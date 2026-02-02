Tesla Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen oder lieber abwarten?

Die Tesla Aktie steht wieder im Rampenlicht - und das nicht nur wegen der Entwicklung im Elektroauto-Markt. Aktuelle Berichte über mögliche Gespräche zwischen SpaceX, xAI und Tesla sorgen für Fantasie an der Börse. Anleger spekulieren darauf, dass Elon Musk seine Unternehmenswelt stärker bündeln könnte, um Ressourcen, Fokus und Strategie besser zu vereinen.

Doch was bedeutet das für Investoren? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Tesla Aktie zu kaufen, oder überwiegen kurzfristig die Risiken?

