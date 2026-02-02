Zürich - Die Stimmung bei den Schweizer Industrieunternehmen hat sich im Januar zwar leicht verbessert. Allerdings bleibt die Industriekonjunktur anhaltend gedämpft. Dagegen präsentiert sich der Dienstleistungssektor erneut positiv. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie hat sich im Januar im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Zähler auf 48,8 Punkte erholt, wie die Grossbank UBS und der Einkauf-Fachverband Procure.ch am Montag mitteilten. Er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
