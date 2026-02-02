Unternehmensziel von Metergrid ist es, Mieterstrom zu einem skalierbaren Infrastrukturbaustein der urbanen Energiewende zu machen. Darüber hinaus will es sich mit einer einheitlichen Plattform die Gesamtabrechnung von Gebäuden erschließen. Das wird jetzt mit 10 Millionen Euro von Investoren unterstützt. ie Energiewende in deutschen Städten entscheide sich dort, wo die Mehrheit der Menschen lebt: im Mehrparteienhaus, erklärt Metergrid. Rund 44 Millionen Menschen in Deutschland leben in Mehrparteienhäusern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
