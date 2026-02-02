SAP-Einbruch: Kaufkurse oder Warnsignal?
|Aktuelle Nachrichten
|15:09
|Welcome back! Allianz, SAP, Telekom steigen wieder"
|Der Schreck vom Freitag saß anfangs noch tief. Doch nach schwachem Start dreht der Dax nun deutlich ins Plus. Schwergewichte wie Telekom, Allianz und Adidas treiben die Erholung. Anleger blicken nun...
|14:51
|14:18
|Edelmetalle im Fokus - Bayer, Palantir, SAP, BASF und Apple in der Analyse
|14:01
|Trader-Interview mit Lothar Albert & Martin Utschneider: Circus, SAP, Puma, Jenoptik, Siemens, BASF
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Martin Utschneider und Lothar Albert über die aktuelle Marktsituation und ..
|13:38
|SAP SE zeigt fundamentale Stärke im Aufwärtstrend
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|SAP SE
|173,94
|+5,66 %