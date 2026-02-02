Nach Angaben des Verbands CNESA kam Chinas nicht-pumpgestützte Speichertechnologie im Jahr 2025 eine Leistung von 144,7 Gigawatt. Dabei erhöht sich Auslegung der Batteriespeicher weiter. von ESS News Chinas kumulierte Energiespeicherkapazität im Energiesektor erreichte bis Ende vergangenen Jahres 213,3 Gigawatt, was einem Anstieg von 54 Prozent gegenüber 2024 entspricht, wie aus Daten der China Energy Storage Alliance (CNESA) hervorgeht. Pumpspeicher machen dabei 31,3 Prozent der installierten Gesamtleistung aus, während "neuartige" Energiespeicher auf 67,9 Prozent - rund 144,7 Gigawatt - kamen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
