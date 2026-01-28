Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 28
www.bodycote.com
28 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
27 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
30,000
Highest price paid per share (pence per share):
761.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
756.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
758.58p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,850,590 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,459,814 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,605,582 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Edward Knight
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference
number
Venue
65
759
27/01/2026 08:43:17
00512085956TRLO1.1.1
XLON
25
759
27/01/2026 08:43:17
00512085957TRLO1.1.1
XLON
244
759
27/01/2026 08:43:17
00512085959TRLO1.1.1
XLON
642
759
27/01/2026 08:43:17
00512085958TRLO1.1.1
XLON
56
759
27/01/2026 08:43:17
00512085961TRLO1.1.1
CHIX
112
759
27/01/2026 08:43:17
00512085960TRLO1.1.1
CHIX
106
760.5
27/01/2026 09:40:18
00512117108TRLO1.1.1
BATE
3
760.5
27/01/2026 09:40:18
00512117111TRLO1.1.1
BATE
9
760.5
27/01/2026 09:40:18
00512117109TRLO1.1.1
BATE
21
760.5
27/01/2026 09:40:18
00512117112TRLO1.1.1
BATE
70
760.5
27/01/2026 09:40:18
00512117110TRLO1.1.1
BATE
90
761
27/01/2026 09:40:20
00512117115TRLO1.1.1
AQXE
262
761
27/01/2026 09:40:20
00512117116TRLO1.1.1
XLON
596
761
27/01/2026 09:40:20
00512117117TRLO1.1.1
XLON
93
761
27/01/2026 09:40:20
00512117138TRLO1.1.1
CHIX
18
761
27/01/2026 09:40:20
00512117152TRLO1.1.1
AQXE
83
761
27/01/2026 09:40:24
00512117198TRLO1.1.1
BATE
372
761
27/01/2026 09:40:24
00512117199TRLO1.1.1
BATE
32
760.5
27/01/2026 09:42:30
00512118531TRLO1.1.1
BATE
51
761
27/01/2026 09:42:30
00512118532TRLO1.1.1
BATE
12
761
27/01/2026 09:42:37
00512118598TRLO1.1.1
AQXE
33
760.5
27/01/2026 09:42:43
00512118642TRLO1.1.1
CHIX
10
761
27/01/2026 09:44:28
00512119651TRLO1.1.1
AQXE
38
760
27/01/2026 09:46:06
00512120697TRLO1.1.1
XLON
66
760
27/01/2026 09:46:19
00512120900TRLO1.1.1
XLON
108
760
27/01/2026 09:46:19
00512120901TRLO1.1.1
TRQX
26
760
27/01/2026 09:46:22
00512120940TRLO1.1.1
CHIX
24
760
27/01/2026 09:46:22
00512120941TRLO1.1.1
TRQX
63
760
27/01/2026 09:51:01
00512123713TRLO1.1.1
BATE
119
760
27/01/2026 09:52:02
00512124402TRLO1.1.1
XLON
28
760
27/01/2026 09:55:28
00512126227TRLO1.1.1
CHIX
13
760.5
27/01/2026 09:56:10
00512126695TRLO1.1.1
AQXE
2
759.5
27/01/2026 09:58:00
00512127808TRLO1.1.1
TRQX
10
759.5
27/01/2026 09:58:00
00512127807TRLO1.1.1
TRQX
103
759.5
27/01/2026 10:00:05
00512128900TRLO1.1.1
XLON
10
759.5
27/01/2026 10:06:25
00512130797TRLO1.1.1
TRQX
26
759.5
27/01/2026 10:07:49
00512131347TRLO1.1.1
CHIX
108
759
27/01/2026 10:08:07
00512131446TRLO1.1.1
XLON
39
758.5
27/01/2026 10:10:18
00512132101TRLO1.1.1
BATE
43
758.5
27/01/2026 10:10:18
00512132102TRLO1.1.1
BATE
11
758
27/01/2026 10:10:43
00512132201TRLO1.1.1
AQXE
123
758.5
27/01/2026 10:13:47
00512133057TRLO1.1.1
XLON
29
758.5
27/01/2026 10:13:59
00512133095TRLO1.1.1
XLON
4
759.5
27/01/2026 10:14:32
00512133262TRLO1.1.1
TRQX
10
759.5
27/01/2026 10:14:32
00512133261TRLO1.1.1
TRQX
68
758.5
27/01/2026 10:15:11
00512133462TRLO1.1.1
BATE
107
758.5
27/01/2026 10:19:01
00512134477TRLO1.1.1
XLON
10
759.5
27/01/2026 10:25:39
00512136257TRLO1.1.1
TRQX
2
759.5
27/01/2026 10:25:39
00512136258TRLO1.1.1
TRQX
33
758.5
27/01/2026 10:25:54
00512136317TRLO1.1.1
CHIX
13
758.5
27/01/2026 10:26:01
00512136338TRLO1.1.1
AQXE
118
758
27/01/2026 10:28:20
00512137021TRLO1.1.1
XLON
84
758.5
27/01/2026 10:31:11
00512137759TRLO1.1.1
BATE
9
758.5
27/01/2026 10:31:14
00512137784TRLO1.1.1
AQXE
91
758
27/01/2026 10:36:18
00512139208TRLO1.1.1
XLON
5
758
27/01/2026 10:39:42
00512140396TRLO1.1.1
TRQX
7
758
27/01/2026 10:39:42
00512140397TRLO1.1.1
TRQX
11
758.5
27/01/2026 10:40:37
00512140789TRLO1.1.1
AQXE
66
758.5
27/01/2026 10:42:07
00512141267TRLO1.1.1
BATE
45
758
27/01/2026 10:42:35
00512141365TRLO1.1.1
XLON
57
758
27/01/2026 10:42:35
00512141364TRLO1.1.1
XLON
10
758
27/01/2026 10:51:18
00512143825TRLO1.1.1
TRQX
2
758
27/01/2026 10:51:18
00512143826TRLO1.1.1
TRQX
58
758.5
27/01/2026 10:52:18
00512144119TRLO1.1.1
BATE
137
757.5
27/01/2026 10:52:38
00512144205TRLO1.1.1
XLON
10
758.5
27/01/2026 10:56:01
00512145756TRLO1.1.1
AQXE
1
758.5
27/01/2026 10:56:01
00512145757TRLO1.1.1
AQXE
107
757.5
27/01/2026 10:58:39
00512146627TRLO1.1.1
XLON
10
758.5
27/01/2026 11:00:08
00512147216TRLO1.1.1
AQXE
27
757
27/01/2026 11:00:13
00512147282TRLO1.1.1
CHIX
41
757
27/01/2026 11:00:13
00512147283TRLO1.1.1
CHIX
64
757.5
27/01/2026 11:02:59
00512148169TRLO1.1.1
BATE
110
757.5
27/01/2026 11:05:56
00512149068TRLO1.1.1
XLON
47
757.5
27/01/2026 11:06:19
00512149157TRLO1.1.1
CHIX
3
757
27/01/2026 11:11:06
00512151209TRLO1.1.1
TRQX
3
757
27/01/2026 11:11:51
00512151385TRLO1.1.1
TRQX
10
757
27/01/2026 11:11:51
00512151386TRLO1.1.1
TRQX
56
757
27/01/2026 11:13:45
00512151907TRLO1.1.1
XLON
9
757.5
27/01/2026 11:13:45
00512151910TRLO1.1.1
XLON
12
757.5
27/01/2026 11:13:45
00512151909TRLO1.1.1
XLON
54
757.5
27/01/2026 11:13:45
00512151908TRLO1.1.1
XLON
9
757.5
27/01/2026 11:13:45
00512151911TRLO1.1.1
XLON
49
757
27/01/2026 11:14:30
00512152139TRLO1.1.1
BATE
2
757
27/01/2026 11:14:30
00512152140TRLO1.1.1
BATE
35
757
27/01/2026 11:21:40
00512154106TRLO1.1.1
CHIX
13
757
27/01/2026 11:22:03
00512154188TRLO1.1.1
TRQX
66
757
27/01/2026 11:23:36
00512154567TRLO1.1.1
BATE
148
757
27/01/2026 11:24:47
00512154881TRLO1.1.1
XLON
9
757
27/01/2026 11:26:50
00512155373TRLO1.1.1
TRQX
23
757
27/01/2026 11:30:32
00512156264TRLO1.1.1
CHIX
20
757.5
27/01/2026 11:41:01
00512159627TRLO1.1.1
AQXE
72
757.5
27/01/2026 11:41:08
00512159651TRLO1.1.1
BATE
228
757.5
27/01/2026 11:41:08
00512159652TRLO1.1.1
XLON
32
757.5
27/01/2026 11:41:24
00512159713TRLO1.1.1
CHIX
6
757.5
27/01/2026 11:41:30
00512159741TRLO1.1.1
AQXE
12
757.5
27/01/2026 11:41:30
00512159742TRLO1.1.1
AQXE
102
757
27/01/2026 11:45:03
00512160832TRLO1.1.1
XLON
13
757.5
27/01/2026 11:46:39
00512161245TRLO1.1.1
AQXE
117
757
27/01/2026 11:48:53
00512161863TRLO1.1.1
XLON
22
757
27/01/2026 11:56:20
00512164369TRLO1.1.1
TRQX
10
757
27/01/2026 11:56:20
00512164370TRLO1.1.1
TRQX
32
757
27/01/2026 11:56:52
00512164550TRLO1.1.1
CHIX
8
756.5
27/01/2026 11:58:56
00512165110TRLO1.1.1
BATE
66
756.5
27/01/2026 11:59:48
00512165338TRLO1.1.1
BATE
59
756.5
27/01/2026 11:59:48
00512165339TRLO1.1.1
BATE
23
756.5
27/01/2026 12:01:20
00512165817TRLO1.1.1
CHIX
3
757
27/01/2026 12:02:12
00512166023TRLO1.1.1
AQXE
10
757
27/01/2026 12:02:12
00512166022TRLO1.1.1
AQXE
143
756.5
27/01/2026 12:02:51
00512166268TRLO1.1.1
XLON
71
756.5
27/01/2026 12:05:45
00512167054TRLO1.1.1
BATE
79
756.5
27/01/2026 12:06:52
00512167317TRLO1.1.1
XLON
12
756.5
27/01/2026 12:06:52
00512167318TRLO1.1.1
XLON
20
756.5
27/01/2026 12:06:52
00512167319TRLO1.1.1
XLON
23
756.5
27/01/2026 12:06:59
00512167342TRLO1.1.1
CHIX
14
756
27/01/2026 12:07:41
00512167524TRLO1.1.1
TRQX
4
756.5
27/01/2026 12:09:29
00512167939TRLO1.1.1
XLON
96
756.5
27/01/2026 12:09:29
00512167938TRLO1.1.1
XLON
69
757.5
27/01/2026 12:12:36
00512168804TRLO1.1.1
BATE
12
757.5
27/01/2026 12:13:59
00512169211TRLO1.1.1
TRQX
10
757.5
27/01/2026 12:14:33
00512169390TRLO1.1.1
AQXE
1
757.5
27/01/2026 12:14:33
00512169391TRLO1.1.1
AQXE
4
757.5
27/01/2026 12:15:27
00512169738TRLO1.1.1
XLON
56
757.5
27/01/2026 12:15:27
00512169737TRLO1.1.1
XLON
139
757.5
27/01/2026 12:15:27
00512169739TRLO1.1.1
XLON
35
757.5
27/01/2026 12:15:29
00512169749TRLO1.1.1
CHIX
10
757.5
27/01/2026 12:16:32
00512170029TRLO1.1.1
TRQX
2
757.5
27/01/2026 12:16:32
00512170030TRLO1.1.1
TRQX
74
757.5
27/01/2026 12:16:50
00512170095TRLO1.1.1
BATE
105
757.5
27/01/2026 12:17:39
00512170375TRLO1.1.1
XLON
13
757.5
27/01/2026 12:18:41
00512170666TRLO1.1.1
CHIX
16
757.5
27/01/2026 12:19:31
00512170983TRLO1.1.1
AQXE
95
757.5
27/01/2026 12:19:52
00512171068TRLO1.1.1
XLON
57
757.5
27/01/2026 12:19:54
00512171077TRLO1.1.1
BATE
12
757.5
27/01/2026 12:21:50
00512171659TRLO1.1.1
AQXE
30
757.5
27/01/2026 12:21:50
00512171660TRLO1.1.1
CHIX
12
757.5
27/01/2026 12:21:50
00512171661TRLO1.1.1
TRQX
114
756.5
27/01/2026 12:26:01
00512172861TRLO1.1.1
XLON
3
756.5
27/01/2026 12:26:32
00512173030TRLO1.1.1
XLON
54
756.5
27/01/2026 12:26:39
00512173060TRLO1.1.1
BATE
13
756.5
27/01/2026 12:26:50
00512173115TRLO1.1.1
BATE
108
756.5
27/01/2026 12:28:44
00512173665TRLO1.1.1
XLON
12
757.5
27/01/2026 12:29:03
00512173731TRLO1.1.1
TRQX
1
756.5
27/01/2026 12:31:26
00512174334TRLO1.1.1
CHIX
33
756.5
27/01/2026 12:31:26
00512174333TRLO1.1.1
CHIX
74
757
27/01/2026 12:32:29
00512174620TRLO1.1.1
XLON
23
757
27/01/2026 12:32:29
00512174621TRLO1.1.1
XLON
12
|
757.5
27/01/2026 12:34:05
00512175169TRLO1.1.1
TRQX
32
757
27/01/2026 12:34:57
00512175397TRLO1.1.1
CHIX
6
757
27/01/2026 12:34:57
00512175398TRLO1.1.1
CHIX
17
757.5
27/01/2026 12:36:33
00512175773TRLO1.1.1
BATE
60
757.5
27/01/2026 12:36:33
00512175772TRLO1.1.1
BATE
10
757.5
27/01/2026 12:40:02
00512176632TRLO1.1.1
BATE
49
757.5
27/01/2026 12:40:02
00512176633TRLO1.1.1
BATE
12
757.5
27/01/2026 12:40:16
00512176709TRLO1.1.1
TRQX
130
757.5
27/01/2026 12:42:47
00512177313TRLO1.1.1
XLON
25
757.5
27/01/2026 12:42:48
00512177315TRLO1.1.1
AQXE
188
757.5
27/01/2026 12:44:33
00512177811TRLO1.1.1
XLON
13
757.5
27/01/2026 12:45:04
00512178013TRLO1.1.1
AQXE
70
757.5
27/01/2026 12:45:19
00512178155TRLO1.1.1
BATE
11
757.5
27/01/2026 12:46:53
00512178610TRLO1.1.1
AQXE
14
757.5
27/01/2026 12:46:59
00512178645TRLO1.1.1
TRQX
132
757.5
27/01/2026 12:47:21
00512178767TRLO1.1.1
XLON
62
757.5
27/01/2026 12:48:41
00512179277TRLO1.1.1
BATE
30
757
27/01/2026 12:50:17
00512179880TRLO1.1.1
CHIX
1
757
27/01/2026 12:50:32
00512179943TRLO1.1.1
TRQX
9
757.5
27/01/2026 12:50:32
00512179944TRLO1.1.1
TRQX
12
757.5
27/01/2026 12:50:40
00512179993TRLO1.1.1
AQXE
35
756.5
27/01/2026 12:52:42
00512180650TRLO1.1.1
CHIX
108
756.5
27/01/2026 12:53:05
00512180830TRLO1.1.1
XLON
65
756.5
27/01/2026 12:54:47
00512181454TRLO1.1.1
BATE
7
757
27/01/2026 12:54:47
00512181455TRLO1.1.1
BATE
7
756.5
27/01/2026 12:55:25
00512181676TRLO1.1.1
CHIX
38
756.5
27/01/2026 12:55:32
00512181738TRLO1.1.1
XLON
22
756.5
27/01/2026 12:55:32
00512181740TRLO1.1.1
XLON
99
756.5
27/01/2026 12:55:32
00512181739TRLO1.1.1
XLON
18
756.5
27/01/2026 12:55:52
00512181807TRLO1.1.1
CHIX
6
757
27/01/2026 12:56:33
00512182064TRLO1.1.1
AQXE
6
757
27/01/2026 12:56:33
00512182065TRLO1.1.1
AQXE
11
757.5
27/01/2026 12:57:37
00512182459TRLO1.1.1
TRQX
30
757
27/01/2026 12:59:46
00512183333TRLO1.1.1
CHIX
169
757
27/01/2026 12:59:58
00512183402TRLO1.1.1
XLON
12
757
27/01/2026 13:01:50
00512184014TRLO1.1.1
AQXE
17
757
27/01/2026 13:02:03
00512184076TRLO1.1.1
BATE
63
757.5
27/01/2026 13:02:03
00512184077TRLO1.1.1
BATE
10
757
27/01/2026 13:02:43
00512184303TRLO1.1.1
TRQX
3
757.5
27/01/2026 13:02:43
00512184304TRLO1.1.1
TRQX
8
757
27/01/2026 13:05:11
00512185015TRLO1.1.1
XLON
13
757
27/01/2026 13:05:11
00512185016TRLO1.1.1
XLON
86
757
27/01/2026 13:05:11
00512185017TRLO1.1.1
XLON
10
757.5
27/01/2026 13:07:34
00512185887TRLO1.1.1
TRQX
42
757
27/01/2026 13:08:48
00512186328TRLO1.1.1
XLON
68
757
27/01/2026 13:08:48
00512186327TRLO1.1.1
XLON
11
757
27/01/2026 13:09:47
00512186666TRLO1.1.1
AQXE
64
757.5
27/01/2026 13:13:07
00512187734TRLO1.1.1
BATE
96
757
27/01/2026 13:14:02
00512188020TRLO1.1.1
XLON
10
757.5
27/01/2026 13:15:32
00512188467TRLO1.1.1
TRQX
1
757.5
27/01/2026 13:15:32
00512188468TRLO1.1.1
TRQX
70
757.5
27/01/2026 13:17:07
00512189227TRLO1.1.1
BATE
11
757
27/01/2026 13:17:08
00512189252TRLO1.1.1
AQXE
32
756.5
27/01/2026 13:17:19
00512189356TRLO1.1.1
CHIX
32
756.5
27/01/2026 13:17:19
00512189357TRLO1.1.1
CHIX
11
757.5
27/01/2026 13:21:16
00512190626TRLO1.1.1
TRQX
30
756.5
27/01/2026 13:22:26
00512191107TRLO1.1.1
