St. Gallen - Die Stimmung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Industriesektor hat sich im Januar gegenüber dem Vormonat leicht aufgehellt. Vor allem exportorientierte KMU zeigen sich optimistischer, während Binnenmarkt-Firmen zurückhaltend bleiben. Der am Montag von Raiffeisen veröffentlichte KMU PMI stieg im Januar 2026 auf 50,2, nach 49,4 Punkten im Vormonat. Damit überschreitet der Index wieder die Wachstumsschwelle von 50 Punkten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
