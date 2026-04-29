123fahrschule SE zeigt sich zum Jahresauftakt 2026 in robuster Verfassung. Während viele klassische Fahrschulen mit rückläufigen Entwicklungen kämpfen, gelingt es dem digital ausgerichteten Anbieter, Umsatz und Marktposition zu behaupten - und sich damit klar gegen den Branchentrend zu stemmen. Für Anleger rückt damit ein spannendes Szenario in den Fokus: Könnte die bevorstehende Reform des Fahrschulmarktes zum Wachstumstreiber werden? Stabil gegen den Markttrend - Umsatz legt leicht zu Im ersten Quartal 2026 erwirtschaftet die 123fahrschule SE einen Umsatz von 6,7 Mio. Euro und liegt damit leicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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