CHIX
179
756.5
27/01/2026 13:22:26
00512191108TRLO1.1.1
XLON
20
756.5
27/01/2026 13:22:26
00512191109TRLO1.1.1
XLON
11
757.5
27/01/2026 13:27:32
00512192975TRLO1.1.1
TRQX
1
757
27/01/2026 13:33:48
00512195567TRLO1.1.1
TRQX
16
757.5
27/01/2026 13:33:48
00512195568TRLO1.1.1
TRQX
1
756.5
27/01/2026 13:35:06
00512196070TRLO1.1.1
CHIX
13
757.5
27/01/2026 13:43:50
00512199407TRLO1.1.1
TRQX
30
757.5
27/01/2026 13:51:14
00512202484TRLO1.1.1
CHIX
13
757.5
27/01/2026 13:51:57
00512203053TRLO1.1.1
TRQX
137
757.5
27/01/2026 13:52:23
00512203320TRLO1.1.1
XLON
254
757.5
27/01/2026 13:52:25
00512203355TRLO1.1.1
BATE
211
757.5
27/01/2026 13:52:39
00512203522TRLO1.1.1
XLON
230
757.5
27/01/2026 13:54:35
00512204536TRLO1.1.1
XLON
78
757.5
27/01/2026 13:54:50
00512204599TRLO1.1.1
BATE
129
757.5
27/01/2026 13:56:34
00512205439TRLO1.1.1
XLON
62
757.5
27/01/2026 13:57:06
00512205705TRLO1.1.1
BATE
85
757.5
27/01/2026 13:58:31
00512206354TRLO1.1.1
CHIX
10
757.5
27/01/2026 13:59:03
00512206506TRLO1.1.1
TRQX
140
757.5
27/01/2026 13:59:05
00512206522TRLO1.1.1
XLON
44
757
27/01/2026 13:59:21
00512206639TRLO1.1.1
AQXE
11
757
27/01/2026 13:59:21
00512206640TRLO1.1.1
AQXE
30
757
27/01/2026 13:59:21
00512206641TRLO1.1.1
CHIX
16
756.5
27/01/2026 14:02:36
00512208051TRLO1.1.1
XLON
117
757
27/01/2026 14:06:54
00512210321TRLO1.1.1
XLON
65
757
27/01/2026 14:06:55
00512210329TRLO1.1.1
BATE
10
757.5
27/01/2026 14:09:11
00512211360TRLO1.1.1
TRQX
3
757.5
27/01/2026 14:09:11
00512211361TRLO1.1.1
TRQX
13
757.5
27/01/2026 14:11:10
00512212320TRLO1.1.1
BATE
57
757.5
27/01/2026 14:11:10
00512212321TRLO1.1.1
BATE
1
757.5
27/01/2026 14:11:15
00512212367TRLO1.1.1
CHIX
3
757.5
27/01/2026 14:11:15
00512212368TRLO1.1.1
CHIX
14
757.5
27/01/2026 14:11:15
00512212369TRLO1.1.1
CHIX
12
757.5
27/01/2026 14:11:15
00512212370TRLO1.1.1
CHIX
10
757.5
27/01/2026 14:12:31
00512212905TRLO1.1.1
TRQX
1
757.5
27/01/2026 14:12:37
00512212925TRLO1.1.1
TRQX
30
757.5
27/01/2026 14:14:27
00512213793TRLO1.1.1
CHIX
12
757.5
27/01/2026 14:16:25
00512214674TRLO1.1.1
TRQX
210
757.5
27/01/2026 14:16:25
00512214673TRLO1.1.1
XLON
28
757.5
27/01/2026 14:16:33
00512214716TRLO1.1.1
CHIX
79
757.5
27/01/2026 14:16:33
00512214715TRLO1.1.1
BATE
138
757
27/01/2026 14:17:47
00512215208TRLO1.1.1
XLON
102
757
27/01/2026 14:19:33
00512216034TRLO1.1.1
XLON
19
757
27/01/2026 14:20:06
00512216311TRLO1.1.1
AQXE
12
757
27/01/2026 14:20:06
00512216312TRLO1.1.1
AQXE
14
757
27/01/2026 14:20:06
00512216313TRLO1.1.1
AQXE
10
757
27/01/2026 14:20:06
00512216314TRLO1.1.1
AQXE
10
756.5
27/01/2026 14:21:07
00512216815TRLO1.1.1
TRQX
5
756.5
27/01/2026 14:21:23
00512216933TRLO1.1.1
BATE
80
756.5
27/01/2026 14:21:23
00512216934TRLO1.1.1
BATE
1
756.5
27/01/2026 14:21:51
00512217093TRLO1.1.1
CHIX
31
756.5
27/01/2026 14:21:51
00512217094TRLO1.1.1
CHIX
140
756.5
27/01/2026 14:22:01
00512217165TRLO1.1.1
XLON
11
757
27/01/2026 14:22:12
00512217261TRLO1.1.1
AQXE
8
756.5
27/01/2026 14:23:58
00512218151TRLO1.1.1
XLON
46
756.5
27/01/2026 14:23:58
00512218152TRLO1.1.1
XLON
59
756.5
27/01/2026 14:23:58
00512218153TRLO1.1.1
XLON
10
756.5
27/01/2026 14:24:18
00512218293TRLO1.1.1
TRQX
4
756.5
27/01/2026 14:24:18
00512218294TRLO1.1.1
TRQX
1
756.5
27/01/2026 14:25:01
00512218611TRLO1.1.1
AQXE
3
757
27/01/2026 14:25:01
00512218612TRLO1.1.1
AQXE
7
757
27/01/2026 14:25:01
00512218613TRLO1.1.1
AQXE
4
756.5
27/01/2026 14:25:17
00512218747TRLO1.1.1
CHIX
26
756.5
27/01/2026 14:25:17
00512218748TRLO1.1.1
CHIX
3
756.5
27/01/2026 14:25:53
00512218987TRLO1.1.1
BATE
5
756.5
27/01/2026 14:25:53
00512218988TRLO1.1.1
BATE
62
756.5
27/01/2026 14:25:53
00512218989TRLO1.1.1
BATE
105
756.5
27/01/2026 14:25:57
00512219014TRLO1.1.1
XLON
26
756.5
27/01/2026 14:25:57
00512219015TRLO1.1.1
XLON
146
756.5
27/01/2026 14:27:42
00512219930TRLO1.1.1
XLON
75
757
27/01/2026 14:30:18
00512222469TRLO1.1.1
BATE
32
757.5
27/01/2026 14:30:25
00512222598TRLO1.1.1
XLON
87
757.5
27/01/2026 14:30:26
00512222757TRLO1.1.1
XLON
42
