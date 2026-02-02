EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

123fahrschule bereitet KI-basierte Skalierung vor: Franchise-Expansion ab 2026 - Mögliche Finanzierungsmaßnahme & Roundtable



02.02.2026 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Köln, 02.02.2026 123fahrschule positioniert sich als KI-getriebene Ausbildungsplattform

Franchise-Expansion ab 2026 und Fokus auf technologische Skalierung

Gezielte Erweiterung der Führungsstruktur

Einladung zum Roundtable am 11.02.2026 um 11:00 Uhr Die 123fahrschule SE stellt die Weichen für die nächste Phase ihrer Unternehmensentwicklung und schärft ihre Positionierung als KI-getriebenes Ausbildungs- und Technologieunternehmen. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 plant das Unternehmen den Aufbau eines Franchisegeschäfts, um seine proprietäre KI-Technologie und das datenbasierte Ausbildungssystem skalierbar und asset-light in den Markt zu bringen. Darüber hinaus stellt die Gesellschaft personelle Weichen, um den Umbau fokussiert und effizient umsetzen zu können.

123fahrschule positioniert sich als KI-getriebene Ausbildungsplattform Die Führerscheinausbildung zählt mit einem Markt von ca. 3 Mrd. EUR zu den volumenstärksten, zugleich aber ineffizientesten Ausbildungssegmenten in Deutschland. Der Markt ist stark fragmentiert, technologisch unterentwickelt und steht zunehmend unter politischem und gesellschaftlichem Druck, Ausbildungszeiten und Kosten zu senken. Die 123fahrschule adressiert diese strukturellen Herausforderungen mit einem durchgängig KI-gestützten Ausbildungssystem, das Theorie, Simulatortraining und praktische Fahrstunden datenbasiert analysiert, steuert und kontinuierlich optimiert. Künstliche Intelligenz erkennt Lernmuster und Defizite frühzeitig, steuert Trainingsinhalte adaptiv und reduziert entsprechend Durchlaufzeiten sowie die Gesamtkosten der Ausbildung. Vor dem Hintergrund der anstehenden gesetzlichen Weiterentwicklung der Führerscheinausbildung, bei der digitale Lernformen, Simulatoren und KI-gestützte Ausbildungsansätze künftig stärker berücksichtigt werden sollen, sieht sich die 123fahrschule technologisch und organisatorisch als Vorreiter gut positioniert.

