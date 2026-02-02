Systemwechsel: Zentralbanken kehren dem Dollar den Rücken

Anzeige / Werbung
Gold hat 2025 neue Maßstäbe gesetzt und bleibt für viele Investoren erste Wahl. Getragen von geopolitischer Unsicherheit, strukturellen Schuldenproblemen und anhaltenden Zentralbankkäufen gilt das Edelmetall auch 2026 als gefragter Stabilitäts- und Wertanker in den Portfolios.
Rekordjahr stärkt langfristige Überzeugung
Gold legte 2025 um rund 65 Prozent zu und erzielte damit seine stärkste Jahresperformance seit den 1970er-Jahren. Laut Bloomberg profitierten die Preise von einer seltenen Gleichzeitigkeit mehrerer Faktoren: sinkende Zinsen, geopolitische Konflikte und umfangreiche Käufe durch Zentralbanken. Erstmals seit 1980 überschritt Gold sogar sein inflationsbereinigtes Allzeithoch. Viele Vermögensverwalter hätten laut Bloomberg darauf verzichtet, größere Gewinne mitzunehmen. Ian Samson von Fidelity International erklärte, man erwarte auch 2026 steigende Preise, da die grundlegenden Treiber intakt geblieben wären. Zwar habe er seine Position im Oktober zeitweise reduziert, diese jedoch später wieder aufgestockt, unter Verweis auf Zentralbankkäufe, Zinssenkungen und hohe Haushaltsdefizite.
