Die Airbus-Aktie zeigt sich zum Wochenauftakt schwächer. Mehrere Analysten treten auf die Bremse, senken Kursziele und sorgen mit vorsichtigeren Einschätzungen für Druck auf den Titel. Selbst ein Großauftrag aus den USA konnte die Aktie in der vergangenen Woche nicht beflügeln. Wie sollten Anleger nun handeln?Jefferies-Analystin Chloe Lemarie hat den Flugzeugbauer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 230 auf 215 Euro gesenkt. Sie begründete den Schritt in einer aktuellen Branchenstudie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
