Alle Anlagen - teils bereits in Betrieb, teils zur Fertigstellung in diesem Jahr geplant - sind als Co-Location-Projekte in Kombination mit Batteriespeichern umgesetzt. Der Investor, Projektentwickler und Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen Green Fox Energy mit Sitz in Hamburg hat mit seinem Joint-Venture-Partner ON Energy (Dortmund) ein Photovoltaik-Portfolio mit insgesamt rund 85 Megawatt veräußert. Green Fox zufolge handelt es sich um selbst entwickelte Projekte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland, die allesamt über gesicherte EEG-Tarife verfügen. Käufer ist ein namentlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