757.5
27/01/2026 14:30:37
00512223036TRLO1.1.1
CHIX
11
757.5
27/01/2026 14:32:25
00512225570TRLO1.1.1
AQXE
11
757.5
27/01/2026 14:32:25
00512225571TRLO1.1.1
AQXE
97
757.5
27/01/2026 14:33:03
00512226379TRLO1.1.1
XLON
76
757.5
27/01/2026 14:33:05
00512226414TRLO1.1.1
BATE
80
757.5
27/01/2026 14:34:55
00512228380TRLO1.1.1
BATE
11
757.5
27/01/2026 14:35:05
00512228597TRLO1.1.1
AQXE
12
757
27/01/2026 14:35:05
00512228600TRLO1.1.1
TRQX
24
757
27/01/2026 14:35:05
00512228599TRLO1.1.1
TRQX
36
757
27/01/2026 14:35:05
00512228598TRLO1.1.1
CHIX
127
757
27/01/2026 14:35:06
00512228608TRLO1.1.1
XLON
11
757.5
27/01/2026 14:37:12
00512231081TRLO1.1.1
CHIX
11
757.5
27/01/2026 14:38:56
00512232815TRLO1.1.1
AQXE
11
757.5
27/01/2026 14:38:56
00512232816TRLO1.1.1
CHIX
187
757.5
27/01/2026 14:38:56
00512232817TRLO1.1.1
XLON
86
757.5
27/01/2026 14:39:39
00512233399TRLO1.1.1
BATE
123
758.5
27/01/2026 14:43:07
00512236347TRLO1.1.1
XLON
111
758.5
27/01/2026 14:44:49
00512237461TRLO1.1.1
XLON
80
759.5
27/01/2026 14:47:11
00512239632TRLO1.1.1
CHIX
30
759.5
27/01/2026 14:47:11
00512239633TRLO1.1.1
CHIX
250
759.5
27/01/2026 14:47:11
00512239634TRLO1.1.1
XLON
38
759.5
27/01/2026 14:47:11
00512239636TRLO1.1.1
TRQX
109
759.5
27/01/2026 14:47:11
00512239635TRLO1.1.1
XLON
11
759.5
27/01/2026 14:47:11
00512239637TRLO1.1.1
TRQX
33
760
27/01/2026 14:50:21
00512242470TRLO1.1.1
CHIX
13
760
27/01/2026 14:50:22
00512242475TRLO1.1.1
AQXE
43
760
27/01/2026 14:50:22
00512242476TRLO1.1.1
AQXE
3
760
27/01/2026 14:50:24
00512242484TRLO1.1.1
BATE
255
760.5
27/01/2026 14:50:24
00512242485TRLO1.1.1
BATE
110
760
27/01/2026 14:52:09
00512244062TRLO1.1.1
XLON
417
760
27/01/2026 14:52:09
00512244063TRLO1.1.1
XLON
28
760
27/01/2026 14:52:38
00512244388TRLO1.1.1
CHIX
72
760
27/01/2026 14:52:38
00512244387TRLO1.1.1
BATE
104
760
27/01/2026 14:52:38
00512244386TRLO1.1.1
BATE
13
760
27/01/2026 14:52:38
00512244390TRLO1.1.1
AQXE
13
760
27/01/2026 14:52:38
00512244391TRLO1.1.1
AQXE
124
760
27/01/2026 14:53:57
00512245727TRLO1.1.1
XLON
158
760
27/01/2026 14:53:57
00512245729TRLO1.1.1
XLON
35
760
27/01/2026 14:55:33
00512247037TRLO1.1.1
CHIX
59
760
27/01/2026 14:55:33
00512247036TRLO1.1.1
CHIX
69
760
27/01/2026 14:55:35
00512247058TRLO1.1.1
BATE
13
760
27/01/2026 14:56:00
00512247406TRLO1.1.1
AQXE
208
760
27/01/2026 14:56:00
00512247407TRLO1.1.1
XLON
81
760
27/01/2026 14:57:31
00512248818TRLO1.1.1
BATE
13
760
27/01/2026 14:58:03
00512249191TRLO1.1.1
AQXE
19
759.5
27/01/2026 14:58:03
00512249192TRLO1.1.1
TRQX
55
759.5
27/01/2026 14:58:03
00512249193TRLO1.1.1
TRQX
11
759.5
27/01/2026 14:58:03
00512249194TRLO1.1.1
TRQX
25
759.5
27/01/2026 14:58:14
00512249326TRLO1.1.1
CHIX
195
759.5
27/01/2026 14:59:22
00512250161TRLO1.1.1
XLON
66
760
27/01/2026 14:59:23
00512250179TRLO1.1.1
BATE
12
760
27/01/2026 15:00:44
00512251625TRLO1.1.1
AQXE
10
759.5
27/01/2026 15:01:37
00512252397TRLO1.1.1
TRQX
163
759.5
27/01/2026 15:01:37
00512252396TRLO1.1.1
XLON
24
759.5
27/01/2026 15:01:40
00512252442TRLO1.1.1
CHIX
12
760
27/01/2026 15:02:59
00512253428TRLO1.1.1
AQXE
104
759.5
27/01/2026 15:03:47
00512254164TRLO1.1.1
XLON
11
760
27/01/2026 15:05:07
00512255369TRLO1.1.1
AQXE
32
760
27/01/2026 15:05:56
00512256160TRLO1.1.1
XLON
39
760
27/01/2026 15:05:56
00512256159TRLO1.1.1
XLON
11
760
27/01/2026 15:05:56
00512256161TRLO1.1.1
XLON
13
760
27/01/2026 15:05:56
00512256162TRLO1.1.1
XLON
13
760
27/01/2026 15:05:56
00512256163TRLO1.1.1
XLON
46
760
27/01/2026 15:08:20
00512259925TRLO1.1.1
XLON
20
760
27/01/2026 15:08:20
00512259926TRLO1.1.1
XLON
70
760
27/01/2026 15:08:20
00512259928TRLO1.1.1
XLON
63
760
27/01/2026 15:10:35
00512263277TRLO1.1.1
CHIX
218
760
27/01/2026 15:10:35
00512263278TRLO1.1.1
XLON
234
760.5
27/01/2026 15:10:38
00512263313TRLO1.1.1
BATE
77
760.5
27/01/2026 15:12:37
00512264962TRLO1.1.1
BATE
11
761
27/01/2026 15:15:14
00512267717TRLO1.1.1
TRQX
18
761
27/01/2026 15:15:14
00512267719TRLO1.1.1
TRQX
41
761
27/01/2026 15:15:14
00512267720TRLO1.1.1
