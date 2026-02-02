Burbank - Der US-Entertainmentriese Walt Disney dürfte laut Kreisen schon bald seinen Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro zum Konzernchef küren. Der Verwaltungsrat dürfte schon in kommenden Tagen entsprechend abstimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Mit der Wahl von D'Amaro würde eine dreijährige Suche nach einer geeigneten Nachfolge für den derzeitigen Amtsinhaber Bog ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab