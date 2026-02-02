Werbeausgaben für 'Avatar' bremsen Disney - Überraschend viel Gewinn hebt Aktie

BURBANK - Den US-Entertainmentriesen Walt Disney haben im ersten Geschäftsquartal hohe Werbeausgaben für Kinofilme belastet. Unter anderem das Marketing für die vor Jahresende gestarteten Produktionen "Zootopia 2" und "Avatar: Fire and Ash" sorgte dafür, dass der Gewinn in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar zurückging (2,0 Mrd Euro), obwohl der Umsatz um 5 Prozent auf knapp 26 Milliarden Dollar anzog. Disney hatte vor den Belastungen bereits gewarnt. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie von 1,63 Dollar fiel etwas besser aus als von Experten erwartet, die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel um drei Prozent.

Kreise: Walt Disney stimmt sich auf D'Amaro als neuen Chef ein

BURBANK - Der US-Entertainmentriese Walt Disney dürfte laut Kreisen schon bald seinen Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro zum Konzernchef küren. Der Verwaltungsrat dürfte schon in kommenden Tagen entsprechend abstimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Mit der Wahl von D'Amaro würde eine dreijährige Suche nach einer geeigneten Nachfolge für den derzeitigen Amtsinhaber Bog Iger enden.

Intesa plant bis 2029 mehr Gewinn - 50 Milliarden für Dividenden und Rückkäufe

TURIN - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo nimmt sich nach einem Gewinnsprung 2025 für die kommenden Jahre noch mehr vor. Bis 2029 soll der Überschuss von zuletzt 9,3 Milliarden auf mehr als 11,5 Milliarden Euro steigen, wie das Geldhaus am Montag in Turin mitteilte. Im laufenden Jahr sollen es rund 10 Milliarden werden. Zudem will Bankchef Carlo Messina bis 2029 rund 50 Milliarden in Dividenden und Aktienrückkäufe stecken und dafür den Löwenanteil der Gewinne ausgeben.

Prämie hebt Interesse an E-Autos stark und sorgt für Kritik

BONN/BOCHUM - Die neue Förderung für Elektroautos hat das Kundeninteresse bereits kurz nach ihrer Ankündigung sprunghaft steigen lassen. Sowohl die Onlineplattformen MeinAuto.de und Carwow als auch der Präsident des Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), Thomas Peckruhn, bestätigen dies auf Anfrage der dpa. Bei den Plattformen hat sich die Zahl der Anfragen teilweise vervielfacht. Es gibt aber auch Kritik, unter anderem vom Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer.

Kreise: Glencore und Rio Tinto wollen Frist für Fusionsgespräche verlängern

LONDON/ZUG - Die Bergbaukonzerne Glencore und Tinto wollen Kreisen zufolge die Frist für die laufenden Gespräche über einen Zusammenschluss verlängern. Die beiden Parteien wollten nun bei der britischen Übernahmekommission ein entsprechendes Gesuch stellen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP 4: Nahverkehr steht bundesweit wegen Warnstreiks still -ROUNDUP: 'Bitterer als jeder Hopfen' - Bierabsatz auf Rekordtief -Reiche zu Gasspeichern: 'Sorgen sind nicht angebracht' -Baywa-Aufsichtsräte weichen dem Druck - Rukwied bleibt -Danone ruft in Deutschland bestimmte Babynahrung zurück -Zahnarzt selbst zahlen? - Grünen-Politiker hält dagegen -ROUNDUP: Was Patienten beim Zahnarzt zahlen

-Milliardenauftrag für ZF: Was heißt das für die Jobs? -Heizungsindustrie: 2025 schwächster Absatz seit 15 Jahren -Iran telefoniert mit Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten -Ärger um neue Kreditkarte für Lufthansa-Stammkunden

-Bundespolizei setzt auf Abfangdrohnen aus Niedersachsen -Gewerkschaft verkündet Einigung für MAN-Werk in Salzgitter -Organisation: 214 Schiffe an asiatischen Stränden abgewrackt -Nestle weist Foodwatch-Vorwürfe zurück und droht mit Konsequenzen -Trend bei Luxusuhren zu kleineren Modellen und Mut zur Farbe -Zweiter Strafprozess um Audi-Dieselskandal hat begonnen -60.000 Kündigungen: ADAC-Verkehrspräsident tritt ab

-ROUNDUP/Ab heute: Touristen müssen Eintritt für Trevi-Brunnen zahlen -Einzelhändler wenig optimistisch für 2026

-Warum Ex-Daimler-Chef Zetsche vor Gericht befragt wird -Rückruf von Babynahrung: EU-Behörde schaltet sich ein -Start-up aus Bayern soll Logistik bei Hadsch übernehmen -EU-Kommissar will 'Made in Europe' etablieren

-Tchibo erhöht die Kaffeepreise

-Altersstandardisierte Krebsmortalität in Deutschland sinkt -ROUNDUP: Sparkasse Gelsenkirchen nach Millionen-Coup wieder offen -Trotz Doppelpacks: Noch Luft nach oben bei Guirassy und BVB -Grüne Liga Brandenburg klagt gegen Bebauungsplan für Werk von Red Bull -Endspurt am Deadline Day: Transferfenster schließt

-Mané verletzt: BVB diskutiert Last-Minute-Verpflichtung°