Franchise-Expansion ab 2026 und Fokus auf technologische Skalierung Das geplante Franchise-Modell ist darauf ausgelegt, KI-basierte Ausbildungsstandards bundesweit zu replizieren, regulatorische Anpassungen standardisiert umzusetzen und gleichzeitig die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells deutlich zu erhöhen. Die hohe Fragmentierung sowie die gegebene Altersstruktur des deutschen Fahrschulmarktes sind ein spannendes Umfeld, um Franchisenehmer auf die Plattform der 123fahrschule zu migrieren. Sinkende Flotten- und Personalkosten sowie die zunehmende Notwendigkeit über eine integrierte Plattform zu agieren, sprechen klar für diesen Ansatz. Somit entsteht auch für Investoren ein technologiegetriebenes Wachstumsmodell mit wiederkehrenden Erlösstrukturen und begrenztem Kapitaleinsatz. Personelle Fokussierung für Skalierungspfad Im Zuge dieser strategischen Neuausrichtung wird auch die Führungsstruktur gezielt erweitert. Der bisherige Leiter Operations und ausgewiesene Retail-Experte Marc Nölle ergänzt künftig die Geschäftsführung der 123fahrschule Holding GmbH. Neben der Verantwortung für das operative Eigengeschäft übernimmt er insbesondere den Aufbau und die Skalierung des Franchisegeschäfts, das auf der KI- und Plattformarchitektur der 123fahrschule aufsetzt. In früheren beruflichen Stationen, unter anderem bei Villeroy & Boch sowie bei PVH (Tommy Hilfiger & Calvin Klein), sammelte Marc Nölle umfangreiche Erfahrung im Aufbau, in der Steuerung und in der Optimierung nationaler und internationaler Franchise- und Retailstrukturen. Der Gründer und Vorstand der 123fahrschule SE, Boris Polenske, behält weiterhin die Verantwortung für die übrigen strategischen Geschäftsbereiche der Unternehmensgruppe. Hierbei widmet er sich insbesondere dem Ausbau der KIbasierten Ausbildungs-, Analyse- und Plattformtechnologie als zentralem langfristigen Werttreiber der 123fahrschule. Boris Polenske, CEO der 123fahrschule, erklärt: "Der Führerschein der Zukunft muss günstiger, schneller und somit zeitgemäßer werden. Daran arbeiten wir bereits seit vielen Jahren und sehen entscheidende Fortschritte in der politischen Diskussion. Nun liegt es an uns, diese Transformation im Interesse alle Aktionärinnen und Aktionäre wertstiftend voranzutreiben. Meine oberste Prämisse ist es, die Zukunft der Fahrschule selbst zu entwickeln." Mögliche Finanzierungsmaßnahmen - Vorläufige Zahlen & Roundtable Zur weiteren Finanzierung der strategischen Neuausrichtung prüft die 123fahrschule SE derzeit ihre Optionen, einschließlich einer potenziellen Finanzierungstransaktion über den Kapitalmarkt. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde noch keine Entscheidung über die Durchführung, die Konditionen oder den Zeitpunkt einer solchen Finanzierungsmaßnahme getroffen. Des Weiteren plant die 123fahrschule SE am Mittwoch, den 4. Februar 2026, vorläufige und ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 zu veröffentlichen. Darüber hinaus lädt die Gesellschaft gemeinsam mit der NuWays AG am 11.02.2026 um 11:00 Uhr zu einem Investor Roundtable ein, in dem das Management Einblicke in die aktuelle Entwicklung und strategische Perspektiven geben wird. Anmeldungen sind sowohl auf der neuen Investor Relations Webseite der 123fahrschule als auch über nachfolgenden Link ab sofort möglich: https://www.nuways-ag.com/events/vorlaufige-zahlen-und-ausblick-auf-2026-aigHgpv Über die 123fahrschule SE Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker: 123F, Primärmarkt: Düsseldorf) ist ein KI-getriebenes Ausbildungs- und Technologieunternehmen im deutschen Führerscheinausbildungsmarkt. Das 2016 gegründete Unternehmen entwickelt und betreibt eine integrierte Plattform für die Führerscheinklasse B, bestehend aus KI-gestützter Lernsteuerung, digitalen Theorieformaten und eigenen Fahrsimulatoren. Mit bundesweit über 60 Standorten ist 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und verfolgt eine skalierbare Wachstumsstrategie, inklusive einer geplanten Franchise-Expansion. Technologisch verfügt das Unternehmen durch proprietäre Software- und KI-Systeme, eigenentwickelte Fahrsimulatoren sowie einen kontinuierlich wachsenden Datenbestand aus Theorie-, Simulator- und Praxisausbildung über einen in der Branche bislang einzigartigen Vorsprung. Ab 2026 soll diese Position über eine klar definierte KI-Innovationsroadmap weiter ausgebaut und die Skalierung des Geschäftsmodells konsequent vorangetrieben werden. Für Investoren markiert 2026 damit einen zentralen Entwicklungsschritt: Die 123fahrschule entwickelt sich von einem technologiegestützten Ausbildungsanbieter hin zu einer skalierbaren Ausbildungs- und Plattformgesellschaft mit klarer Governance, der Perspektive wiederkehrender Erlösstrukturen und dem Anspruch, die technologische Transformation der Führerscheinausbildung langfristig maßgeblich mitzugestalten. Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske Kontakt: ir@123fahrschule.de Mehr Infos: https://123fahrschule.de/investor-relations Disclaimer

Diese Veröffentlichung darf nicht, direkt oder indirekt, in die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, "Vereinigte Staaten"), Kanada, Australien, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden.



Diese Veröffentlichung enthält weder noch stellt sie ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.



Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eines Einzelstaats oder anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen zu keiner Zeit direkt oder indirekt in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan und Südafrika angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden, außer aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer Transaktion außerhalb des Registrierungserfordernisses des Securities Act und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten sowie von Kanada, Australien, Japan und Südafrika.



Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Vorstands der 123fahrschule SE. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder 123fahrschule SE noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. 123fahrschule SE übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass 123fahrschule SE keine Verpflichtung übernimmt, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.





02.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News