Neuenburg - Die Schweizer Dienstleistungsunternehmen haben im November 2025 erneut mehr umgesetzt. Es ist der vierte Monat in Folge mit Wachstum seit der Trendwende im August. Die um Arbeitstage-Effekte bereinigten Dienstleistungsumsätze legten im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,9 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Gegenüber den beiden Vormonaten hat sich der Trend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
