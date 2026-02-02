Zürich - Am Flughafen Zürich sind im Januar 2026 mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im gleichen Monat des Vorjahres. Besonders rund um das World Economic Forum (WEF) in Davos herrschte reger Betrieb. Insgesamt registrierte der Flughafen Zürich im Januar 19'826 Starts und Landungen. Das entspricht einem Anstieg von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie eine Auswertung von AWP Data zeigt. Der verkehrsreichste Tag fiel dabei mit dem Auftakt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
