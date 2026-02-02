Die Europäische Union hat den Ideas Powered for Business SME Fund 2026 gestartet und stellt erneut mehrere Millionen Euro zur Förderung von Marken-, Design- und Patentanmeldungen bereit.
Ziel des Programms ist es, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der EU finanziell beim Schutz ihres geistigen Eigentums zu unterstützen und ihre Innovationskraft zu stärken. Gefördert werden unter anderem IP-Scans sowie die Anmeldung von EU-Marken, Designs und Patenten, wobei Zuschüsse von bis zu 90 Prozent für IP-Scans und bis zu 75 Prozent der Anmeldegebühren möglich sind. Die Antragstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Ziel des Programms ist es, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der EU finanziell beim Schutz ihres geistigen Eigentums zu unterstützen und ihre Innovationskraft zu stärken. Gefördert werden unter anderem IP-Scans sowie die Anmeldung von EU-Marken, Designs und Patenten, wobei Zuschüsse von bis zu 90 Prozent für IP-Scans und bis zu 75 Prozent der Anmeldegebühren möglich sind. Die Antragstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalmarkt.blog