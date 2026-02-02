Neuenburg - Der Schweizer Detailhandel hat im Dezember - mit den Festtagen die wichtigste Verkaufszeit des Jahres - gebrummt. Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Umsätze stiegen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 1,9 Prozent. Real, das heisst unter Berücksichtigung der Teuerung, entsprach dies sogar einem Plus von 2,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab