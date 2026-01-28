Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 28

Bodycotewww.bodycote.com

28 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

27 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

30,000

Highest price paid per share (pence per share):

761.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

756.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

758.58p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,850,590 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,459,814 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,605,582 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference

number

Venue

65

759

27/01/2026 08:43:17

00512085956TRLO1.1.1

XLON

25

759

27/01/2026 08:43:17

00512085957TRLO1.1.1

XLON

244

759

27/01/2026 08:43:17

00512085959TRLO1.1.1

XLON

642

759

27/01/2026 08:43:17

00512085958TRLO1.1.1

XLON

56

759

27/01/2026 08:43:17

00512085961TRLO1.1.1

CHIX

112

759

27/01/2026 08:43:17

00512085960TRLO1.1.1

CHIX

106

760.5

27/01/2026 09:40:18

00512117108TRLO1.1.1

BATE

3

760.5

27/01/2026 09:40:18

00512117111TRLO1.1.1

BATE

9

760.5

27/01/2026 09:40:18

00512117109TRLO1.1.1

BATE

21

760.5

27/01/2026 09:40:18

00512117112TRLO1.1.1

BATE

70

760.5

27/01/2026 09:40:18

00512117110TRLO1.1.1

BATE

90

761

27/01/2026 09:40:20

00512117115TRLO1.1.1

AQXE

262

761

27/01/2026 09:40:20

00512117116TRLO1.1.1

XLON

596

761

27/01/2026 09:40:20

00512117117TRLO1.1.1

XLON

93

761

27/01/2026 09:40:20

00512117138TRLO1.1.1

CHIX

18

761

27/01/2026 09:40:20

00512117152TRLO1.1.1

AQXE

83

761

27/01/2026 09:40:24

00512117198TRLO1.1.1

BATE

372

761

27/01/2026 09:40:24

00512117199TRLO1.1.1

BATE

32

760.5

27/01/2026 09:42:30

00512118531TRLO1.1.1

BATE

51

761

27/01/2026 09:42:30

00512118532TRLO1.1.1

BATE

12

761

27/01/2026 09:42:37

00512118598TRLO1.1.1

AQXE

33

760.5

27/01/2026 09:42:43

00512118642TRLO1.1.1

CHIX

10

761

27/01/2026 09:44:28

00512119651TRLO1.1.1

AQXE

38

760

27/01/2026 09:46:06

00512120697TRLO1.1.1

XLON

66

760

27/01/2026 09:46:19

00512120900TRLO1.1.1

XLON

108

760

27/01/2026 09:46:19

00512120901TRLO1.1.1

TRQX

26

760

27/01/2026 09:46:22

00512120940TRLO1.1.1

CHIX

24

760

27/01/2026 09:46:22

00512120941TRLO1.1.1

TRQX

63

760

27/01/2026 09:51:01

00512123713TRLO1.1.1

BATE

119

760

27/01/2026 09:52:02

00512124402TRLO1.1.1

XLON

28

760

27/01/2026 09:55:28

00512126227TRLO1.1.1

CHIX

13

760.5

27/01/2026 09:56:10

00512126695TRLO1.1.1

AQXE

2

759.5

27/01/2026 09:58:00

00512127808TRLO1.1.1

TRQX

10

759.5

27/01/2026 09:58:00

00512127807TRLO1.1.1

TRQX

103

759.5

27/01/2026 10:00:05

00512128900TRLO1.1.1

XLON

10

759.5

27/01/2026 10:06:25

00512130797TRLO1.1.1

TRQX

26

759.5

27/01/2026 10:07:49

00512131347TRLO1.1.1

CHIX

108

759

27/01/2026 10:08:07

00512131446TRLO1.1.1

XLON

39

758.5

27/01/2026 10:10:18

00512132101TRLO1.1.1

BATE

43

758.5

27/01/2026 10:10:18

00512132102TRLO1.1.1

BATE

11

758

27/01/2026 10:10:43

00512132201TRLO1.1.1

AQXE

123

758.5

27/01/2026 10:13:47

00512133057TRLO1.1.1

XLON

29

758.5

27/01/2026 10:13:59

00512133095TRLO1.1.1

XLON

4

759.5

27/01/2026 10:14:32

00512133262TRLO1.1.1

TRQX

10

759.5

27/01/2026 10:14:32

00512133261TRLO1.1.1

TRQX

68

758.5

27/01/2026 10:15:11

00512133462TRLO1.1.1

BATE

107

758.5

27/01/2026 10:19:01

00512134477TRLO1.1.1

XLON

10

759.5

27/01/2026 10:25:39

00512136257TRLO1.1.1

TRQX

2

759.5

27/01/2026 10:25:39

00512136258TRLO1.1.1

TRQX

33

758.5

27/01/2026 10:25:54

00512136317TRLO1.1.1

CHIX

13

758.5

27/01/2026 10:26:01

00512136338TRLO1.1.1

AQXE

118

758

27/01/2026 10:28:20

00512137021TRLO1.1.1

XLON

84

758.5

27/01/2026 10:31:11

00512137759TRLO1.1.1

BATE

9

758.5

27/01/2026 10:31:14

00512137784TRLO1.1.1

AQXE

91

758

27/01/2026 10:36:18

00512139208TRLO1.1.1

XLON

5

758

27/01/2026 10:39:42

00512140396TRLO1.1.1

TRQX

7

758

27/01/2026 10:39:42

00512140397TRLO1.1.1

TRQX

11

758.5

27/01/2026 10:40:37

00512140789TRLO1.1.1

AQXE

66

758.5

27/01/2026 10:42:07

00512141267TRLO1.1.1

BATE

45

758

27/01/2026 10:42:35

