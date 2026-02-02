Im neuen Jahr läuft es weiterhin nicht schlecht für europäische Bankaktien - auch im Vergleich zu den amerikanischen Wettbewerbern. Über die Aktie der Commerzbank kann man das allerdings nicht sagen. Die Papiere kämpfen derzeit erneut mit einer wichtigen Unterstützung. Abhilfe könnten die Quartalszahlen bringen, die für nächste Woche erwartet werden.Nachdem bereits etliche europäische Großbanken ihre Zahlen für 2025 vorgelegt haben und der erste Monat des neuen Jahres vorbei ist, lohnt sich ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
