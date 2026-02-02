Wiesbaden - Der Einzelhandel in Deutschland hat im Jahr 2025 real 2,7 Prozent und nominal 3,8 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2024. Das erste vorliegende reale Jahresergebnis liegt damit 0,3 Prozentpunkte über der am 7. Januar veröffentlichten Schätzung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Montag mitteilte.Nachdem die reale Umsatzentwicklung im Einzelhandel im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen war (+3,8 Prozent), schwächte sich der Zuwachs im zweiten Halbjahr 2025 ab (+1,7 Prozent). Der Anstieg im ersten Halbjahr ist unter anderem auf einen Sondereffekt durch die Umstrukturierung eines größeren Unternehmens im Internet- und Versandhandel zum Berichtsmonat August 2024 zurückzuführen, wodurch bisher in Deutschland nicht erfasste Umsätze hinzugekommen waren.Gegenüber dem Jahr 2021, als der Einzelhandel den bisher höchsten Umsatz seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994 erzielt hatte, lag der Jahresumsatz 2025 nach den vorläufigen Ergebnissen real um 0,1 Prozent niedriger und nominal um 17,3 Prozent höher.Im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg der Umsatz im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr real um 1,1 Prozent und nominal um 3,4 Prozent. Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln wurde im Jahr 2025 real 3,7 Prozent und nominal 4,1 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Vorjahr. Im Versand- und Internethandel stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich real um 10,1 Prozent und nominal um 10,0 Prozent, was unter anderem auf den genannten Sondereffekt durch die Umstrukturierung eines größeren Unternehmens zurückzuführen ist.Im Weihnachtsgeschäft des Dezembers 2025 setzten die Einzelhandelsunternehmen nach vorläufigen Ergebnissen real 3,2 Prozent und nominal 3,5 Prozent mehr um als im Dezember 2024. Kalender- und saisonbereinigt betrug der Zuwachs real 1,5 Prozent und nominal 1,7 Prozent. Im Vergleich zum Dezember 2021, in dem der bisher höchste Umsatz in einem Dezember seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994 erzielt wurde, war der reale (nicht-kalender- und saisonbereinigte) Umsatz im Dezember 2025 um 4,0 Prozent niedriger. Im Dezember 2024 war real 7,0 Prozent weniger Umsatz generiert worden als im Dezember 2021.Im Vormonatsvergleich setzten die Einzelhandelsunternehmen im Dezember 2025 nach vorläufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real 0,1 Prozent mehr und nominal 0,1 Prozent weniger um als im November 2025, so die Statistiker weiter. Im November 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber Oktober 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,5 Prozent (vorläufiger Wert: -0,6 Prozent) und nominal 0,9 Prozent (vorläufiger Wert: -1,1 Prozent).Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im Dezember 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat kalender- und saisonbereinigt real um 2,5 Prozent und nominal um 3,5 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat November 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen Zuwachs von real 1,5 Prozent und nominal 1,2 Prozent.Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stieg der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Dezember 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat real um 0,7 Prozent und nominal um 0,5 Prozent. Im Vergleich zum November 2025 sanken die Umsätze real um 1,2 Prozent und nominal um 1,6 Prozent.Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Dezember 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat einen Rückgang von real 2,3 Prozent und nominal 3,3 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sank der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 4,2 Prozent und nominal um 4,8 Prozent.