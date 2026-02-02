Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Montag nach einem negativen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.670 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag.



"Die Marktteilnehmer haben die schwache Handelseröffnung im Dax genutzt, um die Positionen wieder auszubauen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Insbesondere die Aktien von Adidas, Hannover Rück und Deutsche Telekom stünden auf den Wunschlisten der Investoren. "Infineon, die insbesondere Unternehmen den Verkaufsbestrebungen im Technologiesektor leiden."



"Die heute publizierten europäischen Einkaufsmanagerindizes deuten eine potenzielle Talsohle an und geben dem Dax etwas Rückenwind", so der Analyst. Die US-Vorbörse zeige sich jedoch weiterhin schwach und so müsse sich noch zeigen, ob die relative Kursstärke des Dax Bestand haben werde. Im Laufe des heutigen Handelstages dürften noch die Quartalszahlen von Walt Disney und Palantir interessant werden.