TRQX
13
761
27/01/2026 15:15:21
00512267822TRLO1.1.1
XLON
14
761
27/01/2026 15:15:21
00512267821TRLO1.1.1
XLON
24
761
27/01/2026 15:15:21
00512267823TRLO1.1.1
XLON
41
761
27/01/2026 15:15:21
00512267824TRLO1.1.1
XLON
36
761
27/01/2026 15:15:21
00512267825TRLO1.1.1
XLON
35
761
27/01/2026 15:15:56
00512268159TRLO1.1.1
CHIX
78
761
27/01/2026 15:16:05
00512268270TRLO1.1.1
BATE
48
760.5
27/01/2026 15:16:59
00512268990TRLO1.1.1
CHIX
78
760.5
27/01/2026 15:16:59
00512268989TRLO1.1.1
BATE
11
760.5
27/01/2026 15:16:59
00512268991TRLO1.1.1
AQXE
28
760.5
27/01/2026 15:16:59
00512268992TRLO1.1.1
CHIX
34
760.5
27/01/2026 15:16:59
00512268993TRLO1.1.1
CHIX
44
760.5
27/01/2026 15:16:59
00512268994TRLO1.1.1
AQXE
161
760.5
27/01/2026 15:16:59
00512268996TRLO1.1.1
XLON
256
760.5
27/01/2026 15:16:59
00512268995TRLO1.1.1
XLON
21
760.5
27/01/2026 15:16:59
00512268998TRLO1.1.1
XLON
42
760.5
27/01/2026 15:16:59
00512268997TRLO1.1.1
XLON
13
760.5
27/01/2026 15:18:05
00512269814TRLO1.1.1
TRQX
77
760
27/01/2026 15:18:38
00512270297TRLO1.1.1
BATE
13
760
27/01/2026 15:18:38
00512270298TRLO1.1.1
AQXE
64
760
27/01/2026 15:18:59
00512270636TRLO1.1.1
XLON
108
760
27/01/2026 15:18:59
00512270635TRLO1.1.1
XLON
10
760
27/01/2026 15:20:02
00512271506TRLO1.1.1
BATE
58
760
27/01/2026 15:20:02
00512271507TRLO1.1.1
BATE
31
760
27/01/2026 15:20:12
00512271656TRLO1.1.1
CHIX
11
760.5
27/01/2026 15:20:34
00512272034TRLO1.1.1
TRQX
72
760
27/01/2026 15:23:00
00512273616TRLO1.1.1
BATE
116
760
27/01/2026 15:23:00
00512273617TRLO1.1.1
XLON
128
760
27/01/2026 15:25:14
00512275577TRLO1.1.1
XLON
70
760
27/01/2026 15:25:46
00512275951TRLO1.1.1
BATE
33
760
27/01/2026 15:26:12
00512276316TRLO1.1.1
CHIX
7
760
27/01/2026 15:26:21
00512276467TRLO1.1.1
AQXE
9
760
27/01/2026 15:26:21
00512276469TRLO1.1.1
AQXE
9
760
27/01/2026 15:26:21
00512276470TRLO1.1.1
TRQX
11
760
27/01/2026 15:26:21
00512276471TRLO1.1.1
TRQX
20
760
27/01/2026 15:26:21
00512276468TRLO1.1.1
AQXE
4
760
27/01/2026 15:26:27
00512276572TRLO1.1.1
AQXE
117
760
27/01/2026 15:27:11
00512277226TRLO1.1.1
XLON
34
759.5
27/01/2026 15:27:36
00512277654TRLO1.1.1
CHIX
13
760
27/01/2026 15:28:01
00512278014TRLO1.1.1
TRQX
188
759.5
27/01/2026 15:29:00
00512278767TRLO1.1.1
XLON
30
759.5
27/01/2026 15:29:54
00512279495TRLO1.1.1
CHIX
9
760
27/01/2026 15:29:58
00512279553TRLO1.1.1
TRQX
13
760
27/01/2026 15:30:40
00512280184TRLO1.1.1
AQXE
123
759.5
27/01/2026 15:31:14
00512280669TRLO1.1.1
XLON
83
760
27/01/2026 15:31:40
00512281061TRLO1.1.1
BATE
11
760
27/01/2026 15:32:58
00512282160TRLO1.1.1
TRQX
11
760
27/01/2026 15:33:24
00512282710TRLO1.1.1
AQXE
75
760
27/01/2026 15:34:01
00512283435TRLO1.1.1
BATE
35
759.5
27/01/2026 15:34:01
00512283436TRLO1.1.1
CHIX
102
759.5
27/01/2026 15:34:01
00512283437TRLO1.1.1
XLON
10
760
27/01/2026 15:36:54
00512286416TRLO1.1.1
BATE
68
760
27/01/2026 15:36:54
00512286417TRLO1.1.1
BATE
13
760
27/01/2026 15:37:05
00512286597TRLO1.1.1
TRQX
12
760
27/01/2026 15:37:54
00512287121TRLO1.1.1
AQXE
1
760
27/01/2026 15:38:51
00512288013TRLO1.1.1
BATE
67
760
27/01/2026 15:38:51
00512288014TRLO1.1.1
BATE
22
760
27/01/2026 15:39:42
00512288726TRLO1.1.1
XLON
98
760
27/01/2026 15:39:42
00512288727TRLO1.1.1
XLON
12
760
27/01/2026 15:39:51
00512288813TRLO1.1.1
TRQX
13
760
27/01/2026 15:39:58
00512288891TRLO1.1.1
AQXE
3
760
27/01/2026 15:42:18
00512290923TRLO1.1.1
XLON
18
760
27/01/2026 15:42:18
00512290924TRLO1.1.1
XLON
99
760
27/01/2026 15:42:18
00512290925TRLO1.1.1
XLON
35
759.5
27/01/2026 15:42:42
00512291277TRLO1.1.1
CHIX
40
759.5
27/01/2026 15:42:42
00512291276TRLO1.1.1
CHIX
92
759.5
27/01/2026 15:42:42
00512291279TRLO1.1.1
XLON
130
759.5
27/01/2026 15:42:42
00512291278TRLO1.1.1
XLON
79
760
27/01/2026 15:43:07
00512291560TRLO1.1.1
BATE
13
759.5
27/01/2026 15:44:20
00512292498TRLO1.1.1
TRQX
30
759.5
27/01/2026 15:45:29
00512293401TRLO1.1.1
CHIX
12
760
27/01/2026 15:45:32
00512293422TRLO1.1.1
AQXE
10
759.5
27/01/2026 15:46:52
00512294647TRLO1.1.1
TRQX
2
759.5
27/01/2026 15:46:52
00512294649TRLO1.1.1
TRQX
12
759
27/01/2026 15:46:54
00512294678TRLO1.1.1
XLON
82
759
27/01/2026 15:46:54
00512294677TRLO1.1.1
BATE
156
759
27/01/2026 15:47:23
00512295170TRLO1.1.1
XLON
156
759
27/01/2026 15:47:23
00512295171TRLO1.1.1
XLON
11
759.5
27/01/2026 15:47:47
00512295486TRLO1.1.1
AQXE
120
759.5
27/01/2026 15:49:28
00512296890TRLO1.1.1
XLON
11
759.5
27/01/2026 15:50:11
00512297435TRLO1.1.1
AQXE
22
759
27/01/2026 15:50:19
00512297556TRLO1.1.1
CHIX
22
759
27/01/2026 15:50:19
00512297557TRLO1.1.1
CHIX
65
759
27/01/2026 15:50:19
00512297558TRLO1.1.1
BATE
12
759
27/01/2026 15:50:19
00512297560TRLO1.1.1
TRQX
116
759
27/01/2026 15:50:19
00512297559TRLO1.1.1
XLON
|
114
759
27/01/2026 15:52:34
00512299222TRLO1.1.1
XLON
76
759
27/01/2026 15:52:55
00512299454TRLO1.1.1
BATE
13
759.5
27/01/2026 15:52:57
00512299463TRLO1.1.1
AQXE
11
759.5
27/01/2026 15:55:15
00512301409TRLO1.1.1
AQXE
10
759.5
27/01/2026 15:57:31
00512303312TRLO1.1.1
AQXE
26
759
27/01/2026 15:58:56
00512304459TRLO1.1.1
CHIX
30
759
27/01/2026 15:58:56
00512304461TRLO1.1.1
CHIX
33
759
27/01/2026 15:58:56
00512304460TRLO1.1.1
CHIX
9
759
27/01/2026 15:58:56
00512304464TRLO1.1.1
TRQX
11
759
27/01/2026 15:58:56
00512304462TRLO1.1.1
TRQX
15
759
27/01/2026 15:58:56
00512304463TRLO1.1.1
TRQX
10
759.5
27/01/2026 15:59:31
00512305061TRLO1.1.1
AQXE
82
759.5
27/01/2026 16:00:55
00512306461TRLO1.1.1
BATE
29
759.5
27/01/2026 16:00:55
00512306463TRLO1.1.1
CHIX
140
759.5
27/01/2026 16:00:55
00512306462TRLO1.1.1
BATE
12
759.5
27/01/2026 16:00:55
00512306467TRLO1.1.1
TRQX
122
759.5
27/01/2026 16:00:55
00512306466TRLO1.1.1
XLON
220
759.5
27/01/2026 16:00:55
00512306465TRLO1.1.1
XLON
394
759.5
27/01/2026 16:00:55
00512306464TRLO1.1.1
XLON
13
759.5
27/01/2026 16:01:48
00512307316TRLO1.1.1
AQXE
12
759
27/01/2026 16:02:42
00512308224TRLO1.1.1
TRQX
12
759
27/01/2026 16:02:42
00512308225TRLO1.1.1
TRQX
28
759.5
27/01/2026 16:03:04
00512308491TRLO1.1.1
CHIX
72
759.5
27/01/2026 16:03:15
00512308603TRLO1.1.1
BATE
11
759
27/01/2026 16:04:05
00512309810TRLO1.1.1
AQXE
10
759
27/01/2026 16:05:26
00512310751TRLO1.1.1
TRQX
79
759
27/01/2026 16:06:00
00512311233TRLO1.1.1
BATE
11
759
27/01/2026 16:06:49
00512311879TRLO1.1.1
AQXE
2
759
27/01/2026 16:06:49
00512311880TRLO1.1.1
AQXE
37
759
27/01/2026 16:06:58
00512312111TRLO1.1.1
XLON
98
759
27/01/2026 16:06:58
00512312112TRLO1.1.1
XLON
1
759
27/01/2026 16:06:58
00512312113TRLO1.1.1
XLON
4
759
27/01/2026 16:08:02
00512313392TRLO1.1.1
BATE
5
759
27/01/2026 16:08:02
00512313394TRLO1.1.1
BATE
6
759
27/01/2026 16:08:02
00512313393TRLO1.1.1
BATE
1
759
27/01/2026 16:08:02
00512313395TRLO1.1.1
BATE
39
759
27/01/2026 16:08:03
00512313406TRLO1.1.1
BATE
8
759
27/01/2026 16:08:12
00512313491TRLO1.1.1
CHIX
26
759
27/01/2026 16:08:12
00512313492TRLO1.1.1
CHIX
13
759
27/01/2026 16:08:41
00512314009TRLO1.1.1
AQXE
83
759
27/01/2026 16:09:16
00512314500TRLO1.1.1
XLON
37
759
27/01/2026 16:09:16
00512314501TRLO1.1.1
XLON
10
758.5
27/01/2026 16:09:55
00512315003TRLO1.1.1
TRQX
10
758.5
27/01/2026 16:09:55
00512315004TRLO1.1.1
TRQX
110
758.5
27/01/2026 16:09:55
00512315005TRLO1.1.1
XLON
144
758.5
27/01/2026 16:09:55
00512315006TRLO1.1.1
XLON
79
759
27/01/2026 16:09:57
00512315026TRLO1.1.1
BATE
2
759
27/01/2026 16:11:09
00512316116TRLO1.1.1
AQXE
9
759
27/01/2026 16:11:09
00512316117TRLO1.1.1
AQXE
83
759
27/01/2026 16:11:33
00512316487TRLO1.1.1
BATE
74
759
27/01/2026 16:12:20
00512317206TRLO1.1.1
XLON
153
759
27/01/2026 16:12:20
00512317205TRLO1.1.1
XLON
30
759
27/01/2026 16:12:20
00512317208TRLO1.1.1
CHIX
30
759
27/01/2026 16:12:20
00512317209TRLO1.1.1
CHIX
56
759
27/01/2026 16:12:20
00512317207TRLO1.1.1
CHIX
13
759
27/01/2026 16:13:26
00512318268TRLO1.1.1
AQXE
27
759
27/01/2026 16:14:05
00512318965TRLO1.1.1
CHIX
120
759
27/01/2026 16:14:36
00512319456TRLO1.1.1
XLON
54
759
27/01/2026 16:16:18
00512320857TRLO1.1.1
AQXE
556
759
27/01/2026 16:16:19
00512320868TRLO1.1.1
XLON
119
759
