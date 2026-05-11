Mit der Veröffentlichung der Referentenentwürfe zur Fahrschulmodernisierung hat die Bundesregierung den bislang wichtigsten Schritt in Richtung einer grundlegenden Neuordnung des deutschen Fahrschulmarktes vollzogen. Die geplanten Änderungen - vom vollständig digitalen Theorieunterricht über den Wegfall der Unterrichtsraumpflicht bis hin zur regulatorischen Anerkennung von Fahrsimulatoren - verändern die Branche strukturell. Für die 123fahrschule SE ist die Reform die strategische Bestätigung des Geschäftsmodells, das bereits heute zentrale Elemente der neuen Regulierung adressiert. Im Interview mit boersengefluester.de spricht CEO Boris Polenske über das Marktpotenzial der Reform, die Auswirkungen auf Wachstum und Profitabilität sowie die konkreten Expansionschancen für 123fahrschule....Den vollständigen Artikel lesen ...
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