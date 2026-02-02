EQS-Ad-hoc: GRAMMER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
GRAMMER AG übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 - operatives EBIT in Q4 deutlich über Vorjahresniveau
Ursensollen, 2. Februar 2026 - Die GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403) verzeichnet auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz in Höhe von 1,82 Mrd. EUR sowie ein operatives EBIT von 75,1 Mio. EUR (Vj. 41,6 Mio. EUR). Damit fällt das Ergebnis deutlich besser aus als ursprünglich erwartet. Das Unternehmen prognostizierte bisher ein operatives EBIT in Höhe von rund 60 Mio. EUR bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau von etwa 1,9 Mrd. EUR.
Das gestiegene Ergebnis ist insbesondere auf die Entwicklung im vierten Quartal zurückzuführen. Das operative EBIT im Schlussquartal 2025 belief sich auf rund 25,1 Mio. EUR und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert (3,6 Mio. EUR). Der Umsatz lag bei 434,3 Mio. EUR (Q4 2024: 449,7 Mio. EUR).
Vor allem die Region EMEA trug durch konsequente Umsetzung der Top-10-Maßnahmen, wie z.B. Restrukturierungsinitiativen, Effizienzsteigerungsprogrammen und Kompensation gestiegener Kosten durch Kundenbeiträge zu dieser positiven Entwicklung bei.
Die GRAMMER AG veröffentlicht den vollständigen Jahresabschluss und den Geschäftsbericht 2025 am 27. März 2026.
Der Vorstand
Kontakt:
GRAMMER Aktiengesellschaft
Katerina Koch
Tel.: 09621 66 2222
investor-relations@grammer.com
Ende der Insiderinformation
02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GRAMMER Aktiengesellschaft
|Grammer-Allee 2
|92289 Ursensollen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)9621 66-0
|Fax:
|+49 (0)9621 66-31000
|E-Mail:
|investor-relations@grammer.com
|Internet:
|www.grammer.com
|ISIN:
|DE0005895403, DE0005895403
|WKN:
|589540, 589540
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2269558
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2269558 02.02.2026 CET/CEST