Die Genehmigung des Gesetzentwurfs durch das deutsche Bundeskabinett stellt einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung der geplanten Reform der Fahrerausbildung dar, wobei die Umsetzung weiterhin für den 1. Januar 2027 angestrebt wird. 123fahrschule (123fs) beabsichtigt, die theoretische Ausbildung vollständig auf E-Learning umzustellen und hat bereits etwa die Hälfte seiner Mietverträge gekündigt, was potenzielle jährliche Kosteneinsparungen von ca. 0,60 Mio. EUR vor Einmalaufwendungen schaffen könnte. Während die Expansion in neue Metropolregionen den Miettrend teilweise umkehren sollte, sollten zukünftige Standorte durch den Einsatz von Simulatoren und Skaleneffekten profitabler sein. Die neue Simulatorversion von Foerst und der KI-Fahrlehrer könnten die Positionierung der Gruppe weiter stärken. Wir bestätigen das BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 5,20 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se
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