758

28/01/2026 15:22:39

00512543111TRLO1.1.1

BATE

34

758

28/01/2026 15:23:12

00512543518TRLO1.1.1

TRQX

125

758

28/01/2026 15:24:22

00512544747TRLO1.1.1

XLON

75

757.5

28/01/2026 15:25:02

00512545382TRLO1.1.1

CHIX

129

757.5

28/01/2026 15:25:02

00512545381TRLO1.1.1

BATE

86

757.5

28/01/2026 15:25:02

00512545384TRLO1.1.1

CHIX

87

757.5

28/01/2026 15:25:02

00512545386TRLO1.1.1

BATE

129

757.5

28/01/2026 15:25:02

00512545387TRLO1.1.1

XLON

22

757

28/01/2026 15:25:03

00512545420TRLO1.1.1

AQXE

54

757

28/01/2026 15:25:08

00512545511TRLO1.1.1

AQXE

14

757

28/01/2026 15:25:08

00512545510TRLO1.1.1

AQXE

113

757

28/01/2026 15:27:31

00512547247TRLO1.1.1

XLON

23

757.5

28/01/2026 15:27:50

00512547407TRLO1.1.1

TRQX

61

757.5

28/01/2026 15:28:55

00512548277TRLO1.1.1

CHIX

129

757

28/01/2026 15:30:25

00512549478TRLO1.1.1

XLON

111

757.5

28/01/2026 15:30:36

00512549561TRLO1.1.1

BATE

30

757.5

28/01/2026 15:30:47

00512549655TRLO1.1.1

TRQX

91

757

28/01/2026 15:32:15

00512550811TRLO1.1.1

XLON

118

757

28/01/2026 15:32:21

00512550903TRLO1.1.1

XLON

69

758

28/01/2026 15:32:26

00512550974TRLO1.1.1

CHIX

29

757

28/01/2026 15:33:03

00512551463TRLO1.1.1

AQXE

123

757

28/01/2026 15:35:24

00512553497TRLO1.1.1

XLON

111

756

28/01/2026 15:37:32

00512555072TRLO1.1.1

XLON

127

756

28/01/2026 15:39:54

00512557073TRLO1.1.1

XLON

38

756.5

28/01/2026 15:41:45

00512558422TRLO1.1.1

TRQX

86

755.5

28/01/2026 15:41:55

00512558517TRLO1.1.1

CHIX

126

755.5

28/01/2026 15:42:14

00512558712TRLO1.1.1

XLON

41

755.5

28/01/2026 15:42:52

00512559579TRLO1.1.1

AQXE

98

755.5

28/01/2026 15:45:11

00512561247TRLO1.1.1

XLON

132

755.5

28/01/2026 15:45:11

00512561246TRLO1.1.1

XLON

63

756

28/01/2026 15:47:37

00512562854TRLO1.1.1

XLON

69

756

28/01/2026 15:47:37

00512562856TRLO1.1.1

XLON

41

756.5

28/01/2026 15:49:16

00512563928TRLO1.1.1

CHIX

2

756.5

28/01/2026 15:49:20

00512563977TRLO1.1.1

BATE

1

756.5

28/01/2026 15:49:20

00512563978TRLO1.1.1

BATE

118

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567297TRLO1.1.1

BATE

233

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567296TRLO1.1.1

BATE

45

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567298TRLO1.1.1

CHIX

82

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567299TRLO1.1.1

BATE

36

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567301TRLO1.1.1

AQXE

31

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567302TRLO1.1.1

AQXE

118

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567300TRLO1.1.1

BATE

138

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567304TRLO1.1.1

XLON

117

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567303TRLO1.1.1

XLON

115

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567307TRLO1.1.1

XLON

120

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567305TRLO1.1.1

XLON

18

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567306TRLO1.1.1

XLON

183

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567308TRLO1.1.1

XLON

39

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567310TRLO1.1.1

TRQX

93

756.5

28/01/2026 15:55:04

00512567309TRLO1.1.1

XLON

26

756.5

28/01/2026 15:58:34

00512569815TRLO1.1.1

BATE

113

756.5

28/01/2026 15:58:34

00512569816TRLO1.1.1

BATE

109

756.5

28/01/2026 15:58:34

00512569819TRLO1.1.1

XLON

87

756.5

28/01/2026 15:58:34

00512569817TRLO1.1.1

CHIX

109

756.5

28/01/2026 15:58:34

00512569818TRLO1.1.1

XLON

34

756.5

28/01/2026 15:58:34

00512569820TRLO1.1.1

TRQX

91

756.5

28/01/2026 16:00:42

00512574201TRLO1.1.1

XLON

22

756.5

28/01/2026 16:00:42

00512574202TRLO1.1.1

XLON

123

756.5

28/01/2026 16:01:00

00512574790TRLO1.1.1

BATE

36

756.5

28/01/2026 16:01:21

00512575430TRLO1.1.1

