Die 123fahrschule (123fs) meldete einen stabilen Start ins Geschäftsjahr 2026 mit einem vorläufigen Umsatz im ersten Quartal von 6,7 Mio. EUR, was leicht über den Umsätzen des Vorjahres von 6,6 Mio. EUR liegt, trotz eines schwachen Gesamtmarktes, was die Widerstandsfähigkeit des plattformbasierten Modells von 123fs unterstreicht. Das EBITDA erreichte 0,56 Mio. EUR im Vergleich zu 0,67 Mio. EUR im ersten Quartal 2025, was im Großen und Ganzen im Einklang mit den Erwartungen steht. Der Rückgang ist hauptsächlich auf höhere Kraftstoffkosten und gestiegene Marketingausgaben für die Kundengewinnung und Marktanteilsgewinne zurückzuführen. Die strategischen Investitionen des Managements vor der geplanten Reform des Führerscheins unterstützen die zukünftige Skalierung. Die steigende Nachfrage nach digitalen Schulungslösungen und die verbesserte regulatorische Sichtbarkeit stärken das Vertrauen in die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Wir bestätigen das Rating KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von 5,20 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se
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