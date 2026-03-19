Die 123fahrschule (123fs) hat eine Kapitalerhöhung von bis zu 1,0 Mio. EUR (ca. 7% Verwässerung) angekündigt, um sich auf bevorstehende regulatorische Änderungen in der Fahrerausbildung vorzubereiten. Während der Platzierungspreis den Aktienkurs auf ein 12-Monats-Tief gedrückt hat, bietet er einen attraktiven Einstiegspunkt. Die vorgeschlagenen Reformen - wie digitales Lernen, den Einsatz von Simulatoren und eine erhöhte Digitalisierung - könnten strukturelle Engpässe beseitigen, die Kosten für die Schüler senken und die Effizienz in Fahrschulen verbessern. Da 123fs bereits mit einem technologiegetriebenen Modell positioniert ist, wird das Unternehmen überproportional profitieren, was die Skalierbarkeit und das Wachstum unterstützt. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich die Übergangszeit bis zum Inkrafttreten der Reformen überbrücken. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 5,50 EUR, vorbehaltlich der endgültigen Verwässerung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se
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