FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.02.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS EVERPLAY PRICE TARGET TO 425 (435) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 640 (820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12000 (12500) PENCE - 'OW' - BARCLAYS CUTS REACH PRICE TARGET TO 61 (68) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RELX PRICE TARGET TO 3745 (4255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 250 (325) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 525 (485) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 700 (585) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 84 (75) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 126 (120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 25 (20) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 240 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CANACCORD RAISES SAGE GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1135 (1100) PENCE - CITIGROUP RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4500 (3300) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 62 (96) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 175 (165) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 780 (750) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS 3I INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 430 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 205 (210) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS M&G PRICE TARGET TO 260 (265) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 770 (760) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 815 (735) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/CITIGROUP CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 490 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/JEFFERIES CUTS BAE SYSTEMS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2102 (2060) PENCE - SHORE CAPITAL CUTS LLOYDS TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 91 (84) PENCE - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'BUY'
