DJ ZF liefert BMW langfristig 8-Gang-Getriebe - Milliardenvolumen
DOW JONES--ZF wird dem Autohersteller BMW bis in die späten 2030er-Jahre sein Acht-Gang-Automatgetriebe für den Einbau in dessen Pkw liefern. Einen entsprechenden Liefervertrag mit einem Volumen "von mehreren Milliarden Euro" vereinbarten jetzt beide Seiten. Dabei werde der 8HP-Getriebebaukasten kontinuierlich weiterentwickelt, heißt es in einer Mitteilung des Automobilzulieferers aus Friedrichshafen. ZF gewinne so Planungssicherheit.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
February 02, 2026 08:52 ET (13:52 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News