Bis 2029 will Italiens nach Vermögenswerten größte Bank rund 6.100 Arbeitsplätze abbauen. Damit will man die Kosten senken und den Gewinn steigern. Genauer: Rund 12.400 Mitarbeiter sollen das Unternehmen verlassen und gleichzeitig sollen 6.300 Neueinstellungen vorgenommen werden. Der Nettoabbau entspricht etwa 6,7 % der Belegschaft. Das schmeckt den Anlegern gar nicht, auch wenn die Bank gleichzeitig vorgab, im Zeitraum 2025 bis 2029 insgesamt rund 50 Mrd. Euro an die Aktionäre auszuschütten. Und auch die angepeilte Steigerung des Nettogewinns auf mehr als 11,5 Mrd. Euro in 2029 kann den bitteren Beigeschmack nicht verdrängen.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe