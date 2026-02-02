Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Die Polizei Baden-Württemberg hat am Autobahnpolizeirevier Pforzheim ein Pilotprojekt mit dem ADS-TEC Energy ChargePost für batteriegestütztes Schnellladen gestartet. Schnellladen bis 300 kW: Polizei Baden-Württemberg stärkt Einsatzfähigkeit elektrischer Fahrzeuge Pilotprojekt für batteriegestütztes Schnellladen mit ChargePost von ADS-TEC Energy

Minutenschnelles Laden auch bei begrenzter Netzleistung - für maximale Einsatzfähigkeit hochperformanter Fahrzeuge

Technologie "Made in Baden-Württemberg" mit Fokus auf IT- und Betriebssicherheit Pforzheim / Nürtingen, 2. Februar 2026 - Die Polizei Baden-Württemberg startet am Autobahnpolizeirevier Pforzheim ein Pilotprojekt für batteriegestütztes Schnellladen von Elektrofahrzeugen. Zum Einsatz kommt das Schnellladesystem ChargePost von ADS-TEC Energy. "Baden-Württemberg ist eines der sichersten Länder. Dafür tun wir viel: Wir sind mitten in der größten Einstellungsoffensive der Polizei Baden-Württemberg und jetzt folgt ein Technik-Turbo für unsere Polizei. Wir investieren in modernste Polizeitechnik und haben den Mut Neues auszuprobieren. Deshalb freut es mich sehr, dass wir jetzt auch eine Schnellladesäule mit Batteriepuffer testen. Das Besondere daran ist, dass durch den integrierten Pufferspeicher Fahrzeuge auch an schwachen Netzanschlüssen mit hoher Leistung laden können. An der Ladesäule können zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden, so dass wir gleich zwei Elektrofahrzeuge auf unseren Autobahnen erproben können. Damit setzen wir unseren Weg der Elektromobilität bei der Polizei fort, den wir vor rund 15 Jahren eingeschlagen haben. Von den ca. 5.400 Fahrzeugen der Polizei sind bereits rund 630 elektrisch angetrieben, das sind etwa zwölf Prozent. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim testet die Ladesäule und die Elektrofahrzeuge nun auf Herz und Nieren. Mein Dank gilt allen, die an diesem Projekt beteiligt sind. Damit stellen wir die Weichen für eine zukunftsfähige Polizeiarbeit", sagte der Stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl anlässlich des Projektstarts. "Ladeinfrastruktur ist Teil der kritischen Infrastruktur - insbesondere dort, wo Einsatzfahrzeuge rund um die Uhr verfügbar sein müssen", sagte Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. "Unsere Systeme werden in Deutschland entwickelt und gefertigt und erfüllen hohe Anforderungen an Cyber-Security, Betriebssicherheit und Resilienz. Mit unserer langjährigen Erfahrung im batteriegestützten Schnellladen sind wir der richtige Partner für anspruchsvolle Anwendungen im öffentlichen Sektor. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der Polizei Baden-Württemberg sehr und sind stolz darauf, die Autobahnpolizei Pforzheim in ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen." Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim betreut einen der meistbefahrenen Autobahnabschnitte Deutschlands. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Verfügbarkeit und Ladegeschwindigkeit der Einsatzfahrzeuge. Das batteriegestützte Schnellladesystem von ADS-TEC Energy ermöglicht ultraschnelles Laden auch an Standorten mit begrenzter Netzanschlussleistung und kann somit ohne zeit- und kostenintensive Netzausbaumaßnahmen nahezu überall sehr einfach installiert werden. Der ChargePost verfügt über eine integrierte Batteriekapazität von 201 kWh auf kleinstem Bauraum und ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 300 kW oder 2 × 150 kW beim parallelen Laden zweier Fahrzeuge. Ausgelegt für kritische Infrastruktur - Made in Germany Der ChargePost ist ein Produkt aus Baden-Württemberg. Die Systemarchitektur ist gezielt auf den sicheren Betrieb kritischer Energieinfrastruktur ausgelegt und erfüllt hohe Standards in den Bereichen IT-Sicherheit, Datenhoheit und Betriebssicherheit. Die Kombination aus lokalem Batteriespeicher, intelligenter Steuerung und hoher Ladeleistung ermöglicht einen stabilen, resilienten Betrieb auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen. Über ADS-TEC Energy Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

