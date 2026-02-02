Der DAX ist in der vergangenen Woche weiter zurückfallen. Unter dem Strich büßte das größte deutsche Börsenbarometer knapp 362 Punkte ein und schloss -1,45% tiefer mit 24.538 Punkten. Die höchsten Verluste gab es bei SAP und Airbus, E.ON war bester Wert im DAX. Wie geht es in der neuen Woche weiter? SAP sorgt für tiefroten Donnerstag Nach einem verhalten Wochenstart mit leichten Gewinnen drehte am Dienstag im Tagesverlauf der Wind. Zur Mitte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de