00512141365TRLO1.1.1

XLON

57

758

27/01/2026 10:42:35

00512141364TRLO1.1.1

XLON

10

758

27/01/2026 10:51:18

00512143825TRLO1.1.1

TRQX

2

758

27/01/2026 10:51:18

00512143826TRLO1.1.1

TRQX

58

758.5

27/01/2026 10:52:18

00512144119TRLO1.1.1

BATE

137

757.5

27/01/2026 10:52:38

00512144205TRLO1.1.1

XLON

10

758.5

27/01/2026 10:56:01

00512145756TRLO1.1.1

AQXE

1

758.5

27/01/2026 10:56:01

00512145757TRLO1.1.1

AQXE

107

757.5

27/01/2026 10:58:39

00512146627TRLO1.1.1

XLON

10

758.5

27/01/2026 11:00:08

00512147216TRLO1.1.1

AQXE

27

757

27/01/2026 11:00:13

00512147282TRLO1.1.1

CHIX

41

757

27/01/2026 11:00:13

00512147283TRLO1.1.1

CHIX

64

757.5

27/01/2026 11:02:59

00512148169TRLO1.1.1

BATE

110

757.5

27/01/2026 11:05:56

00512149068TRLO1.1.1

XLON

47

757.5

27/01/2026 11:06:19

00512149157TRLO1.1.1

CHIX

3

757

27/01/2026 11:11:06

00512151209TRLO1.1.1

TRQX

3

757

27/01/2026 11:11:51

00512151385TRLO1.1.1

TRQX

10

757

27/01/2026 11:11:51

00512151386TRLO1.1.1

TRQX

56

757

27/01/2026 11:13:45

00512151907TRLO1.1.1

XLON

9

757.5

27/01/2026 11:13:45

00512151910TRLO1.1.1

XLON

12

757.5

27/01/2026 11:13:45

00512151909TRLO1.1.1

XLON

54

757.5

27/01/2026 11:13:45

00512151908TRLO1.1.1

XLON

9

757.5

27/01/2026 11:13:45

00512151911TRLO1.1.1

XLON

49

757

27/01/2026 11:14:30

00512152139TRLO1.1.1

BATE

2

757

27/01/2026 11:14:30

00512152140TRLO1.1.1

BATE

35

757

27/01/2026 11:21:40

00512154106TRLO1.1.1

CHIX

13

757

27/01/2026 11:22:03

00512154188TRLO1.1.1

TRQX

66

757

27/01/2026 11:23:36

00512154567TRLO1.1.1

BATE

148

757

27/01/2026 11:24:47

00512154881TRLO1.1.1

XLON

9

757

27/01/2026 11:26:50

00512155373TRLO1.1.1

TRQX

23

757

27/01/2026 11:30:32

00512156264TRLO1.1.1

CHIX

20

757.5

27/01/2026 11:41:01

00512159627TRLO1.1.1

AQXE

72

757.5

27/01/2026 11:41:08

00512159651TRLO1.1.1

BATE

228

757.5

27/01/2026 11:41:08

00512159652TRLO1.1.1

XLON

32

757.5

27/01/2026 11:41:24

00512159713TRLO1.1.1

CHIX

6

757.5

27/01/2026 11:41:30

00512159741TRLO1.1.1

AQXE

12

757.5

27/01/2026 11:41:30

00512159742TRLO1.1.1

AQXE

102

757

27/01/2026 11:45:03

00512160832TRLO1.1.1

XLON

13

757.5

27/01/2026 11:46:39

00512161245TRLO1.1.1

AQXE

117

757

27/01/2026 11:48:53

00512161863TRLO1.1.1

XLON

22

757

27/01/2026 11:56:20

00512164369TRLO1.1.1

TRQX

10

757

27/01/2026 11:56:20

00512164370TRLO1.1.1

TRQX

32

757

27/01/2026 11:56:52

00512164550TRLO1.1.1

CHIX

8

756.5

27/01/2026 11:58:56

00512165110TRLO1.1.1

BATE

66

756.5

27/01/2026 11:59:48

00512165338TRLO1.1.1

BATE

59

756.5

27/01/2026 11:59:48

00512165339TRLO1.1.1

BATE

23

756.5

27/01/2026 12:01:20

00512165817TRLO1.1.1

CHIX

3

757

27/01/2026 12:02:12

00512166023TRLO1.1.1

AQXE

10

757

27/01/2026 12:02:12

00512166022TRLO1.1.1

AQXE

143

756.5

27/01/2026 12:02:51

00512166268TRLO1.1.1

XLON

71

756.5

27/01/2026 12:05:45

00512167054TRLO1.1.1

BATE

79

756.5

27/01/2026 12:06:52

00512167317TRLO1.1.1

XLON

12

756.5

27/01/2026 12:06:52

00512167318TRLO1.1.1

XLON

20

756.5

27/01/2026 12:06:52

00512167319TRLO1.1.1

XLON

23

756.5

27/01/2026 12:06:59

00512167342TRLO1.1.1

CHIX

14

756

27/01/2026 12:07:41

00512167524TRLO1.1.1

TRQX

4

756.5

27/01/2026 12:09:29

00512167939TRLO1.1.1

XLON

96

756.5

27/01/2026 12:09:29

00512167938TRLO1.1.1

XLON

69

757.5

27/01/2026 12:12:36

00512168804TRLO1.1.1

BATE

12

757.5

27/01/2026 12:13:59

00512169211TRLO1.1.1

TRQX

10

757.5

27/01/2026 12:14:33

00512169390TRLO1.1.1

AQXE

1

757.5

27/01/2026 12:14:33

00512169391TRLO1.1.1

AQXE

4

757.5

27/01/2026 12:15:27

00512169738TRLO1.1.1

XLON

56

757.5

27/01/2026 12:15:27

00512169737TRLO1.1.1

XLON

139

757.5

27/01/2026 12:15:27

00512169739TRLO1.1.1

XLON

35

757.5

27/01/2026 12:15:29

00512169749TRLO1.1.1

CHIX

10

757.5

27/01/2026 12:16:32

00512170029TRLO1.1.1

TRQX

2

757.5

27/01/2026 12:16:32

00512170030TRLO1.1.1

TRQX

74

757.5

27/01/2026 12:16:50

00512170095TRLO1.1.1

BATE

105

757.5

27/01/2026 12:17:39

00512170375TRLO1.1.1

XLON

13

757.5

27/01/2026 12:18:41

00512170666TRLO1.1.1

CHIX

16

757.5

27/01/2026 12:19:31

00512170983TRLO1.1.1

AQXE

95

757.5

27/01/2026 12:19:52

