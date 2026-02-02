© Foto: Michael Nguyen - picture alliance / NurPhotoEine EU-Empfehlung, starke Studiendaten und ein möglicher neuer Therapiestandard. AstraZeneca rückt mit Imfinzi früh in den Behandlungsprozess vor.AstraZeneca steht in Europa vor einem wichtigen regulatorischen Erfolg, wie das Unternehmen mitteilte. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur empfiehlt die Zulassung des Immuntherapeutikums Imfinzi für frühe Magen- und gastroösophageale Übergangstumoren. Grundlage ist eine Phase-3-Studie mit deutlichen Überlebensvorteilen. Die Aktie notierte in London zwischenzeitlich mit einem Plus von 1,84 bei 138,50 britischen Pfund (159,96 Euro). Studie zeigt klaren Überlebensgewinn Die Empfehlung stützt sich auf Daten der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE