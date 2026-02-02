Tesla und das chilenische Energieunternehmen Copec haben einen gemeinsamen Plan zur Erweiterung der Schnellladeinfrastruktur entlang wichtiger Autobahnen in Chile angekündigt. Den Anfang macht ein Lade-Korridor in der Mitte des Landes. Im Rahmen des Projekts sollen Tesla Supercharger an Copec-Tankstellen im Abstand von jeweils 200 Kilometern installiert werden. Erwähnt wird etwa ein solcher Korridor zwischen den Städten La Serena und Puerto Montt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net