00512171068TRLO1.1.1

XLON

57

757.5

27/01/2026 12:19:54

00512171077TRLO1.1.1

BATE

12

757.5

27/01/2026 12:21:50

00512171659TRLO1.1.1

AQXE

30

757.5

27/01/2026 12:21:50

00512171660TRLO1.1.1

CHIX

12

757.5

27/01/2026 12:21:50

00512171661TRLO1.1.1

TRQX

114

756.5

27/01/2026 12:26:01

00512172861TRLO1.1.1

XLON

3

756.5

27/01/2026 12:26:32

00512173030TRLO1.1.1

XLON

54

756.5

27/01/2026 12:26:39

00512173060TRLO1.1.1

BATE

13

756.5

27/01/2026 12:26:50

00512173115TRLO1.1.1

BATE

108

756.5

27/01/2026 12:28:44

00512173665TRLO1.1.1

XLON

12

757.5

27/01/2026 12:29:03

00512173731TRLO1.1.1

TRQX

1

756.5

27/01/2026 12:31:26

00512174334TRLO1.1.1

CHIX

33

756.5

27/01/2026 12:31:26

00512174333TRLO1.1.1

CHIX

74

757

27/01/2026 12:32:29

00512174620TRLO1.1.1

XLON

23

757

27/01/2026 12:32:29

00512174621TRLO1.1.1

XLON

12

757.5

27/01/2026 12:34:05

00512175169TRLO1.1.1

TRQX

32

757

27/01/2026 12:34:57

00512175397TRLO1.1.1

CHIX

6

757

27/01/2026 12:34:57

00512175398TRLO1.1.1

CHIX

17

757.5

27/01/2026 12:36:33

00512175773TRLO1.1.1

BATE

60

757.5

27/01/2026 12:36:33

00512175772TRLO1.1.1

BATE

10

757.5

27/01/2026 12:40:02

00512176632TRLO1.1.1

BATE

49

757.5

27/01/2026 12:40:02

00512176633TRLO1.1.1

BATE

12

757.5

27/01/2026 12:40:16

00512176709TRLO1.1.1

TRQX

130

757.5

27/01/2026 12:42:47

00512177313TRLO1.1.1

XLON

25

757.5

27/01/2026 12:42:48

00512177315TRLO1.1.1

AQXE

188

757.5

27/01/2026 12:44:33

00512177811TRLO1.1.1

XLON

13

757.5

27/01/2026 12:45:04

00512178013TRLO1.1.1

AQXE

70

757.5

27/01/2026 12:45:19

00512178155TRLO1.1.1

BATE

11

757.5

27/01/2026 12:46:53

00512178610TRLO1.1.1

AQXE

14

757.5

27/01/2026 12:46:59

00512178645TRLO1.1.1

TRQX

132

757.5

27/01/2026 12:47:21

00512178767TRLO1.1.1

XLON

62

757.5

27/01/2026 12:48:41

00512179277TRLO1.1.1

BATE

30

757

27/01/2026 12:50:17

00512179880TRLO1.1.1

CHIX

1

757

27/01/2026 12:50:32

00512179943TRLO1.1.1

TRQX

9

757.5

27/01/2026 12:50:32

00512179944TRLO1.1.1

TRQX

12

757.5

27/01/2026 12:50:40

00512179993TRLO1.1.1

AQXE

35

756.5

27/01/2026 12:52:42

00512180650TRLO1.1.1

CHIX

108

756.5

27/01/2026 12:53:05

00512180830TRLO1.1.1

XLON

65

756.5

27/01/2026 12:54:47

00512181454TRLO1.1.1

BATE

7

757

27/01/2026 12:54:47

00512181455TRLO1.1.1

BATE

7

756.5

27/01/2026 12:55:25

00512181676TRLO1.1.1

CHIX

38

756.5

27/01/2026 12:55:32

00512181738TRLO1.1.1

XLON

22

756.5

27/01/2026 12:55:32

00512181740TRLO1.1.1

XLON

99

756.5

27/01/2026 12:55:32

00512181739TRLO1.1.1

XLON

18

756.5

27/01/2026 12:55:52

00512181807TRLO1.1.1

CHIX

6

757

27/01/2026 12:56:33

00512182064TRLO1.1.1

AQXE

6

757

27/01/2026 12:56:33

00512182065TRLO1.1.1

AQXE

11

757.5

27/01/2026 12:57:37

00512182459TRLO1.1.1

TRQX

30

757

27/01/2026 12:59:46

00512183333TRLO1.1.1

CHIX

169

757

27/01/2026 12:59:58

00512183402TRLO1.1.1

XLON

12

757

27/01/2026 13:01:50

00512184014TRLO1.1.1

AQXE

17

757

27/01/2026 13:02:03

00512184076TRLO1.1.1

BATE

63

757.5

27/01/2026 13:02:03

00512184077TRLO1.1.1

BATE

10

757

27/01/2026 13:02:43

00512184303TRLO1.1.1

TRQX

3

757.5

27/01/2026 13:02:43

00512184304TRLO1.1.1

TRQX

8

757

27/01/2026 13:05:11

00512185015TRLO1.1.1

XLON

13

757

27/01/2026 13:05:11

00512185016TRLO1.1.1

XLON

86

757

27/01/2026 13:05:11

00512185017TRLO1.1.1

XLON

10

757.5

27/01/2026 13:07:34

00512185887TRLO1.1.1

TRQX

42

757

27/01/2026 13:08:48

00512186328TRLO1.1.1

XLON

68

757

27/01/2026 13:08:48

00512186327TRLO1.1.1

XLON

11

757

27/01/2026 13:09:47

00512186666TRLO1.1.1

AQXE

64

757.5

27/01/2026 13:13:07

00512187734TRLO1.1.1

BATE

96

757

27/01/2026 13:14:02

00512188020TRLO1.1.1

XLON

10

757.5

27/01/2026 13:15:32

00512188467TRLO1.1.1

TRQX

1

757.5

27/01/2026 13:15:32

00512188468TRLO1.1.1

TRQX

70

757.5

27/01/2026 13:17:07

00512189227TRLO1.1.1

BATE

11

757

27/01/2026 13:17:08

00512189252TRLO1.1.1

AQXE

32

756.5

27/01/2026 13:17:19

00512189356TRLO1.1.1

CHIX

32

756.5

27/01/2026 13:17:19

00512189357TRLO1.1.1

CHIX

11

757.5

27/01/2026 13:21:16

00512190626TRLO1.1.1

TRQX

30

756.5

27/01/2026 13:22:26

00512191107TRLO1.1.1

CHIX

179

756.5

27/01/2026 13:22:26

