Kupferpreise und mögliche Glencore-Übernahme treiben Rio Tinto Aktie

Seit dem Sommer 2025 verzeichnet die Aktie von Rio Tinto einen deutlichen Kursanstieg von rund 50 Prozent. Getragen wird diese Entwicklung vor allem von deutlich gestiegenen Metallpreisen, insbesondere bei Kupfer, das zunehmend als Schlüsselrohstoff für Energiewende, Elektromobilität und den Ausbau von Rechenzentren gilt. Zusätzlich sorgt die seit Januar erneut aufgekommene Übernahmefantasie rund um einen möglichen Zusammenschluss mit Glencore für erhöhte Aufmerksamkeit am Markt und stützt die Bewertung des Bergbaukonzerns.

Im Mittelpunkt steht das M&A Thema: Rio Tinto bestätigte vorläufige Gespräche mit Glencore über eine mögliche Kombination einzelner oder aller Geschäftsbereiche. Nach dem UK Takeover Code muss der Konzern bis 5. Februar 2026 entweder eine feste Absicht zur Offerte melden oder erklären, keine Offerte zu planen.

Operativ stützt Rio Tinto die Entwicklung mit robusten Produktionsdaten. Im Gesamtjahr 2025 stieg die Kupferäquivalent-Produktion um etwa acht Prozent, während die Verschiffungen ca. fünf Prozent zulegten. Die Kupferförderung erhöhte sich um rund elf Prozent auf 883.000 Tonnen und lag damit oberhalb der angehobenen Prognosespanne. Hinzu kamen starke Eisenerz-Verschiffungen aus der Pilbara im Schlussquartal sowie ein Rekordwert von ca. 62 Millionen Tonnen bei Bauxit. Für 2026 bestätigte das Management die Produktionsguidance.

Strategisch verweist der Konzern auf Fortschritte bei Oyu Tolgoi und Simandou sowie auf den Ausbau des Aluminiumgeschäfts durch die gemeinsame Übernahme von Companhia Brasileira de Alumínio. Bewertungsseitig liegt das KGV NTM bei 13,6, die Dividendenrendite bei 6 Prozent. Zuletzt stufte Morgan Stanley die Aktie auf Neutral herab. Der nächste Impuls folgt am 19. Februar mit den Jahreszahlen 2025.

Rio Tinto Tageschart

Betrachtungszeitraum: 17.00.2015- 02.02.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingview.com

Charttechnisches Bild

Der Wochenchart zeigt seit dem Tief im Frühjahr 2025 einen stabilen Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Aktuell läuft der Kurs in eine frühere Hochzone aus 2021 um 6.550 bis 6.600 GBp und damit in einen Bereich, der als Widerstand wirkt. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, würde sich das technische Bild weiter verbessern und zusätzliche Spielräume auf der Oberseite eröffnen. Die gleitenden Durchschnitte über 100 Tage und 200 Tage liegen im Chart klar unter dem aktuellen Kurs, was den bestehenden Trend im übergeordneten Zeitfenster grundsätzlich bestätigt.

Tradingmöglichkeiten

