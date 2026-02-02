Im Batteriespeichersegment entstehen derzeit zahlreiche neue Produkte und Geschäftsmodelle - vielfach entwickelt von Start-ups. Im Rahmen unserer Serie Start-up-des-Monats, die pv magazine zusammen mit Vireo Ventures veröffentlicht, fällt die Entscheidung teilweise sehr schwer, welches Unternehmen eines Segments den Zuschlag bekommen soll. Was liegt da näher, als erst einmal einen Überblick zu bekommen?Start-ups im Energiebereich haben 2025 in Europa fast vier Milliarden Euro Risikokapital eingeworben. Der Energiemarkt befindet sich im Umbruch, der Bedarf an neuen Lösungen ist entsprechend hoch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland