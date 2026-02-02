Neue Bohrergebnisse aus Australien: Gold-Explorer testet Mallina West

Anzeige / Werbung
Kalamazoo Resources habe den Abschluss eines Bohrprogramms im Goldprojekt Mallina West bekannt gegeben. Das Unternehmen habe dabei über neue geologische Erkenntnisse berichtet, die auf ein potenziell größeres Goldsystem hindeuteten. Die gemessenen Goldgehalte seien bislang moderat ausgefallen, lieferten jedoch wichtige Hinweise auf den geologischen Aufbau des Projektgebiets.
Kalamazoo Resources habe den Abschluss eines Bohrprogramms im Goldprojekt Mallina West bekannt gegeben. Das Unternehmen habe dabei über neue geologische Erkenntnisse berichtet, die auf ein potenziell größeres Goldsystem hindeuteten. Die gemessenen Goldgehalte seien bislang moderat ausgefallen, lieferten jedoch wichtige Hinweise auf den geologischen Aufbau des Projektgebiets.
Bohrarbeiten im Projekt Mallina West
Das Management habe mitgeteilt, dass im Wattle Plains Prospect ein kombiniertes Bohrprogramm durchgeführt worden sei. Dieses habe fünf Reverse Circulation Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.034
Metern sowie eine anschließende Diamond Drilling Erweiterung über 195,1 Meter umfasst. Ziel der Arbeiten sei es gewesen, ein vordefiniertes Explorationsziel systematisch zu testen.
Das Projekt erstrecke sich über eine Fläche von rund 118 Quadratkilometern und liege entlang einer regional bedeutenden Scherzone. Solche großräumigen Bruchstrukturen könnten als Transportwege für mineralhaltige Lösungen dienen und spielten eine zentrale Rolle bei der Entstehung größerer Goldlagerstätten. Aus Sicht des Unternehmens erhöhe diese strukturelle Lage die geologische Attraktivität des Gebiets.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)