00512191108TRLO1.1.1

XLON

20

756.5

27/01/2026 13:22:26

00512191109TRLO1.1.1

XLON

11

757.5

27/01/2026 13:27:32

00512192975TRLO1.1.1

TRQX

1

757

27/01/2026 13:33:48

00512195567TRLO1.1.1

TRQX

16

757.5

27/01/2026 13:33:48

00512195568TRLO1.1.1

TRQX

1

756.5

27/01/2026 13:35:06

00512196070TRLO1.1.1

CHIX

13

757.5

27/01/2026 13:43:50

00512199407TRLO1.1.1

TRQX

30

757.5

27/01/2026 13:51:14

00512202484TRLO1.1.1

CHIX

13

757.5

27/01/2026 13:51:57

00512203053TRLO1.1.1

TRQX

137

757.5

27/01/2026 13:52:23

00512203320TRLO1.1.1

XLON

254

757.5

27/01/2026 13:52:25

00512203355TRLO1.1.1

BATE

211

757.5

27/01/2026 13:52:39

00512203522TRLO1.1.1

XLON

230

757.5

27/01/2026 13:54:35

00512204536TRLO1.1.1

XLON

78

757.5

27/01/2026 13:54:50

00512204599TRLO1.1.1

BATE

129

757.5

27/01/2026 13:56:34

00512205439TRLO1.1.1

XLON

62

757.5

27/01/2026 13:57:06

00512205705TRLO1.1.1

BATE

85

757.5

27/01/2026 13:58:31

00512206354TRLO1.1.1

CHIX

10

757.5

27/01/2026 13:59:03

00512206506TRLO1.1.1

TRQX

140

757.5

27/01/2026 13:59:05

00512206522TRLO1.1.1

XLON

44

757

27/01/2026 13:59:21

00512206639TRLO1.1.1

AQXE

11

757

27/01/2026 13:59:21

00512206640TRLO1.1.1

AQXE

30

757

27/01/2026 13:59:21

00512206641TRLO1.1.1

CHIX

16

756.5

27/01/2026 14:02:36

00512208051TRLO1.1.1

XLON

117

757

27/01/2026 14:06:54

00512210321TRLO1.1.1

XLON

65

757

27/01/2026 14:06:55

00512210329TRLO1.1.1

BATE

10

757.5

27/01/2026 14:09:11

00512211360TRLO1.1.1

TRQX

3

757.5

27/01/2026 14:09:11

00512211361TRLO1.1.1

TRQX

13

757.5

27/01/2026 14:11:10

00512212320TRLO1.1.1

BATE

57

757.5

27/01/2026 14:11:10

00512212321TRLO1.1.1

BATE

1

757.5

27/01/2026 14:11:15

00512212367TRLO1.1.1

CHIX

3

757.5

27/01/2026 14:11:15

00512212368TRLO1.1.1

CHIX

14

757.5

27/01/2026 14:11:15

00512212369TRLO1.1.1

CHIX

12

757.5

27/01/2026 14:11:15

00512212370TRLO1.1.1

CHIX

10

757.5

27/01/2026 14:12:31

00512212905TRLO1.1.1

TRQX

1

757.5

27/01/2026 14:12:37

00512212925TRLO1.1.1

TRQX

30

757.5

27/01/2026 14:14:27

00512213793TRLO1.1.1

CHIX

12

757.5

27/01/2026 14:16:25

00512214674TRLO1.1.1

TRQX

210

757.5

27/01/2026 14:16:25

00512214673TRLO1.1.1

XLON

28

757.5

27/01/2026 14:16:33

00512214716TRLO1.1.1

CHIX

79

757.5

27/01/2026 14:16:33

00512214715TRLO1.1.1

BATE

138

757

27/01/2026 14:17:47

00512215208TRLO1.1.1

XLON

102

757

27/01/2026 14:19:33

00512216034TRLO1.1.1

XLON

19

757

27/01/2026 14:20:06

00512216311TRLO1.1.1

AQXE

12

757

27/01/2026 14:20:06

00512216312TRLO1.1.1

AQXE

14

757

27/01/2026 14:20:06

00512216313TRLO1.1.1

AQXE

10

757

27/01/2026 14:20:06

00512216314TRLO1.1.1

AQXE

10

756.5

27/01/2026 14:21:07

00512216815TRLO1.1.1

TRQX

5

756.5

27/01/2026 14:21:23

00512216933TRLO1.1.1

BATE

80

756.5

27/01/2026 14:21:23

00512216934TRLO1.1.1

BATE

1

756.5

27/01/2026 14:21:51

00512217093TRLO1.1.1

CHIX

31

756.5

27/01/2026 14:21:51

00512217094TRLO1.1.1

CHIX

140

756.5

27/01/2026 14:22:01

00512217165TRLO1.1.1

XLON

11

757

27/01/2026 14:22:12

00512217261TRLO1.1.1

AQXE

8

756.5

27/01/2026 14:23:58

00512218151TRLO1.1.1

XLON

46

756.5

27/01/2026 14:23:58

00512218152TRLO1.1.1

XLON

59

756.5

27/01/2026 14:23:58

00512218153TRLO1.1.1

XLON

10

756.5

27/01/2026 14:24:18

00512218293TRLO1.1.1

TRQX

4

756.5

27/01/2026 14:24:18

00512218294TRLO1.1.1

TRQX

1

756.5

27/01/2026 14:25:01

00512218611TRLO1.1.1

AQXE

3

757

27/01/2026 14:25:01

00512218612TRLO1.1.1

AQXE

7

757

27/01/2026 14:25:01

00512218613TRLO1.1.1

AQXE

4

756.5

27/01/2026 14:25:17

00512218747TRLO1.1.1

CHIX

26

756.5

27/01/2026 14:25:17

00512218748TRLO1.1.1

CHIX

3

756.5

27/01/2026 14:25:53

00512218987TRLO1.1.1

BATE

5

756.5

27/01/2026 14:25:53

00512218988TRLO1.1.1

BATE

62

756.5

27/01/2026 14:25:53

00512218989TRLO1.1.1

BATE

105

756.5

27/01/2026 14:25:57

00512219014TRLO1.1.1

XLON

26

756.5

27/01/2026 14:25:57

00512219015TRLO1.1.1

XLON

146

756.5

27/01/2026 14:27:42

00512219930TRLO1.1.1

XLON

75

757

27/01/2026 14:30:18

00512222469TRLO1.1.1

BATE

32

757.5

27/01/2026 14:30:25

00512222598TRLO1.1.1

XLON

87

757.5

27/01/2026 14:30:26

00512222757TRLO1.1.1

XLON

42

757.5

27/01/2026 14:30:37

00512223036TRLO1.1.1

CHIX

11

757.5

27/01/2026 14:32:25

00512225570TRLO1.1.1

AQXE

11

757.5

27/01/2026 14:32:25

00512225571TRLO1.1.1

AQXE

97

757.5

27/01/2026 14:33:03

00512226379TRLO1.1.1

XLON

76

757.5

27/01/2026 14:33:05

00512226414TRLO1.1.1

BATE

80

757.5

27/01/2026 14:34:55

00512228380TRLO1.1.1

BATE

11

757.5

27/01/2026 14:35:05

00512228597TRLO1.1.1

AQXE

12

757

27/01/2026 14:35:05

00512228600TRLO1.1.1

TRQX

24

757

27/01/2026 14:35:05

00512228599TRLO1.1.1

TRQX

36

757

27/01/2026 14:35:05

00512228598TRLO1.1.1

CHIX

127

757

27/01/2026 14:35:06

00512228608TRLO1.1.1

XLON

11

757.5

27/01/2026 14:37:12

00512231081TRLO1.1.1

CHIX

11

757.5

27/01/2026 14:38:56

00512232815TRLO1.1.1

AQXE

11

757.5

27/01/2026 14:38:56

00512232816TRLO1.1.1

CHIX

187

757.5

27/01/2026 14:38:56

00512232817TRLO1.1.1

XLON

86

757.5

27/01/2026 14:39:39

00512233399TRLO1.1.1

BATE

123

758.5

27/01/2026 14:43:07

00512236347TRLO1.1.1

XLON

111

758.5

27/01/2026 14:44:49

00512237461TRLO1.1.1

XLON

80

759.5

27/01/2026 14:47:11

00512239632TRLO1.1.1

CHIX

30

759.5

27/01/2026 14:47:11

00512239633TRLO1.1.1

CHIX

250

759.5

27/01/2026 14:47:11

00512239634TRLO1.1.1

XLON

38

759.5

27/01/2026 14:47:11

00512239636TRLO1.1.1

TRQX

109

759.5

27/01/2026 14:47:11

00512239635TRLO1.1.1

XLON

11

759.5

27/01/2026 14:47:11

00512239637TRLO1.1.1

TRQX

33

760

27/01/2026 14:50:21

00512242470TRLO1.1.1

CHIX

13

760

27/01/2026 14:50:22

00512242475TRLO1.1.1

AQXE

43

760

27/01/2026 14:50:22

00512242476TRLO1.1.1

AQXE

3

760

27/01/2026 14:50:24

00512242484TRLO1.1.1

BATE

255

760.5

27/01/2026 14:50:24

00512242485TRLO1.1.1

BATE

110

760

27/01/2026 14:52:09

00512244062TRLO1.1.1

XLON

417

760

27/01/2026 14:52:09

00512244063TRLO1.1.1

XLON

28

760

27/01/2026 14:52:38

00512244388TRLO1.1.1

CHIX

72

760

27/01/2026 14:52:38

00512244387TRLO1.1.1

BATE

104

760

27/01/2026 14:52:38

00512244386TRLO1.1.1

BATE

13

760

27/01/2026 14:52:38

00512244390TRLO1.1.1

AQXE

13

760

27/01/2026 14:52:38

00512244391TRLO1.1.1

AQXE

124

760

27/01/2026 14:53:57

00512245727TRLO1.1.1

XLON

158

760

27/01/2026 14:53:57

00512245729TRLO1.1.1

XLON

35

760

27/01/2026 14:55:33

00512247037TRLO1.1.1

CHIX

59

760

27/01/2026 14:55:33

00512247036TRLO1.1.1

CHIX

69

760

27/01/2026 14:55:35

00512247058TRLO1.1.1

BATE

13

760

27/01/2026 14:56:00

00512247406TRLO1.1.1

AQXE

208

760

27/01/2026 14:56:00

00512247407TRLO1.1.1

XLON

81

760

27/01/2026 14:57:31

00512248818TRLO1.1.1

BATE

13

760

27/01/2026 14:58:03

00512249191TRLO1.1.1

AQXE

19

759.5

27/01/2026 14:58:03

00512249192TRLO1.1.1

TRQX

55

759.5

27/01/2026 14:58:03

00512249193TRLO1.1.1

TRQX

11

759.5

27/01/2026 14:58:03

00512249194TRLO1.1.1

TRQX

25

759.5

27/01/2026 14:58:14

00512249326TRLO1.1.1

CHIX

195

759.5

27/01/2026 14:59:22

00512250161TRLO1.1.1

XLON

66

760

27/01/2026 14:59:23

00512250179TRLO1.1.1

BATE

12

760

27/01/2026 15:00:44

00512251625TRLO1.1.1

AQXE

10

759.5

27/01/2026 15:01:37

00512252397TRLO1.1.1

TRQX

163

759.5

27/01/2026 15:01:37

00512252396TRLO1.1.1

XLON

24

759.5

27/01/2026 15:01:40

00512252442TRLO1.1.1

CHIX

12

760

27/01/2026 15:02:59

00512253428TRLO1.1.1

AQXE

104

759.5

27/01/2026 15:03:47

00512254164TRLO1.1.1

XLON

11

760

27/01/2026 15:05:07

00512255369TRLO1.1.1

AQXE

32

760

27/01/2026 15:05:56

00512256160TRLO1.1.1

XLON

39

760

27/01/2026 15:05:56

00512256159TRLO1.1.1

XLON

11

760

27/01/2026 15:05:56

00512256161TRLO1.1.1

XLON

13

760

27/01/2026 15:05:56

00512256162TRLO1.1.1

XLON

13

760

27/01/2026 15:05:56

00512256163TRLO1.1.1

XLON

46

760

27/01/2026 15:08:20

00512259925TRLO1.1.1

XLON

20

760

27/01/2026 15:08:20

00512259926TRLO1.1.1

XLON

70

760

27/01/2026 15:08:20

00512259928TRLO1.1.1

XLON

63

760

27/01/2026 15:10:35

00512263277TRLO1.1.1

CHIX

218

760

27/01/2026 15:10:35

00512263278TRLO1.1.1

XLON

234

760.5

27/01/2026 15:10:38

00512263313TRLO1.1.1

BATE

77

760.5

27/01/2026 15:12:37

00512264962TRLO1.1.1

BATE

11

761

27/01/2026 15:15:14

00512267717TRLO1.1.1

TRQX

18

761

27/01/2026 15:15:14

00512267719TRLO1.1.1

TRQX

41

761

27/01/2026 15:15:14

00512267720TRLO1.1.1

TRQX

13

761

27/01/2026 15:15:21

00512267822TRLO1.1.1

XLON

14

761

27/01/2026 15:15:21

00512267821TRLO1.1.1

XLON

24

761

27/01/2026 15:15:21

00512267823TRLO1.1.1

XLON

41

761

27/01/2026 15:15:21

00512267824TRLO1.1.1

XLON

36

761

27/01/2026 15:15:21

00512267825TRLO1.1.1

XLON

35

761

27/01/2026 15:15:56

00512268159TRLO1.1.1

CHIX

78

761

27/01/2026 15:16:05

00512268270TRLO1.1.1

BATE

48

760.5

27/01/2026 15:16:59

00512268990TRLO1.1.1

CHIX

78

760.5

27/01/2026 15:16:59

00512268989TRLO1.1.1

BATE

11

760.5

27/01/2026 15:16:59

00512268991TRLO1.1.1

AQXE

28

760.5

27/01/2026 15:16:59

00512268992TRLO1.1.1

CHIX

34

760.5

27/01/2026 15:16:59

00512268993TRLO1.1.1

CHIX

44

760.5

27/01/2026 15:16:59

00512268994TRLO1.1.1

AQXE

161

760.5

27/01/2026 15:16:59

00512268996TRLO1.1.1

XLON

256

760.5

27/01/2026 15:16:59

00512268995TRLO1.1.1

XLON

21

760.5

27/01/2026 15:16:59

00512268998TRLO1.1.1

XLON

42

760.5

27/01/2026 15:16:59

00512268997TRLO1.1.1

XLON

13

760.5

27/01/2026 15:18:05

00512269814TRLO1.1.1

TRQX

77

760

27/01/2026 15:18:38

00512270297TRLO1.1.1

BATE

13

760

27/01/2026 15:18:38

00512270298TRLO1.1.1

AQXE

64

760

27/01/2026 15:18:59

00512270636TRLO1.1.1

XLON

108

760

27/01/2026 15:18:59

00512270635TRLO1.1.1

XLON

10

760

27/01/2026 15:20:02

00512271506TRLO1.1.1

BATE

58

760

27/01/2026 15:20:02

00512271507TRLO1.1.1

BATE

31

760

27/01/2026 15:20:12

00512271656TRLO1.1.1

CHIX

11

760.5

27/01/2026 15:20:34

00512272034TRLO1.1.1

TRQX

72

760

27/01/2026 15:23:00

00512273616TRLO1.1.1

BATE

116

760

27/01/2026 15:23:00

00512273617TRLO1.1.1

XLON

128

760

27/01/2026 15:25:14

00512275577TRLO1.1.1

XLON

70

760

27/01/2026 15:25:46

00512275951TRLO1.1.1

BATE

33

760

27/01/2026 15:26:12

00512276316TRLO1.1.1

CHIX

7

760

27/01/2026 15:26:21

00512276467TRLO1.1.1

AQXE

9

760

27/01/2026 15:26:21

00512276469TRLO1.1.1

AQXE

9

760

27/01/2026 15:26:21

00512276470TRLO1.1.1

TRQX

11

760

27/01/2026 15:26:21

00512276471TRLO1.1.1

TRQX

20

760

27/01/2026 15:26:21

00512276468TRLO1.1.1

AQXE

4

760

27/01/2026 15:26:27

00512276572TRLO1.1.1

AQXE

117

760

27/01/2026 15:27:11

00512277226TRLO1.1.1

XLON

34

759.5

27/01/2026 15:27:36

00512277654TRLO1.1.1

CHIX

13

760

27/01/2026 15:28:01

00512278014TRLO1.1.1

TRQX

188

759.5

27/01/2026 15:29:00

00512278767TRLO1.1.1

XLON

30

759.5

27/01/2026 15:29:54

00512279495TRLO1.1.1

CHIX

9

760

27/01/2026 15:29:58

00512279553TRLO1.1.1

TRQX

13

760

27/01/2026 15:30:40

00512280184TRLO1.1.1

AQXE

123

759.5

27/01/2026 15:31:14

00512280669TRLO1.1.1

XLON

83

760

27/01/2026 15:31:40

00512281061TRLO1.1.1

BATE

11

760

27/01/2026 15:32:58

00512282160TRLO1.1.1

TRQX

11

760

27/01/2026 15:33:24

00512282710TRLO1.1.1

AQXE

75

760

27/01/2026 15:34:01

00512283435TRLO1.1.1

BATE

35

759.5

27/01/2026 15:34:01

00512283436TRLO1.1.1

CHIX

102

759.5

27/01/2026 15:34:01

00512283437TRLO1.1.1

XLON

10

760

27/01/2026 15:36:54

00512286416TRLO1.1.1

BATE

68

760

27/01/2026 15:36:54

00512286417TRLO1.1.1

BATE

13

760

27/01/2026 15:37:05

00512286597TRLO1.1.1

TRQX

12

760

27/01/2026 15:37:54

00512287121TRLO1.1.1

AQXE

1

760

27/01/2026 15:38:51

00512288013TRLO1.1.1

BATE

67

760

27/01/2026 15:38:51

00512288014TRLO1.1.1

BATE

22

760

27/01/2026 15:39:42

00512288726TRLO1.1.1

XLON

98

760

27/01/2026 15:39:42

00512288727TRLO1.1.1

XLON

12

760

27/01/2026 15:39:51

00512288813TRLO1.1.1

TRQX

13

760

27/01/2026 15:39:58

00512288891TRLO1.1.1

AQXE

3

760

27/01/2026 15:42:18

00512290923TRLO1.1.1

XLON

18

760

27/01/2026 15:42:18

00512290924TRLO1.1.1

XLON

99

760

27/01/2026 15:42:18

00512290925TRLO1.1.1

XLON

35

759.5

27/01/2026 15:42:42

00512291277TRLO1.1.1

CHIX

40

759.5

27/01/2026 15:42:42

00512291276TRLO1.1.1

CHIX

92

759.5

27/01/2026 15:42:42

00512291279TRLO1.1.1

XLON

130

759.5

27/01/2026 15:42:42

00512291278TRLO1.1.1

XLON

79

760

27/01/2026 15:43:07

00512291560TRLO1.1.1

BATE

13

759.5

27/01/2026 15:44:20

00512292498TRLO1.1.1

TRQX

30

759.5

27/01/2026 15:45:29

00512293401TRLO1.1.1

CHIX

12

760

27/01/2026 15:45:32

00512293422TRLO1.1.1

AQXE

10

759.5

27/01/2026 15:46:52

00512294647TRLO1.1.1

TRQX

2

759.5

27/01/2026 15:46:52

00512294649TRLO1.1.1

TRQX

12

759

27/01/2026 15:46:54

00512294678TRLO1.1.1

XLON

82

759

27/01/2026 15:46:54

00512294677TRLO1.1.1

BATE

156

759

27/01/2026 15:47:23

00512295170TRLO1.1.1

XLON

156

759

27/01/2026 15:47:23

00512295171TRLO1.1.1

XLON

11

759.5

27/01/2026 15:47:47

00512295486TRLO1.1.1

AQXE

120

759.5

27/01/2026 15:49:28

00512296890TRLO1.1.1

XLON

11

759.5

27/01/2026 15:50:11

00512297435TRLO1.1.1

AQXE

22

759

27/01/2026 15:50:19

00512297556TRLO1.1.1

CHIX

22

759

27/01/2026 15:50:19

00512297557TRLO1.1.1

CHIX

65

759

27/01/2026 15:50:19

00512297558TRLO1.1.1

BATE

12

759

27/01/2026 15:50:19

00512297560TRLO1.1.1

TRQX

116

759

27/01/2026 15:50:19

00512297559TRLO1.1.1

XLON

114

759

27/01/2026 15:52:34

00512299222TRLO1.1.1

XLON

76

759

27/01/2026 15:52:55

00512299454TRLO1.1.1

BATE

13

759.5

27/01/2026 15:52:57

00512299463TRLO1.1.1

AQXE

11

759.5

27/01/2026 15:55:15

00512301409TRLO1.1.1

AQXE

10

759.5

27/01/2026 15:57:31

00512303312TRLO1.1.1

AQXE

26

759

27/01/2026 15:58:56

00512304459TRLO1.1.1

CHIX

30

759

27/01/2026 15:58:56

00512304461TRLO1.1.1

CHIX

33

759

27/01/2026 15:58:56

00512304460TRLO1.1.1

CHIX

9

759

27/01/2026 15:58:56

00512304464TRLO1.1.1

TRQX

11

759

27/01/2026 15:58:56

00512304462TRLO1.1.1

TRQX

15

759

27/01/2026 15:58:56

00512304463TRLO1.1.1

TRQX

10

759.5

27/01/2026 15:59:31

00512305061TRLO1.1.1

AQXE

82

759.5

27/01/2026 16:00:55

00512306461TRLO1.1.1

BATE

29

759.5

27/01/2026 16:00:55

00512306463TRLO1.1.1

CHIX

140

759.5

27/01/2026 16:00:55

00512306462TRLO1.1.1

BATE

12

759.5

27/01/2026 16:00:55

00512306467TRLO1.1.1

TRQX

122

759.5

27/01/2026 16:00:55

00512306466TRLO1.1.1

XLON

220

759.5

27/01/2026 16:00:55

00512306465TRLO1.1.1

XLON

394

759.5

27/01/2026 16:00:55

00512306464TRLO1.1.1

XLON

13

759.5

27/01/2026 16:01:48

00512307316TRLO1.1.1

AQXE

12

759

27/01/2026 16:02:42

00512308224TRLO1.1.1

TRQX

12

759

27/01/2026 16:02:42

00512308225TRLO1.1.1

TRQX

28

759.5

27/01/2026 16:03:04

00512308491TRLO1.1.1

CHIX

72

759.5

27/01/2026 16:03:15

00512308603TRLO1.1.1

BATE

11

759

27/01/2026 16:04:05

00512309810TRLO1.1.1

AQXE

10

759

27/01/2026 16:05:26

00512310751TRLO1.1.1

TRQX

79

759

27/01/2026 16:06:00

00512311233TRLO1.1.1

BATE

11

759

27/01/2026 16:06:49

00512311879TRLO1.1.1

AQXE

2

759

27/01/2026 16:06:49

00512311880TRLO1.1.1

AQXE

37

759

27/01/2026 16:06:58

00512312111TRLO1.1.1

XLON

98

759

27/01/2026 16:06:58

00512312112TRLO1.1.1

XLON

1

759

27/01/2026 16:06:58

00512312113TRLO1.1.1

XLON

4

759

27/01/2026 16:08:02

00512313392TRLO1.1.1

BATE

5

759

27/01/2026 16:08:02

00512313394TRLO1.1.1

BATE

6

759

27/01/2026 16:08:02

00512313393TRLO1.1.1

BATE

1

759

27/01/2026 16:08:02

00512313395TRLO1.1.1

BATE

39

759

27/01/2026 16:08:03

00512313406TRLO1.1.1

BATE

8

759

27/01/2026 16:08:12

00512313491TRLO1.1.1

CHIX

26

759

27/01/2026 16:08:12

00512313492TRLO1.1.1

CHIX

13

759

27/01/2026 16:08:41

00512314009TRLO1.1.1

AQXE

83

759

27/01/2026 16:09:16

00512314500TRLO1.1.1

XLON

37

759

27/01/2026 16:09:16

00512314501TRLO1.1.1

XLON

10

758.5

27/01/2026 16:09:55

00512315003TRLO1.1.1

TRQX

10

758.5

27/01/2026 16:09:55

00512315004TRLO1.1.1

TRQX

110

758.5

27/01/2026 16:09:55

00512315005TRLO1.1.1

XLON

144

758.5

27/01/2026 16:09:55

00512315006TRLO1.1.1

XLON

79

759

27/01/2026 16:09:57

00512315026TRLO1.1.1

BATE

2

759

27/01/2026 16:11:09

00512316116TRLO1.1.1

AQXE

9

759

27/01/2026 16:11:09

00512316117TRLO1.1.1

AQXE

83

759

27/01/2026 16:11:33

00512316487TRLO1.1.1

BATE

74

759

27/01/2026 16:12:20

00512317206TRLO1.1.1

XLON

153

759

27/01/2026 16:12:20

00512317205TRLO1.1.1

XLON

30

759

27/01/2026 16:12:20

00512317208TRLO1.1.1

CHIX

30

759

27/01/2026 16:12:20

00512317209TRLO1.1.1

CHIX

56

759

27/01/2026 16:12:20

00512317207TRLO1.1.1

CHIX

13

759

27/01/2026 16:13:26

00512318268TRLO1.1.1

AQXE

27

759

27/01/2026 16:14:05

00512318965TRLO1.1.1

CHIX

120

759

27/01/2026 16:14:36

00512319456TRLO1.1.1

XLON

54

759

27/01/2026 16:16:18

00512320857TRLO1.1.1

AQXE

556

759

27/01/2026 16:16:19

00512320868TRLO1.1.1

XLON

119

759

27/01/2026 16:16:27

00512320943TRLO1.1.1

CHIX

517

759

27/01/2026 16:18:18

00512322380TRLO1.1.1

XLON

47

759

27/01/2026 16:18:38

00512322664TRLO1.1.1

CHIX

60

759

27/01/2026 16:18:58

00512323018TRLO1.1.1

BATE

27

759

27/01/2026 16:19:06

00512323094TRLO1.1.1

AQXE

17

758.5

27/01/2026 16:20:28

00512324308TRLO1.1.1

BATE

115

758.5

27/01/2026 16:20:28

00512324310TRLO1.1.1

BATE

254

758.5

27/01/2026 16:20:28

00512324309TRLO1.1.1

BATE

26

758.5

27/01/2026 16:20:28

00512324311TRLO1.1.1

CHIX

25

758.5

27/01/2026 16:22:38

00512326039TRLO1.1.1

CHIX

29

758.5

27/01/2026 16:24:44

00512327764TRLO1.1.1

CHIX

48

758.5

27/01/2026 16:24:44

00512327763TRLO1.1.1

CHIX

50

758.5

27/01/2026 16:24:44

00512327765TRLO1.1.1

BATE

73

758.5

27/01/2026 16:24:44

00512327766TRLO1.1.1

BATE

1

758.5

27/01/2026 16:24:44

00512327767TRLO1.1.1

BATE

3

758.5

27/01/2026 16:24:44

00512327768TRLO1.1.1

BATE

5

758.5

27/01/2026 16:24:44

00512327770TRLO1.1.1

BATE

8

758.5

27/01/2026 16:24:44

00512327771TRLO1.1.1

BATE

69

758.5

27/01/2026 16:24:44

00512327769TRLO1.1.1

BATE

7

758.5

27/01/2026 16:24:44

00512327773TRLO1.1.1

BATE

37

758.5

27/01/2026 16:24:44

00512327772TRLO1.1.1

AQXE

7

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327774TRLO1.1.1

BATE

7

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327775TRLO1.1.1

BATE

8

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327776TRLO1.1.1

BATE

8

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327777TRLO1.1.1

BATE

8

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327779TRLO1.1.1

BATE

17

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327778TRLO1.1.1

AQXE

3

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327780TRLO1.1.1

BATE

3

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327781TRLO1.1.1

BATE

3

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327783TRLO1.1.1

BATE

5

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327782TRLO1.1.1

BATE

6

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327784TRLO1.1.1

BATE

1

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327785TRLO1.1.1

BATE

4

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327786TRLO1.1.1

BATE

4

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327787TRLO1.1.1

BATE

5

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327788TRLO1.1.1

BATE

5

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327789TRLO1.1.1

BATE

8

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327790TRLO1.1.1

BATE

5

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327792TRLO1.1.1

BATE

7

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327791TRLO1.1.1

BATE

212

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327794TRLO1.1.1

XLON

384

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327793TRLO1.1.1

XLON

119

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327795TRLO1.1.1

XLON

125

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327796TRLO1.1.1

XLON

11

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327798TRLO1.1.1

TRQX

112

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327797TRLO1.1.1

XLON

13

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327799TRLO1.1.1

TRQX

39

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327800TRLO1.1.1

TRQX

12

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327801TRLO1.1.1

TRQX

12

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327803TRLO1.1.1

TRQX

13

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327802TRLO1.1.1

TRQX

13

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327805TRLO1.1.1

TRQX

16

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327804TRLO1.1.1

TRQX

11

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327806TRLO1.1.1

TRQX

22

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327807TRLO1.1.1

TRQX

5

758.5

27/01/2026 16:24:45

00512327808TRLO1.1.1

TRQX

69

757.5

27/01/2026 16:26:14

00512329091TRLO1.1.1

BATE

8

757.5

27/01/2026 16:26:31

00512329330TRLO1.1.1

CHIX

3

758

27/01/2026 16:27:31

00512330167TRLO1.1.1

AQXE


© 2026 PR Newswire
