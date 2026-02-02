DJ S&P Global: Deutsche Industrie gewinnt im Januar an Dynamik

DOW JONES--Die deutsche Industrie hat im Januar deutlich an Schwung gewonnen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 49,1 von 47,0 Punkten, wie das Unternehmen in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 48,7 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Die Produktion ist nach einem kurzen Rückgang im Dezember wieder ausgeweitet worden und die Zahl der Neuaufträge hat zum ersten Mal seit drei Monaten wieder zugenommen, wenn auch nur minimal. Trotz einer leichten Verbesserung der Geschäftsaussichten setzte sich der Stellenabbau im neuen Jahr allerdings fort. Zudem schrumpften sowohl die Vor- als auch die Fertigwarenlager erneut deutlich.

February 02, 2026 04:02 ET (09:02 GMT)