AQXE

1

756.5

28/01/2026 16:02:09

00512576752TRLO1.1.1

TRQX

36

756.5

28/01/2026 16:02:09

00512576753TRLO1.1.1

TRQX

88

756.5

28/01/2026 16:02:09

00512576764TRLO1.1.1

CHIX

140

756.5

28/01/2026 16:02:44

00512577790TRLO1.1.1

XLON

18

756.5

28/01/2026 16:04:07

00512580002TRLO1.1.1

BATE

97

756.5

28/01/2026 16:04:07

00512580003TRLO1.1.1

BATE

118

756.5

28/01/2026 16:04:44

00512581094TRLO1.1.1

XLON

101

756.5

28/01/2026 16:06:42

00512584346TRLO1.1.1

BATE

37

756.5

28/01/2026 16:06:57

00512584783TRLO1.1.1

XLON

101

756.5

28/01/2026 16:06:57

00512584782TRLO1.1.1

XLON

13

756.5

28/01/2026 16:07:13

00512585229TRLO1.1.1

CHIX

75

756.5

28/01/2026 16:07:13

00512585231TRLO1.1.1

CHIX

2

756.5

28/01/2026 16:07:13

00512585230TRLO1.1.1

CHIX

40

756.5

28/01/2026 16:08:30

00512587232TRLO1.1.1

TRQX

115

756.5

28/01/2026 16:08:53

00512588183TRLO1.1.1

BATE

37

756

28/01/2026 16:09:23

00512589155TRLO1.1.1

AQXE

109

755.5

28/01/2026 16:10:48

00512591419TRLO1.1.1

XLON

28

756

28/01/2026 16:10:48

00512591418TRLO1.1.1

TRQX

131

755.5

28/01/2026 16:10:48

00512591420TRLO1.1.1

XLON

127

755.5

28/01/2026 16:10:48

00512591422TRLO1.1.1

XLON

111

755.5

28/01/2026 16:10:48

00512591421TRLO1.1.1

XLON

200

755.5

28/01/2026 16:10:48

00512591423TRLO1.1.1

XLON

139

755.5

28/01/2026 16:10:48

00512591424TRLO1.1.1

XLON

93

755.5

28/01/2026 16:11:18

00512592292TRLO1.1.1

CHIX

116

755.5

28/01/2026 16:11:35

00512592777TRLO1.1.1

BATE

20

755

28/01/2026 16:12:13

00512593699TRLO1.1.1

XLON

38

756

28/01/2026 16:12:24

00512594009TRLO1.1.1

AQXE

137

755.5

28/01/2026 16:14:19

00512596013TRLO1.1.1

BATE

28

755.5

28/01/2026 16:14:27

00512596144TRLO1.1.1

XLON

57

755.5

28/01/2026 16:14:27

00512596145TRLO1.1.1

XLON

1

755.5

28/01/2026 16:14:27

00512596146TRLO1.1.1

XLON

3

755.5

28/01/2026 16:14:27

00512596148TRLO1.1.1

XLON

34

755.5

28/01/2026 16:14:27

00512596147TRLO1.1.1

XLON

27

755.5

28/01/2026 16:15:03

00512596815TRLO1.1.1

CHIX

100

756

28/01/2026 16:15:05

00512596845TRLO1.1.1

TRQX

99

756

28/01/2026 16:16:41

00512598650TRLO1.1.1

XLON

16

756

28/01/2026 16:16:41

00512598649TRLO1.1.1

XLON

270

756

28/01/2026 16:16:41

00512598651TRLO1.1.1

XLON

132

756

28/01/2026 16:16:41

00512598654TRLO1.1.1

XLON

121

756

28/01/2026 16:16:41

00512598653TRLO1.1.1

XLON

90

756

28/01/2026 16:16:41

00512598652TRLO1.1.1

XLON

381

755.5

28/01/2026 16:16:42

00512598706TRLO1.1.1

BATE

117

755.5

28/01/2026 16:16:51

00512598936TRLO1.1.1

AQXE

254

755.5

28/01/2026 16:17:31

00512599743TRLO1.1.1

CHIX

113

755

28/01/2026 16:17:31

00512599746TRLO1.1.1

XLON

252

755

28/01/2026 16:17:31

00512599745TRLO1.1.1

XLON

63

756

28/01/2026 16:18:46

00512601272TRLO1.1.1

BATE

74

756

28/01/2026 16:18:46

00512601271TRLO1.1.1

BATE

48

755.5

28/01/2026 16:19:07

00512601608TRLO1.1.1

TRQX

31

755.5

28/01/2026 16:19:26

00512602148TRLO1.1.1

AQXE

85

755.5

28/01/2026 16:20:38

00512603697TRLO1.1.1

CHIX

579

755.5

28/01/2026 16:20:38

00512603698TRLO1.1.1

XLON

17

755.5

28/01/2026 16:20:38

00512603699TRLO1.1.1

AQXE

294

755.5

28/01/2026 16:22:31

00512605675TRLO1.1.1

BATE

36

755.5

28/01/2026 16:26:49

00512609805TRLO1.1.1

BATE

72

755.5

28/01/2026 16:26:49

00512609806TRLO1.1.1

CHIX

547

755.5

28/01/2026 16:26:49

00512609807TRLO1.1.1

XLON

38

755.5

28/01/2026 16:26:49

00512609810TRLO1.1.1

XLON

131

755.5

28/01/2026 16:26:49

00512609808TRLO1.1.1

XLON

41

755.5

28/01/2026 16:26:49

00512609809TRLO1.1.1

TRQX

141

755.5

28/01/2026 16:26:49

00512609811TRLO1.1.1

XLON

21

755.5

28/01/2026 16:26:49

00512609812TRLO1.1.1

AQXE

11

755.5

28/01/2026 16:27:06

00512610132TRLO1.1.1

BATE

29

755.5

28/01/2026 16:27:06

00512610133TRLO1.1.1

BATE


© 2026 PR Newswire