27/01/2026 16:16:27
00512320943TRLO1.1.1
CHIX
517
759
27/01/2026 16:18:18
00512322380TRLO1.1.1
XLON
47
759
27/01/2026 16:18:38
00512322664TRLO1.1.1
CHIX
60
759
27/01/2026 16:18:58
00512323018TRLO1.1.1
BATE
27
759
27/01/2026 16:19:06
00512323094TRLO1.1.1
AQXE
17
758.5
27/01/2026 16:20:28
00512324308TRLO1.1.1
BATE
115
758.5
27/01/2026 16:20:28
00512324310TRLO1.1.1
BATE
254
758.5
27/01/2026 16:20:28
00512324309TRLO1.1.1
BATE
26
758.5
27/01/2026 16:20:28
00512324311TRLO1.1.1
CHIX
25
758.5
27/01/2026 16:22:38
00512326039TRLO1.1.1
CHIX
29
758.5
27/01/2026 16:24:44
00512327764TRLO1.1.1
CHIX
48
758.5
27/01/2026 16:24:44
00512327763TRLO1.1.1
CHIX
50
758.5
27/01/2026 16:24:44
00512327765TRLO1.1.1
BATE
73
758.5
27/01/2026 16:24:44
00512327766TRLO1.1.1
BATE
1
758.5
27/01/2026 16:24:44
00512327767TRLO1.1.1
BATE
3
758.5
27/01/2026 16:24:44
00512327768TRLO1.1.1
BATE
5
758.5
27/01/2026 16:24:44
00512327770TRLO1.1.1
BATE
8
758.5
27/01/2026 16:24:44
00512327771TRLO1.1.1
BATE
69
758.5
27/01/2026 16:24:44
00512327769TRLO1.1.1
BATE
7
758.5
27/01/2026 16:24:44
00512327773TRLO1.1.1
BATE
37
758.5
27/01/2026 16:24:44
00512327772TRLO1.1.1
AQXE
7
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327774TRLO1.1.1
BATE
7
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327775TRLO1.1.1
BATE
8
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327776TRLO1.1.1
BATE
8
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327777TRLO1.1.1
BATE
8
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327779TRLO1.1.1
BATE
17
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327778TRLO1.1.1
AQXE
3
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327780TRLO1.1.1
BATE
3
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327781TRLO1.1.1
BATE
3
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327783TRLO1.1.1
BATE
5
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327782TRLO1.1.1
BATE
6
758.5
27/01/2026 16:24:45
|
00512327784TRLO1.1.1
BATE
1
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327785TRLO1.1.1
BATE
4
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327786TRLO1.1.1
BATE
4
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327787TRLO1.1.1
BATE
5
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327788TRLO1.1.1
BATE
5
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327789TRLO1.1.1
BATE
8
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327790TRLO1.1.1
BATE
5
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327792TRLO1.1.1
BATE
7
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327791TRLO1.1.1
BATE
212
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327794TRLO1.1.1
XLON
384
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327793TRLO1.1.1
XLON
119
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327795TRLO1.1.1
XLON
125
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327796TRLO1.1.1
XLON
11
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327798TRLO1.1.1
TRQX
112
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327797TRLO1.1.1
XLON
13
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327799TRLO1.1.1
TRQX
39
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327800TRLO1.1.1
TRQX
12
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327801TRLO1.1.1
TRQX
12
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327803TRLO1.1.1
TRQX
13
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327802TRLO1.1.1
TRQX
13
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327805TRLO1.1.1
TRQX
16
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327804TRLO1.1.1
TRQX
11
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327806TRLO1.1.1
TRQX
22
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327807TRLO1.1.1
TRQX
5
758.5
27/01/2026 16:24:45
00512327808TRLO1.1.1
TRQX
69
757.5
27/01/2026 16:26:14
00512329091TRLO1.1.1
BATE
8
757.5
27/01/2026 16:26:31
00512329330TRLO1.1.1
CHIX
3
758
27/01/2026 16:27:31
00512330167TRLO1.1.1
AQXE