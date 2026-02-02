Die Lieferung der Black Hornet UAV-Systeme an die Schweizer Armee umfasst Drohnen mit Software und Integrationskit, die eigens für die digitale Infrastruktur des Piranha 8x8-Fahrzeugs entwickelt wurden

Das Projekt zeigt vielversprechende Ergebnisse und Marktpotenzial für die Integration von gepanzerten UAS-Fahrzeugen zur Verbesserung taktischer Operationen

Teledyne FLIR Defense, ein Unternehmen der Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), hat von armasuisse, dem Schweizer Bundesamt für Rüstungsbeschaffung, einen Auftrag im Wert von 17,5 Millionen US-Dollar für die Lieferung einer großen Anzahl von Black Hornet 4 Personal Reconnaissance Systems erhalten einer der weltweit modernsten und am meisten eingesetzten Nanodrohnen. Black Hornet 4 wurde als luftgestützter Informationsgewinnungs-, Überwachungs- und Aufklärungssensor (ISR) für das gepanzerte Ingenieurfahrzeugprogramm Piranha 8x8 von armasuisse ausgewählt und ist für den Einsatz außerhalb des Fahrzeugs abkoppelbar.

Teledyne FLIR Defense has won a $17.5 million contract from armasuisse, the Swiss Federal Office of Defence Procurement, to deliver a large number of Black Hornet 4 Personal Reconnaissance Systems, one of the world's most advanced and widely deployed nano-drones. Black Hornet 4 was selected as an airborne capability sensor for armasuisse's Piranha 8x8 Armored engineering vehicle program. Black Hornet's existing software is being modified to integrate with the Piranha's digital infrastructure. Under the setup, the drone's live video stream will be shared on vehicle displays and provide target data, coordinates, and other situational awareness to vehicle commanders and crew.

Im Rahmen dieser Initiative wurde die bestehende Software der Black Hornet angepasst, um sie in die digitale Infrastruktur von Piranha zu integrieren. Bei dieser Konfiguration wird der Live-Videostream der Drohne auf den Displays der Fahrzeuge gezeigt und liefert den Fahrzeugkommandanten und der Besatzung Zieldaten, Koordinaten und andere Lageinformationen. Die Black Hornet 4 wird nach harmonisierten Militärstandards in die integrierte Kampflösung (ICS) der Fahrzeuge integriert, die von Kongsberg Defence Aerospace bereitgestellt wird.

Drohnenbediener können das Black Hornet-Steuerungstablet für den Einsatz zu Fuß oder aus dem Fahrzeug heraus mit dessen ICS verbinden. Nachdem dem manuellen Start des UAV aus dem Fahrzeug können Bediener die Black Hornet für Aufklärungsmissionen einsetzen, während sämtliche Daten simultan mit der Besatzung geteilt werden. Als Teil des Funktionsumfangs der Black Hornet kann sie Wegpunkte vom ICS für weitere Aufklärungsflüge empfangen und Zielpunkte generieren, die an die ferngesteuerte Waffenstation des Fahrzeugs weitergeleitet werden können. Die Lösung ist auch während des Betriebs vollständig abkoppelbar, sodass Bediener das Fahrzeug verlassen und die Drohne während ihres Fluges wieder ankoppeln können.

"Durch diese erste Integration der Black Hornet 4 in ein Feldeinsatzfahrzeug werden ihre einzigartigen taktischen Fähigkeiten als Kampfkraftmultiplikator deutlich" so Dr. JihFen Lei, President bei Teledyne FLIR Defense und Senior Vice President bei Teledyne Technologies. "Indem wir allen Fahrzeugsystemen und den Besatzungen dieselben aktuellen Lageinformationen zur Verfügung stellen, wird die kognitive Belastung reduziert und die Effektivität im Kampfeinsatz maximiert.

Das Programm von armasuisse bezeugt das weltweite Marktpotenzial für die Integration von UAS in gepanzerte Fahrzeuge und vom großen Potenzial der speziell für Fahrzeuge entwickelten "Drone-in-a-Box"-Systeme von FLIR Defense, wie beispielsweise unsere Lösungen Black Recon und SkyCarrier", ergänzt Lei.

Die Black Hornet 4 steht für die nächste Generation leichter Nano-Drohnen, die kleinen Kampfeinheiten eine verbesserte Lageerkennung bei Tag und Nacht ermöglichen. Die 12-Megapixel-Kamera für Tageslicht und die hochauflösende Wärmebildkamera liefern dem Bediener gestochen scharfe Videos und Standbilder. Mit einem Gewicht von nur 70 Gramm kann die Black Hornet 4 in Kampfgebieten ohne GPS-Empfang eingesetzt werden. Sie erreicht eine Flugdauer von mehr als 30 Minuten, eine Reichweite von über drei Kilometern und toleriert Windgeschwindigkeiten von bis zu 25 Knoten und Regen. Die Flugleistung wird verbessert durch erweiterte Funktionen zur Hindernisvermeidung und andere Merkmale.

Die in Fahrzeuge integrierten Black Hornet 4 wurden 2025 an Kunden ausgeliefert. Die übrigen Systeme werden 2026 ausgeliefert.

Teledyne FLIR hat mehr als 35.000 Black Hornet-Drohnen an Militär- und Sicherheitskräfte in über 45 Ländern übergeben. Das preisgekrönte Black Hornet wurde von Teledyne FLIR Defense in Norwegen entwickelt und hergestellt.

Über Teledyne FLIR Defense

Seit mehr als 45 Jahren bietet Teledyne FLIR Defense hochmoderne, missionskritische Technologien und Systeme an. Unsere Produkte stehen an vorderster Front bei den weltweit größten Herausforderungen in den Bereichen Militär, Sicherheit und öffentliche Sicherheit. Als weltweit führender Anbieter von Wärmebildtechnik entwickeln und fertigen wir komplexe Überwachungssensoren für den Einsatz in der Luft, zu Lande und zu Wasser. Wir entwickeln die robustesten und zuverlässigsten unbemannten Luft- und Bodenplattformen sowie intelligente Sensoren zur Erkennung von Chemikalien, biologischen Kampfstoffen, Strahlung und Sprengstoffen. Wir bei Teledyne FLIR Defense bündeln diese Expertise, um Lösungen bereitzustellen, die wichtige Entscheidungen unterstützen und unsere Welt vor jeder Art von Bedrohung schützen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns online oder folgen Sie uns auf @flir und @flir_defense.

Über Teledyne Technologies

Teledyne Technologies ist ein führender Anbieter von anspruchsvollen digitalen Bildverarbeitungsprodukten und -software, Messtechnik, Elektronik für die Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und Systemtechnik. Teledyne ist überwiegend in den USA, Großbritannien, Kanada sowie West- und Nordeuropa tätig. Weitere Informationen sind verfügbar auf der Website von Teledyne unter www.teledyne.com.

