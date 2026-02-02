© Foto: Richard Drew/AP/dpaDisney steigert den Umsatz. Doch der Gewinn je Aktie sinkt. Parks liefern Rekorde, Entertainment kämpft mit Kosten. Iger setzt auf Kinohits und eine Streaming-Marge von 10 Prozent. Gelingt der Turnaround?The Walt Disney Company hat am Montag Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt, das am 27. Dezember 2025 endete. Die Zahlen im Überblick Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 26,0 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal lagen die Erlöse bei 24,7 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern erreichte 3,7 Milliarden US-Dollar und blieb damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Was Anlegern nicht gefallen dürfte, ist der Gesamtbetriebsgewinn, der …Den vollständigen Artikel lesen
