EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KPS AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die KPS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.02.2026
Ort: https://kps.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/
