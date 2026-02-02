Die Aurubis-Aktie zeigt sich zum Wochenstart ungewohnt volatil. Erst sackt sie stark auf 153 € ab, aktuell erholt sie sich wieder auf 159,30 €. Was steckt dahinter? Und gehört dieser Titel noch auf die Kaufliste, nachdem Ende Januar ein neues Allzeithoch markiert wurde? Runter und wieder rauf Nanu, was ist denn da los? Die Aurubis-Aktie erlebt am Montag ein auffälliges Hin und Her. Zu Handelsbeginn sackte der Kurs spürbar ab - unmittelbar getriggert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de