Wacker hat auf Basis vorläufiger Zahlen 2025 einen Umsatz von 5,49 Mrd. Euro (GJ 2024: 5,72 Mrd. Euro) erzielt. Das EBITDA erreichte 430 Mio. Euro (GJ 2024: 744 Mio. Euro). Die Prognosen (Umsatz: 5,5 bis 5,9 Mrd. Euro; EBITDA 500 bis 700 Mio. Euro) wurden knapp verfehlt. Dennoch sehen wir Potenzial für 2026. Wenngleich die Aussichten für die Chemie-Industrie noch immer recht verhalten sind, setzen Anleger sukzessive wieder auf zyklische Werte. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
