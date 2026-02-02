Neue Bohrergebnisse aus Australien: Gold-Explorer testet Mallina West

Anzeige / Werbung

Kalamazoo Resources habe den Abschluss eines Bohrprogramms im Goldprojekt Mallina West bekannt gegeben. Das Unternehmen habe dabei über neue geologische Erkenntnisse berichtet, die auf ein potenziell größeres Goldsystem hindeuteten. Die gemessenen Goldgehalte seien bislang moderat ausgefallen, lieferten jedoch wichtige Hinweise auf den geologischen Aufbau des Projektgebiets.

Bohrarbeiten im Projekt Mallina West

Das Management habe mitgeteilt, dass im Wattle Plains Prospect ein kombiniertes Bohrprogramm durchgeführt worden sei. Dieses habe fünf Reverse Circulation Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.034 Metern sowie eine anschließende Diamond Drilling Erweiterung über 195,1 Meter umfasst. Ziel der Arbeiten sei es gewesen, ein vordefiniertes Explorationsziel systematisch zu testen.



Das Projekt erstrecke sich über eine Fläche von rund 118 Quadratkilometern und liege entlang einer regional bedeutenden Scherzone. Solche großräumigen Bruchstrukturen könnten als Transportwege für mineralhaltige Lösungen dienen und spielten eine zentrale Rolle bei der Entstehung größerer Goldlagerstätten. Aus Sicht des Unternehmens erhöhe diese strukturelle Lage die geologische Attraktivität des Gebiets.