Der Krypto-Crash reißt tiefe Löcher in die Bilanzen großer Treasury-Unternehmen und lässt die Aktien von BitMine und Strategy vorbörslich abrutschen.Der jüngste Abverkauf am Krypto-Markt trifft börsennotierte Unternehmen mit aggressiven Krypto-Bilanzstrategien mit voller Wucht. Besonders stark betroffen ist BitMine Immersion Technologies, das angesichts des Ether-Einbruchs auf unrealisierten Verlusten in Milliardenhöhe sitzt. Auch Strategy, der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter, gerät erneut unter Druck, während der Bitcoin-Preis deutlich nachgibt. BitMine: Milliardenverluste auf Ether-Bestand BitMine verzeichnet nach jüngsten Zukäufen einen massiven Wertverlust auf seine …Den vollständigen Artikel lesen
