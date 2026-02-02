Die französische Bahnbetreiber SNCF-Gruppe will bis 2028 den Betrieb von Photovoltaikmodulen zwischen Schienen testen. Dafür hat es mit dem Schweizer Start-up Sun-Ways einen Kooperationsvertrag geschlossen. Die Innovationsabteilung der SNCF Group will gemeinsam mit SNCF Réseau den Fortschritt des Projekts für Photovoltaikmodule zwischen Schienen überwachen. Es will die Auswirkungen dieser Anlagen zwischen untersuchen. Das Projekt ist Teil einer Strategie der SNCF-Gruppe, Alternativen bei der Energieversorgung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver