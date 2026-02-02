© Foto: CFOTO - CFOTOAlibaba investiert massiv in seine KI-App zum Mondneujahr. Rivalen kontern, Aktien reagieren. Der Kampf um Nutzer spitzt sich zu.Alibaba will den Wettbewerb im chinesischen Markt für KI-Chatbots weiter anheizen, wie Reuters berichtete. Der Konzern kündigte am Montag an, 3 Milliarden Yuan (rund 363,616 Millionen Euro) zu investieren, um Nutzer für seine KI-App Qwen zu gewinnen. Die Kampagne soll am 6. Februar beginnen. Alibaba erklärte, die Aktion umfasse Anreize für Gastronomie, Getränke, Unterhaltung und Freizeit. Zudem würden "große rote Umschläge kontinuierlich verteilt", teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit. Deutlich höherer Einsatz als bei Rivalen Mit dem angekündigten Budget …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE