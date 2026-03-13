© Foto: OpenAINach gescheiterten Gesprächen: Glencore peilt Fusion mit Rio Tinto 2026 an - doch bleibt der Deal realistisch?Im Februar scheiterten Fusionsgespräche zwischen Glencore und Rio Tinto, weil sich die beiden Giganten nicht auf die relative Gewichtung ihrer Vermögenswerte einigen konnten, wie Marketscreener berichtet. Allerdings hat sich am 7. Januar, schon Wochen vorher, die Situation grundlegend geändert. Vom Anstieg der Kohlepreise angetrieben hat die Glencore-Aktie den Markt übertroffen und stieg um 26 Prozent. Rio Tinto hingegen leidet unter dem Preisverfall von Eisenerz. Die Aktie legte lediglich um 9 Prozent zu. Gary Nagle, CEO von Glencore, will diesen, aktuellen Bergbauzyklus nutzen, um …Den vollständigen Artikel lesen
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